IND vs NZ : हा युवा खेळाडू घेणार वॉशिंग्टन सुंदरची जागा…मिळणार का भारतीय संघामध्ये पदार्पण करण्याची संधी? BCCI ने केले जाहीर

मालिकेच्या पहिल्याच सामन्यामध्ये भारताच्या वाॅशिंग्टनला दुखापत झाली आहे त्यामुळे टीम इंडियाला मोठा धक्का बसला आहे. बीसीसीआयने भारतीय संघाचा स्टार अष्टपैलू वॉशिंग्टन सुंदरच्या जागी खेळाडूची घोषणा केली आहे.

Updated On: Jan 12, 2026 | 02:17 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

वाॅशिंग्टन सुंदरच्या जागेवर आयुष बडोनी मिळाली भारतीय संघात स्थान : भारताचा संघ विश्वचषकाला काही दिवस शिल्लक असताना सध्या न्यूझीलंडविरुद्ध मालिका खेळत आहे. टीम इंडियाचा विकेटकिपर रिषभ पंत मालिका सुरू होण्याच्या एक दिवसाआधी जखमी झाला आणि त्याला संघ सोडावा लागला. तर न्यूझीलंडविरुद्ध मालिकेच्या पहिल्याच सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने सामना जिंकला पण टीम इंडियाला मोठा धक्का बसला आहे. न्यूझीलंडविरुद्ध मालिकेमध्ये भारताचा अष्टपैलू वाॅशिंग्टन सुंदर याला दुखापत झाली होती. आता त्याला त्यामुळे संघ सोडावा लागला आहे. 

बीसीसीआयने भारतीय संघाचा स्टार अष्टपैलू वॉशिंग्टन सुंदरच्या जागी खेळाडूची घोषणा केली आहे. पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात दुखापत झालेल्या सुंदरला उर्वरित एकदिवसीय मालिकेतून बाहेर काढण्यात आले आहे. दिल्लीतील २६ वर्षीय आयुष बदोनीला सुंदरच्या जागी निवडण्यात आले आहे. आयुषचा हा टीम इंडियामध्ये पहिलाच कॉल आहे. खरं तर, वडोदरा येथे झालेल्या पहिल्या एकदिवसीय सामन्यादरम्यान , भारतीय स्टार अष्टपैलू वॉशिंग्टन सुंदरला गोलंदाजी करताना दुखापत झाली . त्याच्या डाव्या बरगडीत वेदना होत होत्या , ज्यामुळे त्याला पाच षटके टाकल्यानंतर मैदान सोडावे लागले.

वॉशिंग्टन सुंदरच्या फलंदाजीबद्दल काही अनिश्चितता होती , पण विराट कोहली बाद झाल्यानंतर जेव्हा विकेट पडू लागल्या तेव्हा सुंदर ८ व्या क्रमांकावर फलंदाजीला आला आणि त्याने ७ चेंडूत ७ धावा केल्या. फलंदाजी करताना तो बराच अस्वस्थ वाटत होता . त्यानंतर, त्याचे स्कॅन करण्यात आले आणि बरगड्यांच्या दुखण्यामुळे त्याला न्यूझीलंडविरुद्धच्या उर्वरित दोन एकदिवसीय सामन्यांमधून वगळण्यात आले, असे वृत्त समोर आले.

बीसीसीआयने आता वॉशिंग्टन सुंदरच्या जागी अधिकृतपणे खेळाडूची घोषणा केली आहे . सुंदरच्या जागी दिल्लीचा आयुष बदोनीची निवड करण्यात आली आहे . दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यापूर्वी बदोनी राजकोटमध्ये भारतीय संघात सामील होईल.  आयुष बदोनीच्या क्रिकेट कारकिर्दीबद्दल बोलायचे झाले तर , त्याने २१ प्रथम श्रेणी सामने खेळले आहेत, ज्यामध्ये त्याने १,६८१ धावा केल्या आहेत आणि २२ विकेट्स घेतल्या आहेत. २७ लिस्ट ए सामन्यांमध्ये ६९३ धावा केल्या आहेत आणि १८ विकेट्स घेतल्या आहेत. टी-२० क्रिकेटमध्ये त्याने ९६ सामने खेळले आहेत, ज्यामध्ये १,७८८ धावा केल्या आहेत आणि १७ विकेट्स घेतल्या आहेत .

IND vs NZ ODI 2026: भारताचा अपडेटेड संघ

शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली , केएल राहुल (विकेटकिपर), श्रेयस अय्यर ( उपकर्णधार ), रवींद्र जडेजा , मोहम्मद सिराज , हर्षित राणा , प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी , अर्शदीप सिंग, ध्रुव जुरेल (विकेटकिपर), आयुष बडोनी .

Published On: Jan 12, 2026 | 02:17 PM

