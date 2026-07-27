Satara News: मेढा सोसायटीत शिवेंद्रसिंहराजे भोसले गटाची बाजी; डॉ. रामदास वांगडे यांच्या नावाचा ठराव मंजूर

या ठरावात डॉ. रामदास वांगडे यांच्या नावाला मंजुरी देण्यात आली. गत पंचवार्षिक निवडणुकीत विरोधी पॅनलकडून १२ विरुद्ध १ असा निकाल लागला असताना डॉ. वांगडे हे शिवेंद्रसिंहराजे भोसले गटाचे एकमेव संचालक म्हणून निवडून आले होते. त्यामुळे त्यांच्या सातत्यपूर्ण निष्ठेला अखेर फळ मिळाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
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मेढा सेंटर विकास सेवा सोसायटी ही बारा गावांचा समावेश असलेली महत्त्वाची संस्था असल्याने तिचे राजकीय महत्त्व मोठे मानले जाते. पंचवार्षिक निवडणुकीत माजी आमदार सदाशिव सपकाळ आणि अमित कदम यांच्या पॅनेलने विजय मिळवला होता. मात्र, त्यानंतरच्या तीन वर्षांत ज्ञानदेव रांजणे यांच्या प्रयत्नांतून अनेक संचालक शिवेंद्रसिंहराजे भोसले गटाकडे वळले आणि अखेर सत्तांतर घडून आले.
बँक ठरावाच्या वेळी मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले आणि माजी आमदार शशिकांत शिंदे यांच्या गटात जोरदार राजकीय चुरस पाहायला मिळाली. मात्र, भोसले गटाकडे आठ संचालकांचे बहुमत असल्याने डॉ. रामदास वांगडे यांच्या नावाचा ठराव मंजूर झाला. शिंदे गटाकडे केवळ पाच संचालक राहिल्याने त्यांना बहुमत मिळवण्यात अपयश आले. डॉ. रामदास वांगडे यांच्या नावाचा ठराव सुरेश दळवी यांनी सूचविला, तर पुंडलिक पार्टे यांनी त्यास अनुमोदन दिले.
तालुक्यातील मेढा आणि गांजे या दोन्ही सोसायट्यांच्या निवडणुकांमध्ये मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले समर्थक पॅनेलचा पराभव झाला होता. मात्र, निवडणुकीनंतर त्यांनी विरोधी गटातील संचालकांना आपल्या बाजूने वळवून दोन्ही सोसायट्यांतील ठराव आपल्या गटाच्या बाजूने मंजूर करून घेतले. त्यामुळे विरोधकांना मोठा राजकीय धक्का बसला असून, मेढा सोसायटीतील भविष्यातील फोडाफोडीलाही या निर्णयामुळे पूर्णविराम मिळाल्याची चर्चा सुरू आहे.
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