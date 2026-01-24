सूर्या की ईशान… India vs New Zealand दुसऱ्या T20 सामन्यात कोणाला निवडण्यात आले सामनावीर?

न्यूझीलंडविरुद्धच्या दुसऱ्या टी-२० सामन्यात भारतीय फलंदाजांनी धुमाकूळ घातला. नाणेफेक जिंकल्यानंतर सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील टीम इंडियाने प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. पाहुण्या टीमने भारतासमोर २०९ धावांचे मोठे लक्ष्य ठेवले होते, परंतु टीम इंडियाच्या स्फोटक फलंदाजांनी केवळ १५.२ षटकांतच हे लक्ष्य खूपच कमी केले. यादरम्यान, तिसऱ्या क्रमांकावर आलेल्या इशान किशनने ३२ चेंडूत ११ चौकार आणि ४ षटकारांसह ७६ धावांची खेळी केली, तर चौथ्या क्रमांकावर आलेल्या सूर्यकुमार यादवही फॉर्ममध्ये होता.
सूर्याने ३७ चेंडूत नाबाद ८२ धावा केल्या. त्याच्या इनिंगमध्ये ९ चौकार आणि ४ षटकारांचा समावेश होता. न्यूझीलंडविरुद्ध धावांचा पाठलाग करताना कर्णधार सूर्यकुमार यादवने सर्वाधिक धावा केल्या, परंतु इशान किशनच्या खेळीचा खेळावर जास्त परिणाम झाल्यामुळे त्याला सामनावीराचा पुरस्कार देण्यात आला. भारताने संजू सॅमसनला बाद केल्यानंतर पहिल्याच षटकात इशान किशन फलंदाजीला आला.
तथापि, डावाच्या सातव्या चेंडूवर अभिषेक शर्माही बाद झाला, ज्यामुळे सूर्या लवकर फलंदाजीला आला. इशान किशन आणि सूर्यकुमार यादव यांनी 122 धावांची भागीदारी केली, त्यात किशनने 76 आणि सूर्यकुमार यादवने 39 धावा केल्या. ६ धावांवर दोन विकेट गमावल्यानंतरही, इशान किशनने सातत्य राखले आणि पहिल्या चेंडूपासूनच किवी गोलंदाजांना अडचणीत आणले. किशनच्या स्फोटक फलंदाजीने भारताच्या विजयाचा पाया रचला.
पॉवरप्लेमध्ये इशान किशन आणि सूर्यकुमार यादव यांनी भारताला ७५/१ पर्यंत पोहोचवले. जेव्हा इशान किशन १० व्या षटकाच्या पहिल्याच चेंडूवर बाद झाला तेव्हा टीम इंडिया सामन्यात आधीच बरीच पुढे होती. सूर्यकुमार यादवने शिवम दुबेसोबत उर्वरित डाव ३७ चेंडूत ८१ धावांची भागीदारी करत विजय निश्चित केला.
Packing a punch! 👊💪 Ishan Kishan is the Player of the Match for his blistering knock of 7⃣6⃣(32), including 1⃣1⃣ fours and 4⃣ sixes 👌 Scorecard ▶️ https://t.co/8G8p1tq1RC#TeamIndia | #INDvNZ | @IDFCFIRSTBank | @ishankishan51 pic.twitter.com/eTYdv0AfPv — BCCI (@BCCI) January 23, 2026
रायपूरमध्ये इशानने अनेक चौकार मारले, ज्यामुळे क्षेत्ररक्षकांना प्रेक्षक बनावे लागले. त्याने २१ चेंडूत आपले अर्धशतक पूर्ण केले. त्यानंतर सूर्याने गीअर्स बदलले आणि षटकार आणि चौकारांचा वर्षाव सुरू केला. दोघांनी तिसऱ्या विकेटसाठी ४८ चेंडूत १२२ धावांची भागीदारी केली. इशान सोधीने ही भागीदारी मोडली. इशानने २३७.५० च्या स्ट्राईक रेटने फलंदाजी केली आणि ३२ चेंडूत ७६ धावा केल्या. त्याच्या या खेळीत इशानने ११ चौकार आणि चार षटकार मारले.
मॅट हेन्रीने किवींना ही कामगिरी करून दिली. कर्णधार सूर्यकुमार यादव, प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि इतर सहकाऱ्यांनी इशानच्या खेळीचे कौतुक केले. त्यानंतर सूर्यकुमार यादवनेही बहुप्रतिक्षित टी२० मध्ये अर्धशतक झळकावले. त्याने १४ महिने आणि २३ डावांनंतर हा टप्पा गाठला. त्याचे मागील अर्धशतक (७५) १२ ऑक्टोबर २०२४ रोजी हैदराबाद येथे बांगलादेशविरुद्ध झळकावले होते.