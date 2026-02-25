Turkey F-16 Crash: काळजाचा ठोका चुकवणारा अपघात! उड्डाणानंतर काही मिनिटांतच तुर्कीचे F-16 फायटर जेट कोसळले; पहा भयानक VIDEO

Turkey F-16 fighter jet crash 2026 : तुर्कीमधून (Turkey) एक अत्यंत दुःखद आणि धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. तुर्की हवाई दलाचे सामर्थ्य मानले जाणारे ‘एफ-१६ फायटिंग फाल्कन’ (F-16 Fighting Falcon) लढाऊ विमान मंगळवारी रात्री उशिरा एका सरावादरम्यान कोसळले. या भीषण अपघातात विमानाचा वैमानिक शहीद झाला असून, विमानाचे अवशेष कित्येक किलोमीटर परिसरात विखुरले गेले आहेत. या घटनेमुळे तुर्कीच्या लष्करी वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी रात्री स्थानिक वेळेनुसार सुमारे ००:५० वाजता बालिकेसिर येथील ‘९ व्या मेन जेट बेस कमांड’वरून या विमानाने आपल्या नियमित मोहिमेसाठी उड्डाण केले होते. मात्र, उड्डाण केल्यानंतर अवघ्या सहा मिनिटांत म्हणजेच ००:५६ वाजता विमानाचा रेडिओ संपर्क आणि रडारवरील ट्रॅकिंग अचानक तुटले. विमान कोसळल्याचे लक्षात येताच शोध आणि बचाव पथके तातडीने रवाना करण्यात आली, पण दुर्दैवाने तोपर्यंत वैमानिकाचा मृत्यू झाला होता.
बालिकेसिरचे गव्हर्नर इस्माइल उस्ताओग्लू यांनी या घटनेला दुजोरा देताना शोक व्यक्त केला आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर म्हटले की, “आमच्या एका धाडसी वैमानिकाने या अपघातात बलिदान दिले आहे. अल्लाह त्यांच्या आत्म्यास शांती देवो आणि त्यांच्या कुटुंबाला हे दुःख सहन करण्याची शक्ती देवो.” संरक्षण मंत्रालयाने या अपघाताच्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी ‘फ्लाइट डेटा रेकॉर्डर’ (Black Box) जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
Turkish MoD confirms F-16 crash — pilot killed Radio contact was lost during a mission with an F-16 that took off from Balıkesir Search teams recovered the wreckage — investigations into the cause are underway pic.twitter.com/fjT0tP13FA — RT (@RT_com) February 25, 2026
credit – social media and Twitter
बुर्सा-इझमीर महामार्गाजवळील अपघातस्थळी पोहोचलेल्या बचाव पथकांना विमानाचे अवशेष विखुरलेल्या अवस्थेत आढळले. रात्रीची वेळ असल्याने शोधकार्यात सुरुवातीला अडथळे आले. स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, आकाशात एक प्रचंड मोठा प्रकाश दिसला आणि त्यानंतर एका मोठ्या स्फोटाचा आवाज आला. पोलिसांनी संपूर्ण परिसराची नाकेबंदी केली असून सध्या तेथे तपास सुरू आहे.
ज्या तळावरून या विमानाने उड्डाण केले, ते ‘९ वे मुख्य जेट बेस कमांड’ तुर्की हवाई दलाचे अत्यंत महत्त्वाचे केंद्र मानले जाते. येथे “कोब्रास” (१९१) आणि “टायगर्स” (१९२) सारखे लढाऊ स्क्वॉड्रन्स तैनात आहेत. तुर्कीकडे जगातील सर्वात मोठ्या एफ-१६ ताफ्यांपैकी एक आहे. १९८७ पासून ही विमाने तुर्कीच्या संरक्षणात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. सध्या तुर्की आपल्या एफ-१६ विमानांचे आधुनिक रडार आणि एव्हियोनिक्स प्रणालीद्वारे आधुनिकीकरण (Block 50/52+) करत आहे.
Ans: हा अपघात तुर्कीच्या बालिकेसिर (Balikesir) येथील ९ व्या मेन जेट बेस कमांडजवळ झाला.
Ans: होय, या दुर्दैवी अपघातात विमानाचा वैमानिक शहीद झाला आहे.
Ans: अपघाताचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. तांत्रिक बिघाड किंवा मानवी चूक, या दोन्ही शक्यतांची तपासणी तुर्की संरक्षण मंत्रालय करत आहे.