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IND Vs SL: लंका पेटवायला Team India सज्ज; WTC अंतर्गत ‘या’ तारखेपासून सुरू होणार टेस्ट सिरिज

Updated On: Jul 27, 2026 | 07:25 PM IST
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सारांश

भारत श्रीलंका सिरिज वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपचा भाग असणार आहे. इथे जिंकणाऱ्या संघाला थेट पॉईंट्स मिळणार असून त्याच्या पीसीटीमध्ये देखल सुधारणा होणार आहे.

IND Vs SL: लंका पेटवायला Team India सज्ज; WTC अंतर्गत ‘या’ तारखेपासून सुरू होणार टेस्ट सिरिज

भारत अन् श्रीलंका सिरिज (फोटो- सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • 15 ऑगस्टपासून सुरू होणार भारत – श्रीलंका कसोटी मालिका
  • शुभमन गिल करणार भारताचे नेतृत्व 
  • वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियन्सशिप अंतर्गत खेळले जाणार सामने 
India Vs Sri Lanka Test Series: भारतीय संघ ऑगस्ट महिन्यात श्रीलंकेविरुद्ध टेस्ट सिरिज खेळणार आहे. दोन सामन्यांची सिरिज भारत विरुद्ध श्रीलंका संघात खेळवली जाणार आहे. शुभमन गिल भारतीय संघाचे नेतृत्व करणार आहे. श्रीलंका आणि भारत यांच्यात दोन कसोटी सामन्यांची सिरिज खेळवली जाणार आहे. या सिरिजमधील सामने कधी खेळवले जाणार आहेत, त्याबाबत जाणून घेऊयात. वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप अंतर्गत खेळवली जाणार आहे.

भारत अन् श्रीलंकेमध्ये दोन कसोटी सामने खेळवले जाणार आहेत. याचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. या सिरिजमधला पहिला सामना 15 ऑगस्ट ते 19 ऑगस्ट दरम्यान खेळवला जाणार आहे. गॉल क्रिकेट स्टेडियमवर हा सामना खेळवला जाणार आहे. तर दूसरा सामना हा 23 ऑगस्ट ते 27 ऑगस्ट दरम्यान खेळवला जाणार आहे. जे कोलंबो येथे होणार आहे. यामध्ये भारत अन् श्रीलंका यांच्यात वनडे आणि टी 20 सामने खेळवले जाणार नाहीयेत.

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भारत अन् श्रीलंकेमध्ये आयसीसी वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या अंतर्गत टेस्ट सिरिज खेळवली जाणार आहे. दोन्ही संघांसाठी ही सिरिज अत्यंत महत्वाची असणार आहे. भारतीय संघ नुकताच अफगाणिस्तानविरुद्ध एकमेव कसोटी सामना खेळला होता. मात्र त्याचा समावेश वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप अंतर्गत नव्हता. त्यामुळे भारताने सामना जिंकला असला तरी त्यांना पॉईंट्स टेबलमध्ये काही फायदा मिळाला नाही.

भारत श्रीलंका सिरिज वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपचा भाग असणार आहे. इथे जिंकणाऱ्या संघाला थेट पॉईंट्स मिळणार असून त्याच्या पीसीटीमध्ये देखल सुधारणा होणार आहे. WTC फायनलच्या शर्यतीत टिकून राहण्यासाठी भारताला आपल्या PCT मध्ये वाढ करणे अनिवार्य आहे. सध्या भारतीय संघ पाचव्या स्थानावर आहे. तर श्रीलंकेचा संघ सहाव्या स्थानावर आहे. वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपची फायनल खेळण्यासाठी पहिल्या किंवा दुसऱ्या स्थानावर असणे आवश्यक असते. त्यामुळे दोन्ही संघ सामने जिंकण्याच्या उद्देशाने मैदानात उतरणार आहेत. बीसीसीआय लवकरच टेस्ट सिरिजसाठी संघाची घोषणा करण्याची शक्यता आहे.

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बुमराहला मैदानात पाहण्यासाठी आतुर आहेत .परंतु, भारतीय वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराहचा सहभागही अनिश्चित मानला जात आहे. बुमराहला ३० जुलैपर्यंत विश्रांती घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे, त्यानंतर तो बंगळूरू येथील सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये आपला फिटनेस रिपोर्ट सादर करेल. जर त्याचा फिटनेस रिपोर्ट चांगला असेल, तर तो संघात सामील होऊ शकेल.

Web Title: Team india played test series against sri lanka wtc final 15 august 2026 to 27 august

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Published On: Jul 27, 2026 | 07:20 PM

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