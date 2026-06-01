  • Ipl 2027 Captaincy Changes Pant Mi Dc Kkr Leadership Shakeup Cricket Marathi News

IPL 2027 पूर्वी ‘या’ संघाच्या कर्णधारांचा होणार गेम; टीम मॅनेजमेंट ॲक्शन मोडमध्ये

Updated On: Jun 01, 2026 | 05:33 PM IST
3 Teams Captain Changes Before IPL 2027: आयपीएल २०२७ च्या आधी टीम मॅनेजमेंट तीन मोठ्या संघाचे कर्णधार बदलणार असल्याची चर्चा रंगली आहे. ऋषभ पंतने आयपीएल २०२६ संपण्यापूर्वीच एलएसजीच्या कर्णधारपदावरुन पायउतार झाला. त्यामुळे LSG चे कर्णधारपद कोणाला मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष असेल.

  • IPL 2027 पूर्वी होणार मोठे बदल
  • ‘या’ संघाच्या कर्णधारांचा होणार गेम
  • टीम मॅनेजमेंट ॲक्शन मोडमध्ये
इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ चा १९वा हंगाम संपला आहे. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुने सलग दोन आयपीएल ट्रॉफी जिंकून इतिहास रचला आहे. बदली खेळाडू म्हणून संघात सामील झालेल्या रजत पाटीदारने (Rajat Patidar) याने कर्णधार म्हणून संघाला यश मिळवून दिले. आता तो पुढील काही हंगामांसाठी RCB चे नेतृत्व करेल, असे जवळपास निश्चित मानले जात आहे. मात्र दुसरीकडे अनेक संघ आपल्या कर्णधारांना बदलण्याचा विचार करत असल्याची चर्चा रंगली आहे. आयपीएल २०२६ मध्ये, ऋषभ पंतच्या नेतृत्वाखाली लखनौ सुपर जायंट्सच्या निराशाजनक कामगिरीमुळे पंतला टीकेला सामोरे जावे लागले. यानंतर त्याने स्वेच्छेने कर्णधारपद सोडले. मीडिया वृत्तानुसार, IPL 2027 आधी अनेक संघाचे कर्णधार बदलण्याचा विचार करु शकतात.

ऋषभ पंतने सोडले लखनौचे नेतृत्व

लखनौ सपर जायंट्स (Lucknow Super Giants) साठी हा हंगाम अत्यंत निराशाजनक ठरला. ऋषभ पंतच्या नेतृत्वाखाली संघाने १४ पैकी केवळ चार सामने जिंकले आणि गुणतालिकेत तळाशी राहिला. फलंदाज म्हणूनही पंतची कामगिरी खराब झाली. संपूर्ण हंगामात त्याने फलंदाजीच्या क्रमात अनेक बदल केले. विशेषतः निकोलस पूरनला वरच्या क्रमावर पाठवण्याचा निर्णय अपयशी ठरला. सर्व सामने संपल्यानंतर पंतला टीकेला सामोरे जावे लागले. यानंतर त्याने स्वेच्छेने कर्णधारपदाचा राजीनामा दिला.

हार्दिक पांड्यावरही संकट

पाच ट्रॉफी जिंकून देणाऱ्या रोहित शर्मालाला हटवून मुंबई इंडियन्सने (MI)  मोठ्या अपेक्षांसह हार्दिक पांड्याकडे संघाचे नेतृत्व सोपवले होते. कर्णधार म्हणून आपल्या पहिल्याच हंगामात त्याने गुजरात टायटन्सला विजय मिळवून दिला आणि दुसऱ्यांदा अंतिम फेरीत पोहोचवले. मात्र, मुंबई इंडियन्ससाठी कामगिरी अपेक्षेप्रमाणे झाली नाही. काही वरिष्ठ खेळाडूंनी प्रशिक्षकांच्या रणनीतीचे पालन केले नसल्याच्या बातम्यांमुळे संघात मतभेद असल्याचेही समोर आले आहे. त्यामुळे पुढील हंगामापूर्वी हार्दिकला कर्णधारपदावरून हटवण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसेच त्याला संघातून रिलीजही केले जाऊ शकते.

अक्षर पटेल

दिल्ली कॅपिट्लसने संघाची धुरा अक्षर पटेलच्या हाती सोपवली. पण त्याचे कर्णधारपद प्रभावी ठरले नाही. दिल्ली कॅपिटल्स शेवटपर्यंत प्लेऑफच्या शर्यतीत टिकून असली तरी, हे समीकरण अवघड होते. दिल्लीने १४ पैकी ७ सामने जिंकले असले तरी प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवण्यात अपयश आले. अक्षरची गोलंदाजी आणि फलंदाजी दोन्ही निराशाजनक राहिली. त्याने १३ सामन्यांत फक्त ११ विकेट घेतल्या. त्यामुळे पुढील हंगामात दिल्ली नवीन कर्णधाराचा विचार करू शकते.

KKR मध्येही बदलाचे संकेत

कोलकाता नाइट रायडर्सने श्रेयस अय्यरच्या जागी अजिंक्य रहाणेला कर्णधार केले. मात्र त्याच्या नेतृत्वाखाली संघाला अपेक्षित यश मिळाले नाही. केकेआरने यंदा गुणतालिकेत सातवे स्थान मिळवले. ३७ वर्षीय रहाणेने १४ सामन्यांत ३३५ धावा केल्या, पण संघ पुढील हंगामापूर्वी ३७ वर्षीय रहाणेला कर्णधारपदावरून हटवू शकतो किंवा त्याला रिलीजही करू शकतो.

Published On: Jun 01, 2026 | 05:32 PM

