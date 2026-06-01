  • Deputy Commissioner Questions Officer In Scrap Theft Case In Solapur Municipal Corporation

भंगार चोरी प्रकरणात अधिकाऱ्याची उपायुक्तांनी केली चौकशी, पंधरा दिवसात अहवाल; कारवाईची टांगती तलवार कायम

Updated On: Jun 01, 2026 | 09:12 PM IST
सारांश

महापालिकेच्या गोडाऊनमधील जप्त भंगार साहित्याच्या कथित अपहारप्रकरणी अतिक्रमण विभागाचे प्रमुख जगन्नाथ बनसोडे यांची सोमवारी चौकशी समितीच्या प्रमुख तथा अतिरिक्त आयुक्त वीणा पवार यांनी सखोल चौकशी केली.

विस्तार

सोलापूर, शहर प्रतिनिधी : महापालिकेच्या गोडाऊनमधील जप्त भंगार साहित्याच्या कथित अपहारप्रकरणी अतिक्रमण विभागाचे प्रमुख जगन्नाथ बनसोडे यांची सोमवारी चौकशी समितीच्या प्रमुख तथा अतिरिक्त आयुक्त वीणा पवार यांनी सखोल चौकशी केली. या प्रकरणाचा अहवाल १५ दिवसांत महापालिका आयुक्तांना सादर केला जाणार असून, त्यानंतर संबंधितांवर प्रशासकीय कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने जप्त केलेले भंगार साहित्य कोणतीही अधिकृत परवानगी न घेता गोडाऊनमधून बाहेर काढून विक्रीसाठी नेले जात असल्याचा आरोप आहे. या प्रकाराचा पर्दाफाश शिवसेनेचे गटनेते अमोल शिंदे यांनी केला होता. त्यांनी संबंधितांना रंगेहात पकडल्याने या प्रकरणाने मोठे राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिली होती.

या घटनेनंतर सदर बाजार पोलिस ठाण्यात अतिक्रमण विभागाचे प्रमुख जगन्नाथ बनसोडे, दीपक कुंभार, वाहनचालक तसेच इतर संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत महापालिका आयुक्तांनी स्वतंत्र चौकशी समितीची नियुक्ती केली होती.

सोमवारी झालेल्या चौकशीत बनसोडे यांच्यासह दीपक कुंभार यांचीही सविस्तर विचारपूस करण्यात आली. चौकशीदरम्यान जप्त साहित्याची नोंद, गोडाऊनमधून साहित्य बाहेर काढण्याची प्रक्रिया, परवानग्या आणि संबंधित कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

विशेष म्हणजे, महापालिकेच्या सेवेतून सेवानिवृत्त झाल्यानंतरही बनसोडे यांना सहा महिन्यांसाठी अतिक्रमण विभागाचा पदभार देण्यात आला होता. त्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत यापूर्वीही विविध तक्रारी प्राप्त झाल्याचे सांगितले जाते. अखेर भंगार साहित्य कथितरीत्या बाहेर नेत असताना उघडकीस आलेल्या प्रकारामुळे त्यांच्यावरील संशय अधिक गडद झाला आहे.

आता चौकशी समितीचा अहवाल आयुक्तांकडे सादर झाल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांवर, पदमुक्ती अथवा अन्य कठोर प्रशासकीय कारवाई होणार का, याकडे महापालिका वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

