IND vs NZ : भारतीय संघाच्या अडचणी वाढल्या! चालू सामन्यात वाहू लागले रक्त! स्टार अष्टपैलू खेळाडूच्या बोटाला गंभीर दुखापत

Axar Patel suffers serious injury in IND vs NZ match : भारताने शानदार कामगिरी करत न्यूझीलंडविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेतील पहिला सामना ४८ धावांनी जिंकला. भारतीय संघाने हा सामना सहज जिंकला आणि मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली. टीम इंडियाच्या स्टार ऑलराउंडरला या सामन्यात गंभीर दुखापत झाली, ज्यामुळे टीम इंडियाच्या अडचणी आणखी वाढल्या. यामुळे २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकापूर्वी भारताचा ताण वाढला आहे.
न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या सामन्यात स्टार अष्टपैलू अक्षर पटेलला दुखापत झाली होती. १६ व्या षटकात गोलंदाजी करताना त्याला ही दुखापत झाली. डॅरिल मिशेलने षटकाच्या तिसऱ्या चेंडूवर एक शक्तिशाली शॉट खेळला, जो अक्षरच्या हाताला लागला आणि तो लॉन्ग ऑफकडे गेला. पटेलला जोरदार फटका बसला आणि त्याच्या बोटातून रक्त येऊ लागले. फिजिओ मैदानावर आले आणि त्याला मैदानाबाहेर नेण्यात आले. त्यानंतर सूर्यकुमारने १६ व्या षटकात चेंडू अभिषेक शर्माकडे सोपवला. टी२० विश्वचषकापूर्वी अक्षर पटेलला गंभीर दुखापत झाली, ज्यामुळे भारतीय संघाच्या संधी आणखी गुंतागुंतीच्या झाल्या.
प्रथम फलंदाजी करताना भारताने ७ बाद २३८ धावा केल्या, अभिषेक शर्माने ३५ चेंडूत ८४ धावा केल्या. रिंकू सिंगनेही २० चेंडूत ४४ धावा केल्या. लक्ष्याचा पाठलाग करताना न्यूझीलंडला २० षटकात ७ बाद १९० धावाच करता आल्या.
अक्षर पटेल हा भारताच्या टी-२० संघाचा एक महत्त्वाचा सदस्य आहे. गेल्या वर्षी त्याने केवळ चेंडूनेच नव्हे तर बॅटनेही टीम इंडियासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. पटेल २०२५ च्या आशिया कप विजेत्या संघाचा भाग होता. पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात, त्याने त्याच्या किफायतशीर गोलंदाजीसाठी (४ षटकांत फक्त १८ धावा देऊन २ बळी) ‘इम्पॅक्ट प्लेअर ऑफ द मॅच’ पुरस्कार जिंकला. नंतरच्या वर्षी, दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या मालिकेदरम्यान, अक्षर पटेल आजारी पडला आणि शेवटच्या दोन सामन्यांमधून त्याला बाहेर पडावे लागले.
Another injury scare for Axar Patel! 😟 The spinner walks off the field with a finger injury. Let’s hope it’s nothing serious with the T20 World Cup 2026 coming up soon! 🤞🏏#AxarPatel #T20Is #INDvNZ #Sportskeeda pic.twitter.com/qiu84eE2JH — Sportskeeda (@Sportskeeda) January 21, 2026
वडोदरा येथे न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात वॉशिंग्टनला दुखापत झाली होती आणि तो अद्याप दुखापतीतून पूर्णपणे बरा झालेला नाही. तो टी-२० मालिकेतून बाहेर आहे, तर तिलक वर्मा देखील मांडीच्या दुखापतीवर शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर पहिल्या तीन टी-२० सामन्यांसाठी उपलब्ध नसेल.
T20 विश्वचषक 2026 साठी भारतीय संघ: सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सॅमसन, शिवम दुबे, इशान किशन, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर सिंह पटेल.