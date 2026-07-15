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ICC चा गेमचेंजर निर्णय! 2027 वनडे वर्ल्ड कपचा फॉरमॅट बदलला; ‘सुपर 7’ मुळे प्रत्येक सामना ठरणार निर्णायक

Updated On: Jul 15, 2026 | 06:49 PM IST
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सारांश

icc announced major changes in 2027 ODI World cup: आयसीसीने २०२७ पुरुष एकदिवसीय विश्वचषकासाठी स्पर्धेच्या स्वरूपात मोठे बदल जाहीर केले असून, यामध्ये प्रथमच 'सुपर सिरीज' आणि 'सुपर ७' टप्प्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि नामिबिया येथे होणाऱ्या या स्पर्धेत १४ संघ सहभागी होणार आहे.

ICC चा गेमचेंजर निर्णय! 2027 वनडे वर्ल्ड कपचा फॉरमॅट बदलला; ‘सुपर 7’ मुळे प्रत्येक सामना ठरणार निर्णायक
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विस्तार
  • ICC चा गेमचेंजर निर्णय
  • २०२७ वनडे वर्ल्ड कपचा फॉरमॅट बदलला
  • ‘सुपर 7’ मुळे प्रत्येक सामना ठरणार निर्णायक
क्रिकेटच्या सर्वात मोठ्या स्पर्धांपैकी एक असलेली आयसीसी पुरुष एकदिवसीय विश्वचषक २०२७ (ICC Mens ODI World Cup 2027) आता नव्या स्वरूपात खेळवली जाणार आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (ICC) २०२७ च्या विश्वचषकाआधी स्पर्धेच्या स्वरूपात अनेक मोठे बदल जाहीर केले आहेत. दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि नामिबिया येथे आयोजित होणाऱ्या या स्पर्धेत १४ संघ सहभागी होतील. परंतु विश्वचषकापर्यंतचा मार्ग आता पूर्वीपेक्षा अधिक आव्हानात्मक असणार आहे.

 

आयसीसीने प्रथमच ‘सुपर सिरीज’ आणि ‘सुपर ७’ सारखे नवीन टप्पे समाविष्ट केले जातील. ICC ने सांगितले की, स्पर्धेचे उद्घाटनाचे सामने अधिक स्पर्धात्मक आणि रोमांचक बनवणे हा या बदलांमागील उद्देश आहे. जेणेकरून पहिल्या सामन्यापासून अंतिम सामन्यापर्यंत उत्साह कायम राहील. यासोबतच टी-२० विश्वचषकाच्या स्वरूपातही बदल करण्यात आले आहेत. एकदिवसीय विश्वचषक २०२७ मध्ये, तर पुढील टी-२० विश्वचषक २०२८ मध्ये आयोजित होणार आहे.

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२०२७ च्या विश्वचषकात नवीन काय असेल?

२०२७ च्या विश्वचषकात १४ संघ सहभागी होतील, पण सर्वच संघ थेट गट फेरीत पोहोचणार नाहीत. १४ संघांपैकी, आयसीसी क्रमवारीत सर्वात कमी मानांकन असलेले तीन संघ प्रथम सुपर सिरीज खेळतील. म्हणजेच, नवीन स्वरूपानुसार, क्रमवारीत १२ व्या ते १४ व्या क्रमांकावर असलेले तीन संघ प्रथम ‘सुपर सिरीज’ खेळतील. या टप्प्यातून केवळ एक संघ पुढील फेरीत जाईल, तर दोन संघ स्पर्धेतून बाहेर पडतील. याचा अर्थ १४ संघांची नावे असतील, पण मुख्य स्पर्धा १२ संघांसह सुरू होईल. सुपर सिरीज नंतर १२ संघांना दोन गटांमध्ये विभागले जाईल. गट अ – ६ संघ, गट ब – ६ संघ. प्रत्येक संघ आपल्या गटातील इतर पाच संघांविरुद्ध खेळेल.

सुपर-7 ने वाढणार वर्ल्ड कपचा उत्साह

या फॉरमॅटमधील हा सर्वात मोठा बदल आहे. अव्वल तीन संघ थेट सुपर 7 मध्ये प्रवेश करतील. याचा अर्थ सुपर 7 साठी सहा संघ निश्चित झाले आहेत. याव्यतिरिक्त, दोन्ही गटांमध्ये चौथ्या स्थानावर असलेल्या संघांपैकी, ज्या संघाची कामगिरी चांगली असेल, म्हणजेच गुण किंवा गुण समान असल्यास चांगला नेट रन रेट असलेला संघ देखील पात्र ठरेल. फिफा विश्वचषक २०२६ प्रमाणेच, प्रत्येक गटातील सर्वोत्तम दोन संघ, तसेच तिसऱ्या क्रमांकावरील सर्वोत्तम संघांचा एक निवडक गट बाद फेरीसाठी पात्र ठरतो. त्याचप्रमाणे, सहा संघ सुपर-7 मध्ये पोहोचतील आणि दोन्ही गटांमध्ये चौथ्या स्थानावर राहून सर्वोत्तम कामगिरी करणारा संघ पुढे सुपर-7 मध्ये जाईल. सुपर 7 मध्ये एकूण सात संघ खेळतील. हे सर्व सात संघ एकमेकांविरुद्ध खेळतील आणि गुणतालिकेनुसार अव्वल चार संघ उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरतील. सुपर 7 मधील अव्वल चार संघ उपांत्य फेरी खेळतील. उपांत्य फेरीतील विजेते संघ अंतिम सामन्यात भिडतील.

काय बदलले आहे?

आयसीसीने जून २०२१ मध्येच २०२७ च्या विश्वचषकात १४ संघ सहभागी करण्याचा निर्णय घेतला होता. यापूर्वी २०१९ आणि २०२३ चे विश्वचषक १० संघांसह खेळले गेले होते. सुरुवातीच्या योजनेनुसार १४ संघांना प्रत्येकी सात संघांच्या दोन गटांमध्ये विभागून, त्यानंतर सुपर ६ फेरी, आणि त्यानंतर उपांत्य फेरी व अंतिम सामना खेळवण्यात येणार होता. नवीन स्वरूपानुसार आता सुपर सिरीज होईल, त्यानंतर मुख्य गट टप्प्यात केवळ १२ संघ असतील आणि त्यात ३० सामने खेळले जातील.

आयसीसीने काय म्हटले?

आयसीसीने एका निवेदनात म्हटले आहे, “स्पर्धेच्या प्रत्येक टप्प्याचे महत्त्व वाढवण्यासाठी नवीन स्वरूप तयार करण्यात आले आहे. पहिल्या आणि दुसऱ्या फेरीतील प्रत्येक सामन्याचा अधिक प्रभाव असेल. सुपर ७ ​​टप्पा अत्यंत स्पर्धात्मक असेल, ज्यामध्ये उपांत्य फेरी गाठण्यासाठी सात संघ साखळी सामने खेळतील.”

आयसीसीच्या मते, नवीन स्वरूपामुळे सलामीच्या सामन्यांचे महत्त्व वाढेल. पूर्वी, काही संघ सुरुवातीच्या पराभवानंतर पुनरागमन करू शकत होते, पण आता कमजोर संघांना अगोदरच आपले स्थान सिद्ध करावे लागेल.

 विश्वचषक २०२७ केव्हा आणि कुठे ?

आयसीसी पुरुष एकदिवसीय विश्वचषक २०२७, ४ ऑक्टोबर २०२७ रोजी सुरू होईल आणि अंतिम सामना २७ नोव्हेंबर २०२७ रोजी होणार आहे. या प्रतिष्ठित स्पर्धेचे संयुक्त आयोजन दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि नामिबिया करणार आहेत. ऑस्ट्रेलिया गतविजेता आहे. २०२३ च्या विश्वचषक अंतिम सामन्यात भारताला हरवून ऑस्ट्रेलियाने विश्वचषक विजेतेपद पटकावले होते.

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Web Title: Icc announced odi world cup 2027 new format super series super 7 rules

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Published On: Jul 15, 2026 | 06:49 PM

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