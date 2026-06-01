सरकार पक्ष फोडण्याची धमकी देत असल्याचा आरोप करत ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, “आज तुमची वेळ आहे, म्हणूनच तुम्ही हे करत आहात.” आमदार पक्षाच्या सभांना उपस्थित न राहण्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना त्या म्हणाल्या, “काल माझ्या चार निवडून आलेल्या आमदारांनी माझ्याकडे तक्रार केली की सभांना उपस्थित राहण्यापूर्वी पोलीस त्यांना फोनवरून धमक्या देत आहेत.”
ममता बॅनर्जी यांनी पोलिसांच्या कार्यशैलीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्या म्हणाल्या, “जेव्हाही मी सभेला जाते, तेव्हा माझी परवानगी रद्द केली जाते.” पोलिसांना त्यांच्या जबाबदारीची आठवण करून देत त्या म्हणाल्या, “जनतेचे संरक्षण करणे हे पोलिसांचे काम आहे, पण ते आमदारांना धमक्या देत आहेत.” ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, “पोलिसांना पाहून मला लाज वाटते.” त्यांनी पुढे असेही म्हटले की, बंगाल सरकारने त्यांची सुरक्षा काढून घेतली आहे. तुम्ही लोकांनी माझ्याशी खेळ केला आहे, मी यापेक्षा मोठा खेळ खेळेन. फक्त थोडी वाट पाहा.
VIDEO | Kolkata, West Bengal: “TMC MLAs being threatened by police to quit party and join BJP”, says TMC chief Mamata Banerjee Source: Mamata Banerjee’s FB page pic.twitter.com/BNHgsKKkAI — Press Trust of India (@PTI_News) June 1, 2026
National News: देशातील आणखी एक मोठा पक्ष फुटीच्या उंबरठ्यावर; भाजप खासदाराचा खळबळजनक गौप्यस्फोट
टीएमसी प्रमुख ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, “टीएमसी आणखी मजबूत होईल. आज जे लोक पक्षाचे नेते कार्यकर्त्यांसोबत उभे नाहीत असे मोठे दावे करत आहेत, ते खोटी माहिती पसरवत आहेत. पूर्णपणे गोंधळाचे वातावरण आहे; हिटलरनेही असे केले नव्हते. या परिस्थितीचे वर्णन करण्यासाठी शब्दच उरले नाहीत. काही आमदार आणि खासदारांना धमकावून किंवा लाच देऊन तुम्ही टीएमसीला कमकुवत करू शकत नाही; उलट, यामुळे पक्ष आणखी मजबूत होत आहे.”
टीएमसी प्रमुख ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, “तुम्ही दुसऱ्या सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाच्या खासदारावर ज्या प्रकारे हल्ला केला ते धक्कादायक आहे. डॉक्टरांना बोलावण्यात आले, तरीही रुग्णालयांना उपचार न करण्याचे निर्देश देण्यात आले. ही कोणत्या प्रकारची मूर्खपणाची आणि हुकूमशाही वृत्ती आहे?” त्यांनी सांगितले, “एके काळी बेल व्ह्यूमधील लोक माझ्या पाया पडायचे.” तुमचे बिर्ला आणि लोढा कुटुंबांशी घनिष्ठ संबंध आणि व्यवहार होते, आणि तुम्ही त्यांच्यापुढे नतमस्तक व्हायचात. आमचे महापौर सर्व काही सांभाळून घ्यायचे. आम्ही अवघ्या सहा महिन्यांपूर्वीच अपोलोचा परवाना नूतनीकरण केला.
West Bengal Politics: बंगालच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ; अखेर राज्यपालांकडून ममता बॅनर्जींचे मंत्रिमंडळ बरखास्त