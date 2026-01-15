Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Harbhajan Singh Made A Big Statement About Suryakumar Yadav Said When He Will Return To Captaincy

हरभजन सिंगने सूर्यकुमार यादवबद्दल केले मोठे विधान, सांगितले कधी करणार कर्णधार फलंदाजीतून पुनरागमन

२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकापूर्वी, टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमारचा फॉर्म हा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरसाठी एक मोठी चिंता बनला आहे. टीम इंडियाचा माजी सुपरस्टार हरभजनने आता सूर्यकुमारबद्दल एक महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे.

Updated On: Jan 15, 2026 | 01:25 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

भारतीय पुरूष क्रिकेट संघाचे पुढील आव्हान हे टी20 विश्वचषक 2026 चे असणार आहे. हा विश्वचषक भारतीय भूमीवर खेळवला जाणार आहे, 2024 मध्ये भारताच्या संघाने विश्वचषक नावावर केला होता. यंदा भारताला त्याच्या घरच्या मैदानावर विश्वचषक जिंकण्याची संधी असणार आहे. भारताच्या संघाने आतापर्यत कमालीची कामगिरी केली आहे. सुर्यकुमार यादवकडे भारतीय संघाचे कर्णधारपद रोहित शर्माच्या निवृतीनंतर सोपवण्यात आले आहे. 

२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकापूर्वी, टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवचा फॉर्म हा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरसाठी एक मोठी चिंता बनला आहे. सूर्य गेल्या वर्षभरात टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये महत्त्वाची खेळी खेळू शकला नाही. यामुळे अनुभवी खेळाडू देखील त्याच्या फॉर्मवर चर्चा करू लागले आहेत. टीम इंडियाचा माजी सुपरस्टार हरभजन सिंगने आता सूर्यकुमार यादवबद्दल एक महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे, ज्यामध्ये तो कधी पुनरागमन करू शकतो हे स्पष्ट केले आहे.

U19 World Cup 2026 : भारतीय संघ वर्ल्डकप मिशनसाठी सज्ज! आयुष म्हात्रेने नाणेफेक जिंकले, करणार गोलंदाजी…

सूर्यकुमार यादव कधी फॉर्ममध्ये परतणार?

कर्णधार सूर्यकुमार यादवच्या फॉर्मबद्दलची चर्चा सुरूच आहे. अनुभवी खेळाडू हरभजन सिंगने एका कार्यक्रमात सूर्याच्या फॉर्मबद्दल बोलताना म्हटले की, “सूर्य हा एक उत्कृष्ट खेळाडू आहे. यात काही शंका नाही. मला अजूनही वाटते की तो कदाचित या फॉरमॅटमध्ये नंबर १ खेळाडू आहे. लोक अनेकदा एबी डिव्हिलियर्स किती महान आहे याबद्दल बोलतात, परंतु आमच्याकडे असा खेळाडू आहे जो तेच काम करतो आणि मला असे वाटते की त्याने या विश्वचषकात भारतासाठी चांगली कामगिरी करावी. केवळ कर्णधार म्हणूनच नाही तर फलंदाज म्हणूनही; मला त्याच्याकडून काही मोठ्या धावांची अपेक्षा आहे.” सूर्या एकेकाळी टी-२० फॉरमॅटमध्ये टीम इंडियाचा नंबर १ फलंदाज होता. हरभजन सिंग अजूनही त्याला पाठिंबा देत आहे. 

२००७ मध्ये टीम इंडियाला टी-२० विश्वचषक जिंकून देणारा हरभजन सिंग भारतीय संघाकडून असलेल्या अपेक्षांबद्दल बोलला, तो म्हणाला, “आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळताना दबाव येतो. तुम्ही कुठेही खेळता हे महत्त्वाचे नाही. तुमच्या घरच्या प्रेक्षकांसमोर, तुमच्या स्वतःच्या अंगणात खेळणे हे एक आशीर्वाद आहे. तुम्हाला तुमची परिस्थिती इतर कोणापेक्षाही चांगली माहिती आहे आणि तुम्हाला मिळणारा पाठिंबा अविश्वसनीय असतो. पण घरच्या भूमीवर आपल्याला मिळणारा पाठिंबा खूप वेगळा असतो. मला आशा आहे की आमचा संघ येथे चांगले कामगिरी करेल.”

Web Title: Harbhajan singh made a big statement about suryakumar yadav said when he will return to captaincy

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 15, 2026 | 01:25 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs NZ : Abhishek Sharma ने उडवली न्यूझीलंडची झोप! ग्लेन फिलिप्स म्हणाला – एखादा खेळाडू अशा फॉर्ममध्ये…
1

IND vs NZ : Abhishek Sharma ने उडवली न्यूझीलंडची झोप! ग्लेन फिलिप्स म्हणाला – एखादा खेळाडू अशा फॉर्ममध्ये…

SL vs ENG : इंग्लंडने पहिल्या एकदिवसीय सामन्यासाठी 11 खेळाडूंची केली घोषणा, हा फलंदाज 2023 नंतर पुन्हा संघात करणार पुनरागमन
2

SL vs ENG : इंग्लंडने पहिल्या एकदिवसीय सामन्यासाठी 11 खेळाडूंची केली घोषणा, हा फलंदाज 2023 नंतर पुन्हा संघात करणार पुनरागमन

GG vs UPW : सलग तीन पराभवानंतर गुजरातला कमबॅक करण्याची संधी! यूपी वॉरियर्सविरुद्ध होणार आज लढत
3

GG vs UPW : सलग तीन पराभवानंतर गुजरातला कमबॅक करण्याची संधी! यूपी वॉरियर्सविरुद्ध होणार आज लढत

‘धूळ शांत झाल्यावर सत्य समोर येईल…’, थरूर यांच्या ट्विटला उत्तर देताना काय म्हणाले कोच गौतम गंभीर?
4

‘धूळ शांत झाल्यावर सत्य समोर येईल…’, थरूर यांच्या ट्विटला उत्तर देताना काय म्हणाले कोच गौतम गंभीर?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Bigg Boss Marathi 6 : घरात वादाचा भडका! राकेश आणि अनुश्री यांच्यात पुन्हा जुंपली; भांडणात कोणाची बोलती होणार बंद? पाहा प्रोमो

Bigg Boss Marathi 6 : घरात वादाचा भडका! राकेश आणि अनुश्री यांच्यात पुन्हा जुंपली; भांडणात कोणाची बोलती होणार बंद? पाहा प्रोमो

Jan 22, 2026 | 12:40 PM
India EU Free Trade Impact: भारत–EU एफटीए अंतिम टप्प्यात; शेअर बाजारासाठी ठरणार ‘गेम-चेंजर’?

India EU Free Trade Impact: भारत–EU एफटीए अंतिम टप्प्यात; शेअर बाजारासाठी ठरणार ‘गेम-चेंजर’?

Jan 22, 2026 | 12:36 PM
Russia Gold India: ट्रम्प यांचे निर्बंध हवेत विरले! रशियाने भारतासाठी उघडली सोन्याची खाण; तेलावरच्या ‘टॅरिफ वॉर’ला सडेतोड उत्तर

Russia Gold India: ट्रम्प यांचे निर्बंध हवेत विरले! रशियाने भारतासाठी उघडली सोन्याची खाण; तेलावरच्या ‘टॅरिफ वॉर’ला सडेतोड उत्तर

Jan 22, 2026 | 12:35 PM
Satara Crime: पाय बांधून दगडाने ठेचलं! ऊसतोड मजुराची हत्या, आरोपीने विष पिऊन संपवण्याचा प्रयत्न

Satara Crime: पाय बांधून दगडाने ठेचलं! ऊसतोड मजुराची हत्या, आरोपीने विष पिऊन संपवण्याचा प्रयत्न

Jan 22, 2026 | 12:30 PM
देवदूत ठरले RPF जवान! ऑपरेशन जीवन रक्षा आणि मातृशक्ती अंतर्गत वाचवला प्रवाशाचा जीव, धावत्या ट्रेनमध्ये केली सुरक्षित प्रसूती

देवदूत ठरले RPF जवान! ऑपरेशन जीवन रक्षा आणि मातृशक्ती अंतर्गत वाचवला प्रवाशाचा जीव, धावत्या ट्रेनमध्ये केली सुरक्षित प्रसूती

Jan 22, 2026 | 12:30 PM
Mangal Gochar 2026: मंगळ करणार अभिजित नक्षत्रात प्रवेश, मेष राशीसह या राशींच्या लोकांना मिळणार नशिबाची साथ

Mangal Gochar 2026: मंगळ करणार अभिजित नक्षत्रात प्रवेश, मेष राशीसह या राशींच्या लोकांना मिळणार नशिबाची साथ

Jan 22, 2026 | 12:20 PM
अभि आणि कृतिकाची लगीनघाई! ‘लग्नाचा शॉट’ या आगामी चित्रपटाचा धमाल ट्रेलर प्रदर्शित

अभि आणि कृतिकाची लगीनघाई! ‘लग्नाचा शॉट’ या आगामी चित्रपटाचा धमाल ट्रेलर प्रदर्शित

Jan 22, 2026 | 12:13 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM