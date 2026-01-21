IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

टीम इंडियाने न्यूझीलंडला २०० धावांचा टप्पा ओलांडण्यापासून रोखले आणि सामना ४८ धावांनी जिंकला. न्यूझीलंडविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या मालिकेत भारताने १-० अशी आघाडी घेतली. अभिषेकच्या धमाकेदार खेळीच्या जोरावर भारताने प्रचंड धावसंख्या उभारली होती. न्यूझीलंडने सर्वोत्तम प्रयत्न केले पण त्यांना रेषा ओलांडता आली नाही. सर्व भारतीय गोलंदाजांना जोरदार फटका बसला. तथापि, अर्शदीप आणि हार्दिक यांनी दिलेल्या सुरुवातीपासून न्यूझीलंडला सावरता आले नाही. न्यूझीलंडकडून ग्लेन फिलिप्सने सर्वाधिक ७८ धावा केल्या.
भारताने उभारला धावांचा डोंगर
भारताने दिलेल्या एकूण धावसंख्येच्या डोंगराचा पाठलाग करताना, न्यूझीलंडची सुरुवात खराब झाली. अर्शदीप आणि हार्दिकने सुरुवातीच्या षटकांमध्ये विकेट्स घेतल्या आणि न्यूझीलंड या अपयशातून सावरू शकला नाही. पॉवरप्लेनंतर, वरुण चक्रवर्तीने जाळे विणण्यास सुरुवात केली, ज्यामुळे किवीजचा विजयासाठी आवश्यक धावगती सातत्याने वाढत गेली. तथापि, ग्लेन फिलिप्स आणि मार्क चॅपमन संघर्ष करत राहिले. तथापि, जेव्हा ते दोघेही बाद झाले तेव्हा भारताचा विजय निश्चित झाला. न्यूझीलंडकडून फिलिप्सने ७८ धावा केल्या, तर मार्क चॅपमनने ३९ धावा केल्या. भारताकडून वरुण चक्रवर्ती आणि शिवम दुबे यांनी प्रत्येकी दोन बळी घेतले.
त्यापूर्वी, नागपूरमध्ये झालेल्या मालिकेतील पहिल्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यात, न्यूझीलंड २३९ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करत होते. वरुण चक्रवर्तीने पाचव्या विकेटसाठी मार्क चॅपमनला झटका दिला. न्यूझीलंडने आतापर्यंत डेव्हॉन कॉनवे, टिम रॉबिन्सन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स आणि मार्क चॅपमन यांचे बळी गमावले आहेत.
अभिषेकची तुफान खेळी
त्यापूर्वी, अभिषेक शर्माच्या स्फोटक फलंदाजीमुळे भारताने २० षटकांत २३८ धावा केल्या होत्या. नाणेफेक गमावल्यानंतर फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेताना, टीम इंडियाची सुरुवात खराब झाली, त्यांनी संजू आणि इशान २७ धावांवर बाद केले. तथापि, अभिषेकने धमाकेदार खेळी केली. अभिषेकने कर्णधारासह तिसऱ्या विकेटसाठी ९९ धावांची भागीदारी रचून टीम इंडियाला मजबूत स्थितीत आणले. तथापि, अभिषेक त्याचे शतक हुकला, तो ८४ धावांवर बाद झाला. त्याने ३५ चेंडूत पाच चौकार आणि आठ षटकार मारले. कर्णधार सूर्या ३२ धावा करून पॅव्हेलियनमध्ये परतला. त्यानंतर भारताने लागोपाठ विकेट्स गमावल्या, पण त्यानंतर रिंकू सिंगची स्फोटक खेळी डेथ ओव्हर्समध्ये आली. फिनिशर रिंकू सिंगने २० चेंडूत नाबाद ४४ धावा केल्या.
रिंकू सिंगचा फिनिशिंग टच
हार्दिक पंड्याने १६ चेंडूत २५ धावा काढल्या. शिवम दुबेने फक्त ९ धावा काढल्या. अक्षर पटेलनेही फक्त ५ धावा काढल्या, परंतु रिंकू सिंगने स्फोटक खेळ केला. रिंकू २० चेंडूत ३ षटकार आणि ४ चौकारांसह ४४ धावा काढून नाबाद राहिली. जेकब डफी आणि काइल जेमीसन यांनी प्रत्येकी २ बळी घेतले.
न्यूझीलंडला खराब सुरुवातीतून सावरता आले नाही
न्यूझीलंडची सुरुवात खराब झाली. अर्शदीप सिंगने पहिल्याच षटकात डेव्हॉन कॉनवेला बाद केले. दुसऱ्या षटकात रचिन रवींद्र हार्दिक पंड्याकडे बाद झाला. टिम रॉबिन्सनने १५ चेंडूत फक्त २१ धावा काढल्या. सातव्या षटकात ५२ धावांवर न्यूझीलंडचा तिसरा बळी गेला. ग्लेन फिलिप्सने एका टोकापासून स्फोटक खेळ केला आणि फक्त २९ चेंडूत अर्धशतक झळकावले.
कसे आहेत संघ
भारत प्लेइंग इलेव्हन: संजू सॅमसन (यष्टिरक्षक), अभिषेक शर्मा, इशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), रिंकू सिंग, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह
न्यूझीलंड प्लेइंग इलेव्हन: टिम रॉबिन्सन, डेव्हॉन कॉनवे (यष्टिरक्षक), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चॅपमन, डॅरिल मिशेल, मिशेल सँटनर (कर्णधार), ख्रिश्चन क्लार्क, काइल जेमिसन, इश सोधी, जेकब डफी