US Iran War : ‘तेलाचा एक थेंबही नेऊ देणार नाही…’ , अमेरिकेच्या धमकीवर इराणचं आर-पार उत्तर; आता काय करणार ट्रम्प?

Global Oil Politics : पुतिन यांच्याशी चर्चा अन् ट्रम्प मवाळ! रशियन तेलावरील निर्बंध हटवणार? भारतासाठी मोठे संकेत
डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी इराणला तेल पुरवठा बंद केल्यास किंवा जागतिक उर्जा सुरक्षेला पुन्हा धोका निर्माण केल्यास मोठ्या हल्ल्याची धमकी दिली होती. दरम्यान त्यांच्या या धमकीवर इराणचे रिव्होल्यूशनरी गार्डने कडक इशारा दिला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, होमुर्झच्या सामुद्रधनी तेला एक थेंबही नेऊ दिला जाणार नाही, वाहतूक तर सोडाचय इराणच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे जागतिक स्तरावर पुन्हा एकदा इंधन संकट ओढवण्याची शक्यता आहे.
काही तासांपूर्वीच ट्रम्प यांनी इराणला कठोर शब्दात सुनावले होते. त्यांनी म्हटले होते की, जागतिक तेल पुरवठा रोखण्याचा प्रयत्न केला तर इराणवर असा हल्ला केला जाई जो कोणीही पाहिला नसेल. इराणने तेल रोखले तर 20 पटीने मोठी कारवाई की अशी थेट धमकी ट्रम्प यांनी दिली होती. परंतु ट्रम्प यांच्या धमकीसमोर न झुकता इराणने थेट तेल पुरवठाच ठप्प करण्याचा इशारा दिला आहे. इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC)ने केवळ पाच शब्दात ट्रम्प यांच्या धमकीवर सडेतोड इशारा दिला आहे.
होमुर्झची खाडी ही जगातील सर्वात महत्वाचा सागरी मार्ग आहे. या मार्गावरुन जगातील एकूण कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यापैकी 20 ते 30 टक्के व्यापार या मार्गावरुन होतो. इराणच नव्हे,तर सौदी, यूएई, कुवैत आणि इराक या देशांच्या तेलाचा व्यापारही या मार्गावरुन होतो. इराणने हा मार्ग बंद केला तर जागतिक बाजारात तेलाच्या किंमती तिपटीने वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे भारत, चीनसह जगभरातील अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेला फटका बसू शकतो.
याच वेळी ट्रम्प यांनी जागतिक इंधन दरवाढ कमी करण्यासाठी काही देशांच्या तेलावरील निर्बंध तात्पुरते हटवण्याचेही म्हटले होते. ज्यामुळे जागतिक तेल बाजारातील वाढत्या किंमती नियंत्रणात येतील आणि स्थिरता निर्माण होईल. यामुळे रशियावरील तेल निर्बंध हटणार असल्याच्याही चर्चा सुरु आहेत. परंतु अद्याप ट्रम्प यांनी कोणत्या देशांवरील निर्बंध हटवणार हे स्पष्ट केले नाही.
