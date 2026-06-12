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IND Vs AFG ODI: रोहित शर्मा कमबॅकसाठी सज्ज! भारत-अफगाणिस्तान आमनेसामने; पहा पिच रिपोर्ट अन् प्लेइंग ११

Updated On: Jun 12, 2026 | 03:16 PM IST
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सारांश

IND vs AFG First ODI In Dharmshala: भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातीन एकदिवसीय मालिकेला उद्यपासून सुरुवात होत आहे. कसा असेल धर्मशाळाच्या खेळपट्टीचा अंदाज अन् संभाव्य प्लेइंग ११ जाणून घ्या.

IND Vs AFG ODI: रोहित शर्मा कमबॅकसाठी सज्ज! भारत-अफगाणिस्तान आमनेसामने; पहा पिच रिपोर्ट अन् प्लेइंग ११
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विस्तार
  • भारत-अफगाणिस्तान आमनेसामने
  • रोहित कमबॅकसाठी सज्ज
  • भारत-विरुद्ध अफगाणिस्तान पिच रिपोर्ट
भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेला १३ जूनपासून सुरुवात होणार आहे. पहिला सामना धर्मशाळा येथील हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन (HPCA) स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. सामन्याची सुरुवात १. ३० वाजता होईल. एकमेव कसोटी मालिकेत अफगाणिस्तानवर वर्चस्व गाजवल्यानंतर आता भारतीय संघाची नजर वनडे मालिकेतील विजयी सुरुवातीवर आहे. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ मैदानात उतरणार असून रोहित शर्मा पुन्हा एकदा भारतीय संघाच्या जर्सीमध्ये दिसणार आहे, परंतु दुखापतीमुळे विराट कोहली या मालिकेतून बाहेर पडला आहे. दुसरीकडे, अफगाणिस्तानचा संघही भारताला कडवी झुंज देण्याच्या निर्धाराने मैदानात उतरणार आहे. या सामन्यात कसा असेल खेळपट्टीचा अंदाज अन् संभाव्य प्लेइंग ११, जाणून घेऊयात.

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विराटच्या अनुपस्थितीत युवा खेळाडूंना संधी

भारतीय संघाला या मालिकेपूर्वी मोठा धक्का बसला आहे. स्टार फलंदाज विराट कोहली दुखापतीमुळे मालिकेतून बाहेर पडला असून त्याच्या जागी युवा फलंदाज यशस्वी जैस्वालला संघात स्थान देण्यात आले आहे. त्यामुळे मधल्या फळीत काही नवीन समीकरणे पाहायला मिळू शकतात. रोहित शर्मा, शुभमन गिल आणि केएल राहुल यांच्यावर फलंदाजीची मोठी जबाबदारी असेल. प्रिन्स यादव, गुरनूर ब्रार आणि हर्ष दुबे यांची भारतीय संघात पहिल्यांदाच निवड झाली आहे.
धर्मशाळेची खेळपट्टी कशी असेल?

पिच रिपोर्ट

धर्मशाळेची खेळपट्टी वेगवान गोलंदाजांसाठी नेहमीच उपयुक्त मानली जाते. उंचावर असलेल्या या मैदानावर सुरुवातीच्या षटकांमध्ये चेंडूला चांगला बाउन्स आणि स्विंग मिळतो. त्यामुळे फलंदाजांना सुरुवातीला सावध खेळावे लागते. पण या मैदानावर मोठ्या धावा देखील झाल्या आहेत; मात्र एकदिवसीय सामन्यांमध्ये सर्वोत्तम संघही येथे २०० पेक्षा कमी धावसंख्येवर गारद झाले आहेत. मात्र एकदा खेळपट्टीवर स्थिरावल्यानंतर मोठे फटके खेळणे तुलनेने सोपे होते. त्यामुळे चाहत्यांना चुरशीच्या सामन्याची अपेक्षा आहे.

या मैदानावर खेळला गेलेला शेवटचा एकदिवसीय सामना २०२३ च्या एकदिवसीय विश्वचषकादरम्यान झाला होता. त्या सामन्यात ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडने मिळून एकूण ७७१ धावा केल्या होत्या. या मैदानावर पाठलाग करताना सर्वोच्च धावसंख्या २७४ आहे, जे भारताने २०२३ च्या विश्वचषकात न्यूझीलंडविरुद्ध केला होता.

भारताचे पारडे जड

भारतीय संघ अफगाणिस्तानपेक्षा अधिक मजबूत दिसत आहे. फलंदाजी, अष्टपैलू खेळाडू आणि गोलंदाजी या तिन्ही विभागांत भारताचे वर्चस्व आहे. मात्र राशिद खान, मोहम्मद नबी आणि रहमानुल्लाह गुरबाज यांसारख्या अनुभवी खेळाडूंमुळे अफगाणिस्तानला कमी लेखण्याची चूक भारत करू शकत नाही.

भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात धर्मशाळा येथे आजपर्यंत एकही टी-२० सामना खेळलेला नाही. एकूण आमनेसामनेच्या आकडेवारीनुसार, भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात आतापर्यंत चार टी-२० सामने झाले असून, त्यापैकी भारताने तीन वेळा विजय मिळवला आहे आणि एक सामना बरोबरीत सुटला आहे. एकदिवसीय सामन्यांमध्ये अफगाणिस्तानने भारताला कधीही पराभूत केलेले नाही.

भारताची संभाव्य प्लेइंग इलेव्हन

पहिल्या वनडेसाठी भारताची संभाव्य प्लेइंग इलेव्हन- रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिन्स यादव आणि अर्शदीप सिंह.

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Web Title: India vs afghanistan 1st odi dharamshala pitch report playing xi preview

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Published On: Jun 12, 2026 | 03:14 PM

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