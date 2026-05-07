माजी क्रिकेटपटू अमनप्रीत सिंग गिल यांचे निधन; वयाच्या 36 व्या जगाला निरोप, क्रिकेट विश्वात शोक

नवी दिल्ली : पंजाबचे माजी क्रिकेटपटू अमनप्रीत सिंग गिल यांचे चंदीगड येथे वयाच्या ३६ व्या वर्षी निधन झाले आहे. त्यांच्या निधनाने क्रिकेट विश्वात मोठा शोक व्यक्त केला जात आहे. ते एक गोलंदाज होते. गिल यांनी भारतातील अनेक महान क्रिकेटपटूंसोबत ड्रेसिंग रूम शेअर केली होती आणि ते पंजाब क्रिकेटचे एक समर्पित व विनम्र खेळाडू म्हणून ओळखले जात होते.
गिल यांनी आपल्या कारकिर्दीत पंजाबसाठी सहा प्रथम-श्रेणी सामने खेळले. त्यांनी इंडियन प्रीमियर लीगच्या पहिल्या हंगामात किंग्स इलेव्हन पंजाबकडूनही खेळले होते. खेळातून निवृत्त झाल्यानंतरही ते क्रिकेटशी जोडलेले राहिले आणि पंजाब वरिष्ठ निवड समितीचे सदस्य म्हणून त्यांनी काम केले. दरम्यान, पंजाब क्रिकेट असोसिएशनने गिल यांच्या निधनानंतर एक अधिकृत निवेदन जारी करून शोक व्यक्त केला आणि पंजाब क्रिकेटमधील त्यांच्या दीर्घकालीन योगदानाचे स्मरण केले. पंजाब क्रिकेट असोसिएशनने म्हटले आहे की, गिल यांनी पंजाब क्रिकेटची सेवा केली आणि भारत अंडर-१९, पंजाब संघ आणि किंग्स इलेव्हन पंजाबचे प्रतिनिधित्व केले.
क्रिकेट असोसिएशनने त्यांच्या कुटुंबियांचे आणि प्रियजनांचे सांत्वन केले. या कठीण काळात त्यांना शक्ती मिळो, अशी प्रार्थना केली. मिळालेल्या वृत्तानुसार, त्यांच्यावर चंदीगडमधील मणिमाजरा स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार केले जातील.
युवराज सिंगकडून जुन्या आठवणींना उजाळा
भारताचा माजी अष्टपैलू खेळाडू युवराज सिंगनेही आपल्या माजी सहकाऱ्याला आणि मित्राला श्रद्धांजली वाहिली. सोशल मीडियावर एक भावनिक संदेश शेअर करताना, युवराज सिंगने गिल यांचे वर्णन ‘शांत आणि मेहनती क्रिकेटपटू’ असे केले, ज्यांचे खेळावर खूप प्रेम होते. आपल्या सुरुवातीच्या क्रिकेट कारकिर्दीत तो गिलसोबत ड्रेसिंग रूममध्ये होता आणि त्यांच्या आठवणी त्याच्यासोबत नेहमीच राहतील. त्याने गिल यांच्या कुटुंबीयांप्रति शोक व्यक्त केला आणि त्यांच्या आत्म्यास शांती लाभो अशी प्रार्थना केली.
IPL 2026 : शशांकचा तो ‘ड्रॉप कॅच’ अन् Shreyas चा भयानक अवतार; मैदानात काय घडलं? पाहा Viral Video