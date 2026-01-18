Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

IND VS BAN U19 : बांगलादेशच्या तोंडातून विहान मल्होत्राने विजयाचा घास हिसकावला! टीम इंडियाचा सलग दुसरा विजय

भारताच्या गोलंदाजांची कौतुकास्पद कामगिरी पाहायला मिळाली. प्रथम फलंदाजी करताना भारतीय संघाला मोठी धावसंख्या उभारता आली नाही. भारताकडून वैभव सूर्यवंशी आणि अभिज्ञान कुंडू यांनी अर्धशतके झळकावली. 

Updated On: Jan 18, 2026 | 09:22 AM
फोटो सौजन्य - JioHotstar

India vs Bangladesh U19 World Cup Match : १७ जानेवारी रोजी भारत आणि बांगलादेश यांच्यात अंडर १९ विश्वचषक २०२६ मध्ये एक सामना झाला. या सामन्यामध्ये टीम इंडियाच्या फलंदाजांची फार काही चांगली कामगिरी राहिली नाही. भारताच्या गोलंदाजांची कौतुकास्पद कामगिरी पाहायला मिळाली. प्रथम फलंदाजी करताना भारतीय संघाला मोठी धावसंख्या उभारता आली नाही. भारताकडून वैभव सूर्यवंशी आणि अभिज्ञान कुंडू यांनी अर्धशतके झळकावली. 

याशिवाय इतर कोणताही खेळाडू मोठी खेळी करू शकला नाही. सामन्यात पावसाचा व्यत्यय आला, ज्यामुळे बांगलादेशला २९ षटकांत १६५ धावांचे लक्ष्य देण्यात आले. डीएलएस पद्धतीने भारताने १८ धावांनी सामना जिंकला.

DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने दिल्ली कॅपिटल्सच्या 166 धावांवर रोखले! मानधना आर्मीसमोर 167 धावांचे लक्ष्य; शफाली चमकली

भारतीय संघ २३८ धावांवर मर्यादित राहिला

भारताकडून आयुष म्हात्रे आणि वैभव सूर्यवंशी यांनी डावाची सुरुवात केली. आयुषने १२ चेंडूत ६ धावा केल्या, तर वैभवने ६७ चेंडूत ७२ धावा केल्या, ज्यामध्ये ६ चौकार आणि ३ षटकारांचा समावेश होता. या सामन्यात त्याने एक महत्त्वपूर्ण कामगिरी केली, तो १९ वर्षांखालील विश्वचषकात ५०+ धावा करणारा सर्वात तरुण खेळाडू ठरला. त्यानंतर तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करणाऱ्या वेदांत त्रिवेदीने १ चेंडूत ० धावा केल्या. दरम्यान, अभिज्ञान कुंडूने ११२ चेंडूत ८० धावा केल्या, ज्यामध्ये ४ चौकार आणि ३ षटकारांचा समावेश होता. कनिष्क चौहाननेही २६ चेंडूत २८ धावा केल्या. भारतीय १९ वर्षांखालील संघाने ४८.४ षटकांत १०/२३८ धावा केल्या.

पावसामुळे बांगलादेशसमोर २९ षटकांत १६५ धावांचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. बांगलादेशचा सलामीवीर जवाद अब्रारने ३ चेंडूत ५ धावा केल्या, तर रिफत बेगने ३७ चेंडूत ३७ धावा केल्या. दरम्यान, तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करणाऱ्या कर्णधार अझिझुल हकीमने ७२ चेंडूत ५१ धावा केल्या, ज्यात ४ चौकार आणि १ षटकार होता. कलाम सिद्दीकीनेही २३ चेंडूत १५ धावा केल्या. त्यानंतर, इतर कोणताही फलंदाज लक्षणीय कामगिरी करू शकला नाही. बांगलादेश २८.३ षटकांत १४६ धावांवर ऑलआउट झाला. भारताकडून विहान मल्होत्राने ४ षटकांत १४ धावा देत ४ बळी घेतले आणि भारताच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

 

