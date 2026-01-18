Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

IND vs AUS : ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी भारतीय महिला क्रिकेट संघाची घोषणा, WPL 2026 मध्ये विक्रमी कामगिरीसाठी या खेळाडूची लागली लाॅटरी

ऑफ-स्पिनर श्रेयंका पाटील आणि फलंदाज भारती फुलमाळी यांचे टी-२० संघात पुनरागमन झाले आहे, तर विकेटकीपर जी. कमलिनी आणि डावखुरी फिरकीपटू वैष्णवी शर्मा यांचा पहिल्यांदाच एकदिवसीय संघात समावेश करण्यात आला आहे.

Updated On: Jan 18, 2026 | 09:51 AM
फोटो सौजन्य - BCCI Women सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - BCCI Women सोशल मिडिया

ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी भारतीय महिला एकदिवसीय आणि टी-२० संघ जाहीर: बीसीसीआयने शनिवारी संध्याकाळी, १७ जानेवारी २०२६ रोजी ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी भारतीय महिला एकदिवसीय आणि टी-२० संघ जाहीर केले. ऑफ-स्पिनर श्रेयंका पाटील आणि फलंदाज भारती फुलमाळी यांचे टी-२० संघात पुनरागमन झाले आहे, तर विकेटकीपर जी. कमलिनी आणि डावखुरी फिरकीपटू वैष्णवी शर्मा यांचा पहिल्यांदाच एकदिवसीय संघात समावेश करण्यात आला आहे.

श्रेयंकाचे भारतीय संघात पुनरागमन

श्रेयंकाने अलीकडेच गुजरात जायंट्सविरुद्ध WPL २०२६ च्या सामन्यात पाच विकेट्स घेतल्या. ही कामगिरी करणारी ती स्पर्धेच्या इतिहासातील सर्वात तरुण खेळाडू ठरली. या तरुण ऑफ-स्पिनरने २३ वर्षे १६९ दिवसांच्या वयात ही कामगिरी केली. यामुळे तिचे भारतीय टी-२० संघात पुनरागमन झाले. गेल्या वर्षी दुखापतीमुळे ती स्पर्धेतून दूर होती हे लक्षात घेण्यासारखे आहे.

IND VS BAN U19 : बांगलादेशच्या तोंडातून विहान मल्होत्राने विजयाचा घास हिसकावला! टीम इंडियाचा सलग दुसरा विजय

१५ सदस्यीय एकदिवसीय संघात काशवी गौतमचाही समावेश करण्यात आला आहे, तर वेगवान गोलंदाज अरुंधती रेड्डी आणि डावखुरी फिरकी गोलंदाज राधा यादव यांना वगळण्यात आले आहे. एकदिवसीय संघाचा भाग असलेली हरलीन देओलला १६ सदस्यीय टी-२० संघातून वगळण्यात आले आहे. दोन्ही संघांचे नेतृत्व हरमनप्रीत कौर करेल, तर स्मृती मानधना उपकर्णधार असेल.

१५ फेब्रुवारी ते १ मार्च २०२६ या कालावधीत होणाऱ्या या व्हाईट-बॉल दौऱ्यात भारतीय महिला क्रिकेट संघ तीन टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामने आणि तितकेच एकदिवसीय सामने खेळेल, तर ६ ते ९ मार्च दरम्यान पर्थमध्ये एक कसोटी सामना खेळला जाईल. बीसीसीआयकडून नंतरच्या तारखेला कसोटी संघाची घोषणा केली जाईल.

ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी भारतीय महिला टी२० संघ

हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मानधना (उपकर्णधार), शेफाली वर्मा, रेणुका ठाकूर, श्री चरणी, वैष्णवी शर्मा, क्रांती गौड, स्नेह राणा, दीप्ती शर्मा, ऋचा घोष (यष्टीरक्षक), जी कमलिनी (यष्टीरक्षक), अरुंधती रेड्डी, बी. फुलमाळी, श्रेयंका पाटील, जेमिमा रोड्रीग्स

ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी भारतीय महिला एकदिवसीय संघ

हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मानधना (उपकर्णधार), शेफाली वर्मा, रेणुका ठाकूर, श्री चरणी, वैष्णवी शर्मा, क्रांती गौड, स्नेहा राणा, दिप्ती शर्मा, ऋचा घोष (यष्टीरक्षक), जी कमलिनी (यष्टीरक्षक), काशवी गौतम, अमनजोत कौर, जेमिमा रोड्रिग्स, हरलीन देओल

टी२० सामन्यांचे वेळापत्रक

पहिला टी२० सामना: १५ फेब्रुवारी २०२६, सिडनी

दुसरा टी२० सामना: १९ फेब्रुवारी २०२६, कॅनबेरा

तिसरा टी२० सामना: २१ फेब्रुवारी २०२६, अॅडलेड

एकदिवसीय सामन्यांचे वेळापत्रक

पहिला एकदिवसीय सामना: २४ फेब्रुवारी २०२६, ब्रिस्बेन

दुसरा एकदिवसीय सामना: २७ फेब्रुवारी २०२६, होबार्ट

तिसरा एकदिवसीय सामना: १ मार्च २०२६, होबार्ट

कसोटी सामन्यांचे वेळापत्रक

एकमेव कसोटी: ६ मार्चपासून पर्थमध्ये सुरू होत आहे.

