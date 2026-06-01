सोलापुरात ‘नो व्हेईकल डे’ला आयुक्त डॉ. ओम्बासेंची पायी वाटचाल, पर्यावरण संवर्धनासाठी नागरिकांना दिला प्रदूषणमुक्त जीवनशैलीचा संदेश

सोलापूर : “नो व्हेईकल डे” निमित्त सोलापूर महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी पर्यावरण संवर्धन आणि प्रदूषणमुक्त शहराचा संदेश देण्यासाठी अनोखा उपक्रम राबविला. त्यांनी आपल्या निवासस्थानापासून थेट महापालिका कार्यालयापर्यंत पायी चालत जाऊन कार्यालयीन कामकाज पार पाडले. विशेष म्हणजे, दिवसभराचे कामकाज संपल्यानंतर त्यांनी पुन्हा पायीच निवासस्थानी परतण्याचा निर्णय घेतला.
इंधन बचत, पर्यावरण संवर्धन आणि शाश्वत जीवनशैलीचा संदेश देण्यासाठी सोलापूर महानगरपालिकेने सुरू केलेल्या ‘नो व्हेईकल डे’ उपक्रमाला उत्साहपूर्ण प्रतिसाद मिळताना दिसत आहे. या उपक्रमाअंतर्गत तिसऱ्या सोमवारी महापौर विनायक कोंड्याल , उपमहापौर ज्ञानेश्वरी देवकर, सभागृह नेते नरेंद्र काळे, स्थायी समिती सभापती रंजीत चाकोते हे ई-बाईकवरून महापालिकेत आले.
वाहनांचा वाढता वापर, वायू प्रदूषण आणि इंधनाचा अपव्यय या पार्श्वभूमीवर डॉ. ओम्बासे यांनी स्वतः कृतीतून नागरिकांसमोर आदर्श निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. पर्यावरणपूरक सवयी अंगीकारणे ही काळाची गरज आहे. शक्य तिथे वाहनांचा वापर टाळून पायी चालणे, सायकलचा वापर करणे यामुळे प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल, असा संदेश त्यांनी दिला.
वाढते वायू प्रदूषण, इंधन बचत आणि नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने नियमित पायी चालण्याचे महत्त्वही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. आयुक्तांच्या या उपक्रमाची शहरात सकारात्मक चर्चा होत असून, नागरिकांनीही अशा पर्यावरणपूरक उपक्रमात सहभागी होण्याची अपेक्षा आयुक्तांनी व्यक्त केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या इंधन बचत व पर्यावरण संरक्षणाच्या आवाहनाच्या पार्श्वभूमीवर सोलापूर महापालिकेकडून विविध पर्यावरणपूरक उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. वाढते वायू प्रदूषण, जागतिक तापमानवाढ तसेच इंधनाच्या मर्यादित वापराची गरज लक्षात घेऊन महापौर विनायक कोंड्याल यांनी ‘नो व्हेईकल डे’ हा उपक्रम सुरू केला आहे. याअंतर्गत महापालिकेतील सर्व पदाधिकारी, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी प्रत्येक सोमवार ‘नो व्हेईकल डे’ म्हणून घोषित करण्यात आला आहे.
