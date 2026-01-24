Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Ind Vs Nz 2nd T20i Match By Chasing Down A 200 Plus Target India Broke Pakistans World Record In T20s

IND VS NZ 2nd T20l Match : टी२० मध्ये भारताने पाकिस्तानचा विश्वविक्रम मोडला! धावांचा पाठलाग करताना केला ‘हा’ पराक्रम 

काल, शुक्रवारी रायपूर येथील शहीद वीर नारायण सिंह आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळवण्यात आलेल्या दुसऱ्या टी-20 सामन्यात भारताने २०९ धावांचे लक्ष्य गाठत न्यूझीलंडचा पराभव केला. यासह भारताने इतिहास रचला आहे.

Updated On: Jan 24, 2026 | 03:01 PM
IND VS NZ 2nd T20I Match: India breaks Pakistan's world record in T20s! Achieved 'this' feat while chasing a target.

टी२० मध्ये भारताने पाकिस्तानचा विश्वविक्रम मोडला(फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

India broke Pakistan’s world record : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात पाच सामन्यांची टी-२० मालिका खेळवण्यात येत आहे. काल, शुक्रवारी रायपूर येथील शहीद वीर नारायण सिंह आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळवण्यात आलेल्या दुसऱ्या टी-20 सामन्यात  भारताने २०९ धावांचे लक्ष्य गाठत न्यूझीलंडचा ७ विकेट्सने पराभव करून मालिकेत २-० अशी आघाडी घातली. भारताने या विजयासह एक खास इतिहास देखील रचला आहे.

भारताने रायपुरमध्ये न्यूझीलंडने दिलेल्या २०९ धावांच्या लक्ष्याचा यशस्वी पाठलाग गेला. यासह टी२० क्रिकेटमध्ये २००+ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना सर्वाधिक चेंडू शिल्लक असताना विजय मिळवणारा भारत पहिला पूर्ण सदस्य देश ठरला आहे. न्यूझीलंडविरुद्धच्या दुसऱ्या टी२० सामन्यात भारताने २८ चेंडू शिल्लक ठेवत २०९ धावांचे लक्ष्य सहज गाठले. या यादीमध्ये पाकिस्तान दुसऱ्या क्रमांकावर विराजमान आहे, त्याने २०२५ मध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध २४ चेंडू शिल्लक राखत २०५ धावांचे लक्ष्य पूर्ण केले होते.

दरम्यान, ऑस्ट्रेलियाने २०२५ मध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध २३ चेंडू शिल्लक ठेवून विजय मिळवला आहे. २०० प्लस धावांच्या लक्ष्याचा सर्वात यशस्वी पाठलाग करणाऱ्या देशांमध्ये भारत दुसऱ्या क्रमांकावर जाऊन पोहोचला आहे. भारतीय संघाने आतापर्यंत सहा वेळा ही किमया साधली आहे. तर ऑस्ट्रेलियाने सात वेळा ही कामगिरी केली आहे. दक्षिण आफ्रिका (५), पाकिस्तान (४) आणि इंग्लंड (३) यांचा या यादीत अनुक्रमे तिसऱ्या, चौथ्या आणि पाचव्या क्रमांकावर लागतो.

हेही वाचा : DC vs RCB, WPL 2026: आज दिल्लीसाठी अस्तित्वाची लढाई! RCB चे असणार मोठे आव्हान

भारताने यापूर्वी २०२३ मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध २०९ धावांचे लक्ष्य यशस्वीरित्या पूर्ण केले होते. तर, वेस्ट इंडिजविरुद्ध २०१८ मध्ये २०८ धावांचे लक्ष्य गाठताना विजय संपादन केला होता. भारतीय संघाने २००९ मध्ये श्रीलंकेविरुद्ध २०७ धावा, २०२० मध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध २०४ धावा आणि २०१३ मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध २०२ धावांचे लक्ष्य गाठण्यात यश मिळवले होते.

दुसऱ्या टी-२० सामन्यात भारत विजयी

नाणेफेक गमावणाऱ्या न्यूझीलंडने ६ गडी गमावत २०८ धावा उभ्या केल्या होत्या. संघाकडून कर्णधार मिशेल सँटनरने २७ चेंडूत सर्वाधिक ४७ धावा केल्या, तर रचिन रवींद्रने ४४ धावा केल्या होत्या. भारताकडून कुलदीप यादवने सर्वाधिक दोन बळी घेतले, तर हार्दिक पंड्या, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती आणि शिवम दुबे यांनी प्रत्येकी एक बळी टिपण्यात यश मिळवले आहे.

हेही वाचा : IND vs NZ : सूर्यकुमार यादवबाबत केलेला दावा शिवम दुबेचा सिद्ध! म्हणाला – तेव्हा मी म्हटले होते की जगाला…

प्रत्युत्तरादाखल, भारताने १५.२ षटकांतच २०९ धावांचे लक्ष्य गाठत  विजय मिळवला. भारतीय संघाकडून इशान किशनने ३२ चेंडूत चार षटकार आणि ११ चौकारांसह ७६ धावा फटकावल्या तर संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने ३७ चेंडूत नाबाद ८२ धावा करून संघाच्या विज्यावर शिक्कामोर्तब केले.

Web Title: Ind vs nz 2nd t20i match by chasing down a 200 plus target india broke pakistans world record in t20s

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 24, 2026 | 03:01 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

DC vs RCB, WPL 2026: आज दिल्लीसाठी अस्तित्वाची लढाई! RCB चे असणार मोठे आव्हान
1

DC vs RCB, WPL 2026: आज दिल्लीसाठी अस्तित्वाची लढाई! RCB चे असणार मोठे आव्हान

IND vs NZ : सूर्यकुमार यादवबाबत केलेला दावा शिवम दुबेचा सिद्ध! म्हणाला – तेव्हा मी म्हटले होते की जगाला…
2

IND vs NZ : सूर्यकुमार यादवबाबत केलेला दावा शिवम दुबेचा सिद्ध! म्हणाला – तेव्हा मी म्हटले होते की जगाला…

हार्दिक पांड्या आणि मुरली कार्तिकमध्ये मैदानावर बाचाबाची? नक्की झालं काय, सोशल मिडियावर Video Viral
3

हार्दिक पांड्या आणि मुरली कार्तिकमध्ये मैदानावर बाचाबाची? नक्की झालं काय, सोशल मिडियावर Video Viral

IND vs NZ : सुर्या दादाने आणखी एकदा जिंकलं मनं…सामना जिंकल्यानंतर रघुचे धरले पाय! सोशल मिडियावर Video Viral
4

IND vs NZ : सुर्या दादाने आणखी एकदा जिंकलं मनं…सामना जिंकल्यानंतर रघुचे धरले पाय! सोशल मिडियावर Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND VS NZ 2nd T20l Match : टी२० मध्ये भारताने पाकिस्तानचा विश्वविक्रम मोडला! धावांचा पाठलाग करताना केला ‘हा’ पराक्रम 

IND VS NZ 2nd T20l Match : टी२० मध्ये भारताने पाकिस्तानचा विश्वविक्रम मोडला! धावांचा पाठलाग करताना केला ‘हा’ पराक्रम 

Jan 24, 2026 | 03:01 PM
Nagpur Crime: OYO हॉटेलमध्ये झालेल्या हत्येचं गूढ उकललं! प्रियकरानेच पोलीस भरतीची तयारी करणाऱ्या प्रेयसीची केली हत्या

Nagpur Crime: OYO हॉटेलमध्ये झालेल्या हत्येचं गूढ उकललं! प्रियकरानेच पोलीस भरतीची तयारी करणाऱ्या प्रेयसीची केली हत्या

Jan 24, 2026 | 03:00 PM
केक… फळं… गिफ्ट्स आणि बरंच काही, केअरटेकरने सेलिब्रेट केला मोमोचा बर्थडे; चिमुकल्या हत्तीचा आनंद पाहून युजर्स झाले खुश

केक… फळं… गिफ्ट्स आणि बरंच काही, केअरटेकरने सेलिब्रेट केला मोमोचा बर्थडे; चिमुकल्या हत्तीचा आनंद पाहून युजर्स झाले खुश

Jan 24, 2026 | 03:00 PM
Chhatrapati Sambhajinagar Crime News: प्रेमसंबंधाच्या वादातून विवाहितेची हत्या, धारदार शस्त्राने चिरला गळा

Chhatrapati Sambhajinagar Crime News: प्रेमसंबंधाच्या वादातून विवाहितेची हत्या, धारदार शस्त्राने चिरला गळा

Jan 24, 2026 | 03:00 PM
Salman Khan Movie : प्रजासत्ताक दिनाच्यानिमित्ताने देशभक्तीचा सूर घुमणार; ‘Battle of Galwan’मधील पहिलं गाणं रिलीज

Salman Khan Movie : प्रजासत्ताक दिनाच्यानिमित्ताने देशभक्तीचा सूर घुमणार; ‘Battle of Galwan’मधील पहिलं गाणं रिलीज

Jan 24, 2026 | 02:57 PM
Pregnancy Tips: कुटुंब नियोजन करताय? स्‍वत:हून Fertility क्षमतेबाबत मूल्‍यमापन करा, तज्ज्ञांनी सांगितली सोपी पद्धत

Pregnancy Tips: कुटुंब नियोजन करताय? स्‍वत:हून Fertility क्षमतेबाबत मूल्‍यमापन करा, तज्ज्ञांनी सांगितली सोपी पद्धत

Jan 24, 2026 | 02:56 PM
ZP Election : बेंबळी गटातील इंगळेंची उमेदवारी बाद तर येडशीतून मोरेंची उमेदवारी कायम , निवडणूक अधिकाऱ्यांचा निर्णय

ZP Election : बेंबळी गटातील इंगळेंची उमेदवारी बाद तर येडशीतून मोरेंची उमेदवारी कायम , निवडणूक अधिकाऱ्यांचा निर्णय

Jan 24, 2026 | 02:53 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Jan 23, 2026 | 07:25 PM
Akola News : रुग्णसेवेतून सामाजिक कार्य, मतदारांनी पराग गवईंना घातली नगरसेवकपदाची माळ

Akola News : रुग्णसेवेतून सामाजिक कार्य, मतदारांनी पराग गवईंना घातली नगरसेवकपदाची माळ

Jan 23, 2026 | 07:20 PM
PCMC News : पिंपरी-चिंचवडच्या रस्त्यांवर सायकलिंगचा थरार; Pune Grand Tour 2026 चा अंतिम टप्पा पार

PCMC News : पिंपरी-चिंचवडच्या रस्त्यांवर सायकलिंगचा थरार; Pune Grand Tour 2026 चा अंतिम टप्पा पार

Jan 23, 2026 | 07:10 PM
Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Jan 23, 2026 | 03:42 PM
Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Jan 23, 2026 | 03:35 PM
रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

Jan 23, 2026 | 01:23 PM
Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Jan 23, 2026 | 01:06 PM