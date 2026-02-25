Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Turkey F 16 Fighter Jet Crash Balikesir Pilot Death Investigation Updates

Turkey F-16 Crash: काळजाचा ठोका चुकवणारा अपघात! उड्डाणानंतर काही मिनिटांतच तुर्कीचे F-16 फायटर जेट कोसळले; पहा भयानक VIDEO

Turkey F-16 Fighter Jet Crash: मंगळवारी रात्री उशिरा तुर्कीतील बालिकेसिर येथील ९ व्या मुख्य जेट तळावरून उड्डाण करणारे एक एफ-१६ लढाऊ विमान कोसळले, त्यात पायलटचा मृत्यू झाला.

Updated On: Feb 25, 2026 | 11:20 AM
turkey f 16 fighter jet crash balikesir pilot death investigation updates

तुर्कीयेमध्ये टेकऑफ केल्यानंतर काही वेळातच एक F-16 लढाऊ विमान कोसळले; पायलटचा मृत्यू, पहा भयानक व्हिडिओ ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • भीषण अपघात
  • वैमानिकाचा मृत्यू
  • चौकशीचे आदेश

Turkey F-16 fighter jet crash 2026 : तुर्कीमधून (Turkey) एक अत्यंत दुःखद आणि धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. तुर्की हवाई दलाचे सामर्थ्य मानले जाणारे ‘एफ-१६ फायटिंग फाल्कन’ (F-16 Fighting Falcon) लढाऊ विमान मंगळवारी रात्री उशिरा एका सरावादरम्यान कोसळले. या भीषण अपघातात विमानाचा वैमानिक शहीद झाला असून, विमानाचे अवशेष कित्येक किलोमीटर परिसरात विखुरले गेले आहेत. या घटनेमुळे तुर्कीच्या लष्करी वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

नेमकी घटना काय? ६ मिनिटांचा तो थरार!

मिळालेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी रात्री स्थानिक वेळेनुसार सुमारे ००:५० वाजता बालिकेसिर येथील ‘९ व्या मेन जेट बेस कमांड’वरून या विमानाने आपल्या नियमित मोहिमेसाठी उड्डाण केले होते. मात्र, उड्डाण केल्यानंतर अवघ्या सहा मिनिटांत म्हणजेच ००:५६ वाजता विमानाचा रेडिओ संपर्क आणि रडारवरील ट्रॅकिंग अचानक तुटले. विमान कोसळल्याचे लक्षात येताच शोध आणि बचाव पथके तातडीने रवाना करण्यात आली, पण दुर्दैवाने तोपर्यंत वैमानिकाचा मृत्यू झाला होता.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : SOTU 2026: ‘America is Back’ ट्रम्प यांनी काँग्रेसमध्ये फुंकलं सुवर्णकाळाचं रणशिंग; जागतिक स्तरावर दिला धगधगता संदेश

गव्हर्नर आणि संरक्षण मंत्रालयाची प्रतिक्रिया

बालिकेसिरचे गव्हर्नर इस्माइल उस्ताओग्लू यांनी या घटनेला दुजोरा देताना शोक व्यक्त केला आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर म्हटले की, “आमच्या एका धाडसी वैमानिकाने या अपघातात बलिदान दिले आहे. अल्लाह त्यांच्या आत्म्यास शांती देवो आणि त्यांच्या कुटुंबाला हे दुःख सहन करण्याची शक्ती देवो.” संरक्षण मंत्रालयाने या अपघाताच्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी ‘फ्लाइट डेटा रेकॉर्डर’ (Black Box) जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

credit – social media and Twitter

स्थानिकांनी ऐकला मोठा स्फोट

बुर्सा-इझमीर महामार्गाजवळील अपघातस्थळी पोहोचलेल्या बचाव पथकांना विमानाचे अवशेष विखुरलेल्या अवस्थेत आढळले. रात्रीची वेळ असल्याने शोधकार्यात सुरुवातीला अडथळे आले. स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, आकाशात एक प्रचंड मोठा प्रकाश दिसला आणि त्यानंतर एका मोठ्या स्फोटाचा आवाज आला. पोलिसांनी संपूर्ण परिसराची नाकेबंदी केली असून सध्या तेथे तपास सुरू आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Deadliest Submarine: समुद्राखाली दडलेला यमदूत! ‘या’ महासत्तेकडे आहे ‘अशी’ पाणबुडी जी एका मिनिटात शहरांची करेल राखरांगोळी

९ वे मुख्य जेट तळ आणि F-16 चे महत्त्व

ज्या तळावरून या विमानाने उड्डाण केले, ते ‘९ वे मुख्य जेट बेस कमांड’ तुर्की हवाई दलाचे अत्यंत महत्त्वाचे केंद्र मानले जाते. येथे “कोब्रास” (१९१) आणि “टायगर्स” (१९२) सारखे लढाऊ स्क्वॉड्रन्स तैनात आहेत. तुर्कीकडे जगातील सर्वात मोठ्या एफ-१६ ताफ्यांपैकी एक आहे. १९८७ पासून ही विमाने तुर्कीच्या संरक्षणात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. सध्या तुर्की आपल्या एफ-१६ विमानांचे आधुनिक रडार आणि एव्हियोनिक्स प्रणालीद्वारे आधुनिकीकरण (Block 50/52+) करत आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: तुर्कीमध्ये एफ-१६ विमानाचा अपघात कुठे झाला?

    Ans: हा अपघात तुर्कीच्या बालिकेसिर (Balikesir) येथील ९ व्या मेन जेट बेस कमांडजवळ झाला.

  • Que: अपघातात जीवितहानी झाली आहे का?

    Ans: होय, या दुर्दैवी अपघातात विमानाचा वैमानिक शहीद झाला आहे.

  • Que: अपघाताचे नेमके कारण काय आहे?

    Ans: अपघाताचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. तांत्रिक बिघाड किंवा मानवी चूक, या दोन्ही शक्यतांची तपासणी तुर्की संरक्षण मंत्रालय करत आहे.

Web Title: Turkey f 16 fighter jet crash balikesir pilot death investigation updates

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 25, 2026 | 11:20 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

SOTU 2026: ‘America is Back’ ट्रम्प यांनी काँग्रेसमध्ये फुंकलं सुवर्णकाळाचं रणशिंग; जागतिक स्तरावर दिला धगधगता संदेश
1

SOTU 2026: ‘America is Back’ ट्रम्प यांनी काँग्रेसमध्ये फुंकलं सुवर्णकाळाचं रणशिंग; जागतिक स्तरावर दिला धगधगता संदेश

Narendra Modi Israel Visit: इस्रायलच्या संसदेत मोदींचे भाषण धोक्यात? मुख्य न्यायाधीशांच्या मुद्द्यावरून विरोधक आक्रमक
2

Narendra Modi Israel Visit: इस्रायलच्या संसदेत मोदींचे भाषण धोक्यात? मुख्य न्यायाधीशांच्या मुद्द्यावरून विरोधक आक्रमक

Iran-US Conflict: ‘तातडीने तेहरान सोडा…’ अमेरिका इराणवर हल्ल्यासाठी तयार; भारत सरकारने घेतला मोठा निर्णय
3

Iran-US Conflict: ‘तातडीने तेहरान सोडा…’ अमेरिका इराणवर हल्ल्यासाठी तयार; भारत सरकारने घेतला मोठा निर्णय

Mexico Violence: मेक्सिको पेटलं! ड्रग्ज माफिया ‘एल मेंचो’च्या मृत्यूनंतर हिंसाचाराचा भडका; भारत सरकारने जारी केली अ‍ॅडव्हायजरी
4

Mexico Violence: मेक्सिको पेटलं! ड्रग्ज माफिया ‘एल मेंचो’च्या मृत्यूनंतर हिंसाचाराचा भडका; भारत सरकारने जारी केली अ‍ॅडव्हायजरी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Turkey F-16 Crash: काळजाचा ठोका चुकवणारा अपघात! उड्डाणानंतर काही मिनिटांतच तुर्कीचे F-16 फायटर जेट कोसळले; पहा भयानक VIDEO

Turkey F-16 Crash: काळजाचा ठोका चुकवणारा अपघात! उड्डाणानंतर काही मिनिटांतच तुर्कीचे F-16 फायटर जेट कोसळले; पहा भयानक VIDEO

Feb 25, 2026 | 11:20 AM
होळी खेळायला जाण्यापूर्वी चेहऱ्यावर लावा ‘या’ गोष्टी, हानिकारक रंगाच्या साईड इफेक्टपासून राहाल दूर

होळी खेळायला जाण्यापूर्वी चेहऱ्यावर लावा ‘या’ गोष्टी, हानिकारक रंगाच्या साईड इफेक्टपासून राहाल दूर

Feb 25, 2026 | 11:01 AM
‘या निर्दयी दुनियेत तुमच्या प्रेमाबद्दल मी आभारी…’; Arijit Singh ची चाहत्यांसाठी भावुक पोस्ट, म्हणाला, ‘पुढे काय होईल कोण जाणे!’

‘या निर्दयी दुनियेत तुमच्या प्रेमाबद्दल मी आभारी…’; Arijit Singh ची चाहत्यांसाठी भावुक पोस्ट, म्हणाला, ‘पुढे काय होईल कोण जाणे!’

Feb 25, 2026 | 11:00 AM
हॉटेल बिलावरून झाला राडा; एकावर कुऱ्हाडसह लोखंडी रॉडने जीवघेणा हल्ला

हॉटेल बिलावरून झाला राडा; एकावर कुऱ्हाडसह लोखंडी रॉडने जीवघेणा हल्ला

Feb 25, 2026 | 11:00 AM
Tech Tips: हातात स्मार्टवॉच, पण तरीही लागतेय फोनची गरज? डिव्हाईस खरंच कामाचं की फक्त फॅशनपुरतंच? खरेदीपूर्वीच वाचा

Tech Tips: हातात स्मार्टवॉच, पण तरीही लागतेय फोनची गरज? डिव्हाईस खरंच कामाचं की फक्त फॅशनपुरतंच? खरेदीपूर्वीच वाचा

Feb 25, 2026 | 10:49 AM
थोर समाजसुधारक, संत शिरोमणी एकनाथ महाराज यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 25 फेब्रुवारीचा इतिहास

थोर समाजसुधारक, संत शिरोमणी एकनाथ महाराज यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 25 फेब्रुवारीचा इतिहास

Feb 25, 2026 | 10:48 AM
धर्मादाय रुग्णालयांसाठी नवीन नियमावली! गरीब रुग्णांचा निधी आणि राखीव खाटांची माहिती आता ‘डॅशबोर्ड’वर

धर्मादाय रुग्णालयांसाठी नवीन नियमावली! गरीब रुग्णांचा निधी आणि राखीव खाटांची माहिती आता ‘डॅशबोर्ड’वर

Feb 25, 2026 | 10:38 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Feb 24, 2026 | 08:18 PM
Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Feb 24, 2026 | 08:08 PM
Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Feb 24, 2026 | 07:59 PM
Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Feb 24, 2026 | 07:53 PM
Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Feb 24, 2026 | 07:48 PM
Latur Unseasonal Rainfall : अवकाळी पावसात घराचे पत्रे उडाले ,मूकबधीर कुटुंबाची दैना

Latur Unseasonal Rainfall : अवकाळी पावसात घराचे पत्रे उडाले ,मूकबधीर कुटुंबाची दैना

Feb 24, 2026 | 07:43 PM
शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

Feb 24, 2026 | 03:27 PM