Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

सोलापुरात ‘नो व्हेईकल डे’ला आयुक्त डॉ. ओम्बासेंची पायी वाटचाल, पर्यावरण संवर्धनासाठी नागरिकांना दिला प्रदूषणमुक्त जीवनशैलीचा संदेश

Updated On: Jun 01, 2026 | 09:56 PM IST
जाहिरात
सारांश

“नो व्हेईकल डे” निमित्त सोलापूर महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी पर्यावरण संवर्धन आणि प्रदूषणमुक्त शहराचा संदेश देण्यासाठी अनोखा उपक्रम राबविला. त्यांनी आपल्या निवासस्थानापासून थेट महापालिका कार्यालयापर्यंत पायी चालत जाऊन कार्यालयीन कामकाज पार पाडले.

No Vehicle Day, No Vehicle Day celebrated in Solapur city, Dr. Sachin Ombase, Solapur Municipal Corporation, Solapur Municipal Commissioner Dr. Sachin Ombase,

सोलापुरात ‘नो व्हेईकल डे’ला आयुक्त डॉ. ओम्बासेंची पायी वाटचाल

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

सोलापूर : “नो व्हेईकल डे” निमित्त सोलापूर महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी पर्यावरण संवर्धन आणि प्रदूषणमुक्त शहराचा संदेश देण्यासाठी अनोखा उपक्रम राबविला. त्यांनी आपल्या निवासस्थानापासून थेट महापालिका कार्यालयापर्यंत पायी चालत जाऊन कार्यालयीन कामकाज पार पाडले. विशेष म्हणजे, दिवसभराचे कामकाज संपल्यानंतर त्यांनी पुन्हा पायीच निवासस्थानी परतण्याचा निर्णय घेतला.

इंधन बचत, पर्यावरण संवर्धन आणि शाश्वत जीवनशैलीचा संदेश देण्यासाठी सोलापूर महानगरपालिकेने सुरू केलेल्या ‘नो व्हेईकल डे’ उपक्रमाला उत्साहपूर्ण प्रतिसाद मिळताना दिसत आहे. या उपक्रमाअंतर्गत तिसऱ्या सोमवारी महापौर विनायक कोंड्याल , उपमहापौर ज्ञानेश्वरी देवकर, सभागृह नेते नरेंद्र काळे, स्थायी समिती सभापती रंजीत चाकोते हे ई-बाईकवरून महापालिकेत आले.

वाहनांचा वाढता वापर, वायू प्रदूषण आणि इंधनाचा अपव्यय या पार्श्वभूमीवर डॉ. ओम्बासे यांनी स्वतः कृतीतून नागरिकांसमोर आदर्श निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. पर्यावरणपूरक सवयी अंगीकारणे ही काळाची गरज आहे. शक्य तिथे वाहनांचा वापर टाळून पायी चालणे, सायकलचा वापर करणे यामुळे प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल, असा संदेश त्यांनी दिला.

वाढते वायू प्रदूषण, इंधन बचत आणि नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने नियमित पायी चालण्याचे महत्त्वही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. आयुक्तांच्या या उपक्रमाची शहरात सकारात्मक चर्चा होत असून, नागरिकांनीही अशा पर्यावरणपूरक उपक्रमात सहभागी होण्याची अपेक्षा आयुक्तांनी व्यक्त केली आहे.

बुलढाणा शहरात काँग्रेसकडून भव्य आसूड मोर्चा, वाढती महागाई, इंधन टंचाई, नीटपेपरफुटी वरून काँग्रेसचे जोरदार आंदोलन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या इंधन बचत व पर्यावरण संरक्षणाच्या आवाहनाच्या पार्श्वभूमीवर सोलापूर महापालिकेकडून विविध पर्यावरणपूरक उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. वाढते वायू प्रदूषण, जागतिक तापमानवाढ तसेच इंधनाच्या मर्यादित वापराची गरज लक्षात घेऊन महापौर विनायक कोंड्याल यांनी ‘नो व्हेईकल डे’ हा उपक्रम सुरू केला आहे. याअंतर्गत महापालिकेतील सर्व पदाधिकारी, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी प्रत्येक सोमवार ‘नो व्हेईकल डे’ म्हणून घोषित करण्यात आला आहे.

२८ जूनला राष्ट्रीय पल्स पोलिओ मोहिम, सोलापुरात १.०६ लाख बालकांना पोलिओचे दोन थेंब

Web Title: No vehicle day celebrated in solapur city

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 01, 2026 | 09:56 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भंगार चोरी प्रकरणात अधिकाऱ्याची उपायुक्तांनी केली चौकशी, पंधरा दिवसात अहवाल; कारवाईची टांगती तलवार कायम
1

भंगार चोरी प्रकरणात अधिकाऱ्याची उपायुक्तांनी केली चौकशी, पंधरा दिवसात अहवाल; कारवाईची टांगती तलवार कायम

२८ जूनला राष्ट्रीय पल्स पोलिओ मोहिम, सोलापुरात १.०६ लाख बालकांना पोलिओचे दोन थेंब
2

२८ जूनला राष्ट्रीय पल्स पोलिओ मोहिम, सोलापुरात १.०६ लाख बालकांना पोलिओचे दोन थेंब

भाजपाकडून राजेंद्र राऊतांनी दाखल केला अर्ज, जोरदार शक्तीप्रदर्शन, दिग्गजांची उपस्थिती
3

भाजपाकडून राजेंद्र राऊतांनी दाखल केला अर्ज, जोरदार शक्तीप्रदर्शन, दिग्गजांची उपस्थिती

एमव्हीपीएमच्या किर्तिश्री काबरा विद्यालयाचे औपचारिक उद्घाटन; शाळेत अनेक आधुनिक सुविधा उपलब्ध
4

एमव्हीपीएमच्या किर्तिश्री काबरा विद्यालयाचे औपचारिक उद्घाटन; शाळेत अनेक आधुनिक सुविधा उपलब्ध

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
सोलापुरात ‘नो व्हेईकल डे’ला आयुक्त डॉ. ओम्बासेंची पायी वाटचाल, पर्यावरण संवर्धनासाठी नागरिकांना दिला प्रदूषणमुक्त जीवनशैलीचा संदेश

सोलापुरात ‘नो व्हेईकल डे’ला आयुक्त डॉ. ओम्बासेंची पायी वाटचाल, पर्यावरण संवर्धनासाठी नागरिकांना दिला प्रदूषणमुक्त जीवनशैलीचा संदेश

Jun 01, 2026 | 09:56 PM
Mamata Banerjee: “थांबा, यापेक्षा मोठा ‘खेळ’ करणार…” ममता बॅनर्जींचा भाजपला थेट इशारा; बंगाल पोलिसांवरून हिटलरशी केली तुलना

Mamata Banerjee: “थांबा, यापेक्षा मोठा ‘खेळ’ करणार…” ममता बॅनर्जींचा भाजपला थेट इशारा; बंगाल पोलिसांवरून हिटलरशी केली तुलना

Jun 01, 2026 | 09:49 PM
‘देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी…’; हिंदी पत्रकारितेच्या 200 व्या वर्षपूर्ती सोहळ्यात काय म्हणाले देवेंद्र फडणवीस?

‘देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी…’; हिंदी पत्रकारितेच्या 200 व्या वर्षपूर्ती सोहळ्यात काय म्हणाले देवेंद्र फडणवीस?

Jun 01, 2026 | 09:22 PM
Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजनेतून ८० लाख महिला बाद? आदिती तटकरेंनी दिलं स्पष्टीकरण; म्हणाल्या….

Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजनेतून ८० लाख महिला बाद? आदिती तटकरेंनी दिलं स्पष्टीकरण; म्हणाल्या….

Jun 01, 2026 | 08:59 PM
Bread Rasmalai: घरच्या घरी १५ मिनिटांत झटपट तयार करा ब्रेड रसमलाई; जाणून घ्या सोपी रेसिपी

Bread Rasmalai: घरच्या घरी १५ मिनिटांत झटपट तयार करा ब्रेड रसमलाई; जाणून घ्या सोपी रेसिपी

Jun 01, 2026 | 08:53 PM
बुलढाणा शहरात काँग्रेसकडून भव्य आसूड मोर्चा, वाढती महागाई, इंधन टंचाई, नीटपेपरफुटी वरून काँग्रेसचे जोरदार आंदोलन

बुलढाणा शहरात काँग्रेसकडून भव्य आसूड मोर्चा, वाढती महागाई, इंधन टंचाई, नीटपेपरफुटी वरून काँग्रेसचे जोरदार आंदोलन

Jun 01, 2026 | 08:48 PM
तुमची स्मार्ट कार ठेवतेय का तुमच्यावर नजर? डेटा प्रायव्हसीचा वाढता प्रश्न

तुमची स्मार्ट कार ठेवतेय का तुमच्यावर नजर? डेटा प्रायव्हसीचा वाढता प्रश्न

Jun 01, 2026 | 08:41 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Jun 01, 2026 | 03:47 PM
Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Jun 01, 2026 | 03:39 PM
Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Jun 01, 2026 | 03:37 PM
Vilas Lande On Vikram Kakade : आर्थिक निकष पाहून विक्रम काकडेंना उमेदवारी

Vilas Lande On Vikram Kakade : आर्थिक निकष पाहून विक्रम काकडेंना उमेदवारी

Jun 01, 2026 | 03:33 PM
Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

May 31, 2026 | 03:08 PM
Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

May 31, 2026 | 03:03 PM
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM