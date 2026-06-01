२८ जूनला राष्ट्रीय पल्स पोलिओ मोहिम, सोलापुरात १.०६ लाख बालकांना पोलिओचे दोन थेंब

Updated On: Jun 01, 2026 | 09:00 PM IST
राष्ट्रीय पल्स पोलिओ लसीकरण मोहिमेअंतर्गत रविवार, दि. २८ जून रोजी देशभरात ० ते ५ वर्षे वयोगटातील बालकांना तोंडावाटे पोलिओ प्रतिबंधक लसीचे दोन थेंब पाजण्यात येणार आहेत. सोलापूर शहरात अंदाजे १ लाख ६ हजार बालकांचे लसीकरण करण्यात येणार असून यासाठी ३७३ लसीकरण केंद्रे उभारण्यात आली आहेत.

  • २८ जूनला राष्ट्रीय पल्स पोलिओ मोहिम
  • सोलापुरात १.०६ लाख बालकांना पोलिओचे दोन थेंब
  • अतिरिक्त आयुक्त वीणा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली सिटी टास्क फोर्स बैठक
सोलापूर : राष्ट्रीय पल्स पोलिओ लसीकरण मोहिमेअंतर्गत रविवार, दि. २८ जून रोजी देशभरात ० ते ५ वर्षे वयोगटातील बालकांना तोंडावाटे पोलिओ प्रतिबंधक लसीचे दोन थेंब पाजण्यात येणार आहेत. सोलापूर शहरात अंदाजे १ लाख ६ हजार बालकांचे लसीकरण करण्यात येणार असून यासाठी ३७३ लसीकरण केंद्रे उभारण्यात आली आहेत. मोहिमेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ११६० आरोग्य कर्मचारी तैनात करण्यात येणार आहे.

या पार्श्वभूमीवर सोलापूर महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त वीणा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सिटी टास्क फोर्स बैठक आयोजित करण्यात आली. बैठकीस आरोग्याधिकारी डॉ. राखी माने, माता-बाल संगोपन अधिकारी डॉ. मंजिरी कुलकर्णी, माहिती व जनसंपर्क अधिकारी अजित खानसोळे, जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालयाचे डॉ. संतोष जोगदंड, डॉ. रोहन वायचळ, जिल्हा आरोग्य अधिकारी कार्यालयातील डॉ. पाटील, जिल्हा माता-बाल संरक्षण अधिकारी अविनाश मगर, तसेच डॉ. वैशंपायन स्मृती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे प्रतिनिधी आणि विविध विभागांचे अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते.

यावेळी अतिरिक्त आयुक्त पवार यांनी मनपा आरोग्य विभागाच्या तयारीचा आढावा घेत मोहिमेच्या यशस्वीतेसाठी व्यापक जनजागृती करण्याच्या सूचना दिल्या. शहरातील शाळांमार्फत पालकांपर्यंत मोहिमेची माहिती पोहोचविण्याचे निर्देश शिक्षण विभागाला देण्यात आले. तसेच शहरातील विविध लॉजमध्ये वास्तव्यास असलेल्या पात्र बालकांचे प्राधान्याने लसीकरण करण्याबाबतही त्यांनी सूचना केल्या.

१०० टक्के उद्दिष्टपूर्ती साध्य करण्याचे आवाहन

मनपा आरोग्य विभाग, शिक्षण विभाग, आयसीडीएस तसेच खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिकांनी समन्वयाने काम करून १०० टक्के उद्दिष्टपूर्ती साध्य करण्याचे आवाहन यावेळी अतिरिक्त आयुक्त वीणा पवार यांनी केले.

Published On: Jun 01, 2026 | 09:00 PM

Mamata Banerjee: "थांबा, यापेक्षा मोठा 'खेळ' करणार…" ममता बॅनर्जींचा भाजपला थेट इशारा; बंगाल पोलिसांवरून हिटलरशी केली तुलना

Jun 01, 2026 | 09:49 PM
Jun 01, 2026 | 09:22 PM
Jun 01, 2026 | 09:00 PM
Jun 01, 2026 | 08:59 PM
Jun 01, 2026 | 08:53 PM
Jun 01, 2026 | 08:48 PM
Jun 01, 2026 | 08:41 PM

Jun 01, 2026 | 03:47 PM
Jun 01, 2026 | 03:39 PM
Jun 01, 2026 | 03:37 PM
Jun 01, 2026 | 03:33 PM
May 31, 2026 | 03:08 PM
May 31, 2026 | 03:03 PM
May 30, 2026 | 03:29 PM