राडा घालायला ‘बेबी बॉस’ तयार! Vaibhav Suryavanshi कधी खेळणार पुढील इंटरनॅशनल सामना?

भारत अन् इंग्लंड यांच्यात वनडे सिरिजमधील 2 सामने शिल्लक आहेत. त्यानंतर भारतीय संघाचा इंग्लंड दौरा संपणार आहे. त्यानंतर भारतीय संघ झिम्बाब्वे दौऱ्यावर जाणार आहे. त्या ठिकाणी भारतीय संघ तीन टी 20 सामने खेळणार आहे. या दौऱ्यात वैभव सूर्यवंशीला स्थान देण्यात आले आहे. मात्र संजू सॅमसनला संधी देण्यात आलेली नाहीये.
बीसीसीआयने झिम्बाब्वे दौऱ्यात आयपीएलमध्ये शानदार कामगिरी करणाऱ्या प्रभसीमरन सिंगला देखील संधी दिली आहे. भारतीय संघात त्याने विकेटकिपर म्हणून खेळताना दिसणार आहे. मात्र सलामीला खेळण्यासाठी अभिषेक शर्मा आणि वैभव सूर्यवंशी असण्याची शक्यता आहे. काही अडचण निर्माण झाल्यास प्रभसीमरन सिंगला संधी दिली जाऊ शकते.
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23 जुलै पासून झिम्बाब्वे आणि भारत यांच्यातील सिरिज सुरू होणार आहे. 23 जुलै रोजी होणाऱ्या पहिल्या सामन्यात वैभव सूर्यवंशी खेळण्याची शक्यता आहे. सिरिजचा दुसरा सामना 25 जुलै रोजी खेळवला जाणार आहे. शेवटचा सामना 26 जुलै रोजी खेळवला जाणार आहे. या तीनही सामन्यात वैभव सूर्यवंशी खेळताना दिसण्याची शक्यता आहे.
झिम्बाब्वेविरुद्ध तीन टी 20 सामन्यांच्या मालिकेत रिंकू सिंगची वापसी झाल्याचे दिसून येत आहे. तर या सिरिजमध्ये 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने देखील आपली जागा कायम ठेवली आहे. बीसीसीआयने भारतीय संघाची घोषणा केली आहे. संजू सॅमसनला डच्चू देण्यात आला आहे. आयर्लंड आणि इंग्लंडविरुद्ध अपयशी ठरल्याचा त्याला फटका बसला आहे. मात्र भारताचे सलग तीन पराभव झाले तरी श्रेयस अय्यरकडे कर्णधारपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
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भारतीय संघ: श्रेयस अय्यर, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा, इशान किशन, रिंकू सिंग, शिवम दुबे, हर्ष दुबे, प्रिन्स यादव, वरुन चक्रवर्ती, मयंक यादव, यश ठाकूर, अशोक शर्मा , प्रभसिमरन सिंग.