हरभजन सिंगने सूर्यकुमार यादवबद्दल केले मोठे विधान, सांगितले कधी करणार कर्णधार फलंदाजीतून पुनरागमन

भारतीय पुरूष क्रिकेट संघाचे पुढील आव्हान हे टी20 विश्वचषक 2026 चे असणार आहे. हा विश्वचषक भारतीय भूमीवर खेळवला जाणार आहे, 2024 मध्ये भारताच्या संघाने विश्वचषक नावावर केला होता. यंदा भारताला त्याच्या घरच्या मैदानावर विश्वचषक जिंकण्याची संधी असणार आहे. भारताच्या संघाने आतापर्यत कमालीची कामगिरी केली आहे. सुर्यकुमार यादवकडे भारतीय संघाचे कर्णधारपद रोहित शर्माच्या निवृतीनंतर सोपवण्यात आले आहे.
२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकापूर्वी, टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवचा फॉर्म हा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरसाठी एक मोठी चिंता बनला आहे. सूर्य गेल्या वर्षभरात टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये महत्त्वाची खेळी खेळू शकला नाही. यामुळे अनुभवी खेळाडू देखील त्याच्या फॉर्मवर चर्चा करू लागले आहेत. टीम इंडियाचा माजी सुपरस्टार हरभजन सिंगने आता सूर्यकुमार यादवबद्दल एक महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे, ज्यामध्ये तो कधी पुनरागमन करू शकतो हे स्पष्ट केले आहे.
कर्णधार सूर्यकुमार यादवच्या फॉर्मबद्दलची चर्चा सुरूच आहे. अनुभवी खेळाडू हरभजन सिंगने एका कार्यक्रमात सूर्याच्या फॉर्मबद्दल बोलताना म्हटले की, “सूर्य हा एक उत्कृष्ट खेळाडू आहे. यात काही शंका नाही. मला अजूनही वाटते की तो कदाचित या फॉरमॅटमध्ये नंबर १ खेळाडू आहे. लोक अनेकदा एबी डिव्हिलियर्स किती महान आहे याबद्दल बोलतात, परंतु आमच्याकडे असा खेळाडू आहे जो तेच काम करतो आणि मला असे वाटते की त्याने या विश्वचषकात भारतासाठी चांगली कामगिरी करावी. केवळ कर्णधार म्हणूनच नाही तर फलंदाज म्हणूनही; मला त्याच्याकडून काही मोठ्या धावांची अपेक्षा आहे.” सूर्या एकेकाळी टी-२० फॉरमॅटमध्ये टीम इंडियाचा नंबर १ फलंदाज होता. हरभजन सिंग अजूनही त्याला पाठिंबा देत आहे.
२००७ मध्ये टीम इंडियाला टी-२० विश्वचषक जिंकून देणारा हरभजन सिंग भारतीय संघाकडून असलेल्या अपेक्षांबद्दल बोलला, तो म्हणाला, “आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळताना दबाव येतो. तुम्ही कुठेही खेळता हे महत्त्वाचे नाही. तुमच्या घरच्या प्रेक्षकांसमोर, तुमच्या स्वतःच्या अंगणात खेळणे हे एक आशीर्वाद आहे. तुम्हाला तुमची परिस्थिती इतर कोणापेक्षाही चांगली माहिती आहे आणि तुम्हाला मिळणारा पाठिंबा अविश्वसनीय असतो. पण घरच्या भूमीवर आपल्याला मिळणारा पाठिंबा खूप वेगळा असतो. मला आशा आहे की आमचा संघ येथे चांगले कामगिरी करेल.”