Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Ind U19 Vs Nz U19 How To Watch The Match On Tv And Mobile Know The Complete Details

IND U19 vs NZ U19 : वैभव सूर्यवंशी कहर करायला सज्ज! टीव्ही आणि मोबाईलवर सामना कसा पाहता येईल, जाणून घ्या संपूर्ण तपशील

आतापर्यत भारताच्या संघाने कमालीची कामगिरी केली आहे आज टीम इंडियाकडे न्यूझीलंडचे मोठे आव्हान असणार आहे. आयुष म्हात्रेच्या नेतृत्वाखालील संघ विजयाची हॅटट्रिक करण्याचे लक्ष्य ठेवेल.

Updated On: Jan 24, 2026 | 09:34 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

India U19 vs New Zealand U19 Live Streaming : २०२६ च्या १९ वर्षांखालील विश्वचषकात भारतीय संघ विजयी घोडदौड करत आहे. संघाने आपले पहिले दोन सामने जिंकले आणि सुपर सिक्समध्ये स्थान निश्चित केले. आता, आपल्या शेवटच्या गट सामन्यात, भारतीय संघ न्यूझीलंडच्या १९ वर्षांखालील संघाशी सामना करेल. आतापर्यत भारताच्या संघाने कमालीची कामगिरी केली आहे आज टीम इंडियाकडे न्यूझीलंडचे मोठे आव्हान असणार आहे. आयुष म्हात्रेच्या नेतृत्वाखालील संघ विजयाची हॅटट्रिक करण्याचे लक्ष्य ठेवेल.

या सामन्यात सर्वांच्या नजरा पुन्हा एकदा तरुण वैभव सूर्यवंशीवर असतील. दरम्यान, न्यूझीलंड (India Under 19 vs New Zealand Under 19) यांना अद्याप विजयाची चव चाखता आलेली नाही. त्यांचे मागील दोन्ही सामने पावसामुळे अनिर्णीत राहिले. तर, हा सामना कधी आणि कुठे खेळला जाईल ते जाणून घेऊया. आणि चाहते हा सामना टीव्ही आणि मोबाईलवर कसा पाहू शकतात (IND U19 vs NZ U19 Live Streaming)?

सूर्या की ईशान… India vs New Zealand दुसऱ्या T20 सामन्यात कोणाला निवडण्यात आले सामनावीर?

कधी आणि कुठे पाहता येणार सामन्याची लाईव्ह स्ट्रिमिंग?

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यामध्ये आज अंडर 19 चा सामना खेळवला जाणार आहे. हा सामना शनिवार, २४ जानेवारी रोजी खेळला जाईल. हा सामना बुलावायो येथील क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लबमध्ये खेळला जाईल. या सामन्यांची सुरूवात भारतीय वेळेनुसार दुपारी १:०० वाजता सुरू होईल आणि नाणेफेक दुपारी १२:३० वाजता होईल. तुम्ही सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर टीव्हीवर भारतीय अंडर-१९ संघ आणि न्यूझीलंड अंडर-१९ संघ यांच्यातील अंडर-१९ विश्वचषक सामना पाहू शकता. तुम्ही जिओ हॉटस्टार अॅप वापरून तुमच्या मोबाईल फोनवर भारतीय अंडर-१९ संघ आणि न्यूझीलंड अंडर-१९ संघ यांच्यातील अंडर-१९ विश्वचषक सामना पाहू शकता. 

भारतीय अंडर-१९ संघ

आयुष म्हात्रे (कर्णधार), आरएस अंबरीश, कनिष्क चौहान, दीपेश देवेंद्रन, मोहम्मद एनान, आरोन जॉर्ज, अभिज्ञान कुंडू, किशन कुमार सिंग, विहान मल्होत्रा, उद्धव मोहन, हेनिल पटेल, खिलन पटेल, हरवंश पांगलिया, वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी.

न्यूझीलंड अंडर-१९ संघ

ब्रँडन मॅटझोपोलोस, ह्यूगो बोग, जेकब कॉटर, ल्यूक हॅरिसन, टॉम जोन्स (कर्णधार), कॅलम सॅमसन, फ्लिन मोरे, हॅरी बर्न्स, जसकरण संधू, स्नेहित रेड्डी, आर्यन मान, मार्को अल्पे, हॅरी वेट, हंटर शोर, मेसन क्लार्क, सेल्विन संजय.

Web Title: Ind u19 vs nz u19 how to watch the match on tv and mobile know the complete details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 24, 2026 | 09:34 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

सूर्या की ईशान… India vs New Zealand दुसऱ्या T20 सामन्यात कोणाला निवडण्यात आले सामनावीर?
1

सूर्या की ईशान… India vs New Zealand दुसऱ्या T20 सामन्यात कोणाला निवडण्यात आले सामनावीर?

IND vs NZ : नक्की खेळतंय कोण? ऋषभ पंत की इशान किशन! बॅट अ‍ॅक्शनचा व्हिडिओ इंटरनेटवर व्हायरल
2

IND vs NZ : नक्की खेळतंय कोण? ऋषभ पंत की इशान किशन! बॅट अ‍ॅक्शनचा व्हिडिओ इंटरनेटवर व्हायरल

AFG vs WI : चेंडू लागल्याने रहमानउल्लाह गुरबाज जमिनीवर कोसळला, थोडक्यात बचावला खेळाडू! Video Viral
3

AFG vs WI : चेंडू लागल्याने रहमानउल्लाह गुरबाज जमिनीवर कोसळला, थोडक्यात बचावला खेळाडू! Video Viral

IND vs PAK : इरफान पठाणच्या अडचणी वाढल्या! सामन्यानंतर पाकिस्तानी खेळाडूंना मारली मिठी, हस्तांदोलनामुळे झाला वाद
4

IND vs PAK : इरफान पठाणच्या अडचणी वाढल्या! सामन्यानंतर पाकिस्तानी खेळाडूंना मारली मिठी, हस्तांदोलनामुळे झाला वाद

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND U19 vs NZ U19 : वैभव सूर्यवंशी कहर करायला सज्ज! टीव्ही आणि मोबाईलवर सामना कसा पाहता येईल, जाणून घ्या संपूर्ण तपशील

IND U19 vs NZ U19 : वैभव सूर्यवंशी कहर करायला सज्ज! टीव्ही आणि मोबाईलवर सामना कसा पाहता येईल, जाणून घ्या संपूर्ण तपशील

Jan 24, 2026 | 09:34 AM
पाकिस्तानची गुप्त कारवाई! कराचीत पोलिसांशी चकमकीत ६ दरोडेखोर ठार, मोठा शस्त्रसाठा जप्त

पाकिस्तानची गुप्त कारवाई! कराचीत पोलिसांशी चकमकीत ६ दरोडेखोर ठार, मोठा शस्त्रसाठा जप्त

Jan 24, 2026 | 09:33 AM
Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रीच्या सहाव्या दिवशी केली जाईल त्रिपुरा देवीची पूजा, मिळेल धन समृद्धीचे आशीर्वाद

Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रीच्या सहाव्या दिवशी केली जाईल त्रिपुरा देवीची पूजा, मिळेल धन समृद्धीचे आशीर्वाद

Jan 24, 2026 | 09:30 AM
जादा परताव्याचे आमिष दाखवून फसवणूक; तब्बल पावणेदोन लाखांना घातला गंडा

जादा परताव्याचे आमिष दाखवून फसवणूक; तब्बल पावणेदोन लाखांना घातला गंडा

Jan 24, 2026 | 09:25 AM
डाएटवर आहे म्हणे… म्हणून पापड नाही थेट धारदार वस्तू! तरुणीने जेवण नाही तर ब्लेड चावून खाल्लं, पाहून सर्वच झाले अवाक्; Video Viral

डाएटवर आहे म्हणे… म्हणून पापड नाही थेट धारदार वस्तू! तरुणीने जेवण नाही तर ब्लेड चावून खाल्लं, पाहून सर्वच झाले अवाक्; Video Viral

Jan 24, 2026 | 09:24 AM
‘जन गण मन’ प्रमाणेच ‘वंदे मातरम्’ दरम्यान उभे राहणे अनिवार्य; केंद्र सरकार राष्ट्रगीतासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णयाच्या तयारीत

‘जन गण मन’ प्रमाणेच ‘वंदे मातरम्’ दरम्यान उभे राहणे अनिवार्य; केंद्र सरकार राष्ट्रगीतासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णयाच्या तयारीत

Jan 24, 2026 | 09:15 AM
Palash Muchhal चे काळे कारस्थान उघड? बेडवर दुसऱ्या मुलीसोबत रंगेहात पकडल्याचा अभिनेता-निर्मात्याच्या धक्कादायक आरोप

Palash Muchhal चे काळे कारस्थान उघड? बेडवर दुसऱ्या मुलीसोबत रंगेहात पकडल्याचा अभिनेता-निर्मात्याच्या धक्कादायक आरोप

Jan 24, 2026 | 09:13 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Jan 23, 2026 | 07:25 PM
Akola News : रुग्णसेवेतून सामाजिक कार्य, मतदारांनी पराग गवईंना घातली नगरसेवकपदाची माळ

Akola News : रुग्णसेवेतून सामाजिक कार्य, मतदारांनी पराग गवईंना घातली नगरसेवकपदाची माळ

Jan 23, 2026 | 07:20 PM
PCMC News : पिंपरी-चिंचवडच्या रस्त्यांवर सायकलिंगचा थरार; Pune Grand Tour 2026 चा अंतिम टप्पा पार

PCMC News : पिंपरी-चिंचवडच्या रस्त्यांवर सायकलिंगचा थरार; Pune Grand Tour 2026 चा अंतिम टप्पा पार

Jan 23, 2026 | 07:10 PM
Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Jan 23, 2026 | 03:42 PM
Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Jan 23, 2026 | 03:35 PM
रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

Jan 23, 2026 | 01:23 PM
Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Jan 23, 2026 | 01:06 PM