IND vs NZ : वॉशिंग्टन सुंदरच्या दुखापतीबद्दल शुभमन गिलची मोठी अपडेट, तो मालिकेतून बाहेर पडणार का?

भारत चिंतेत आहे कारण वॉशिंग्टन सुंदरला मालिकेतून बाहेर पडण्याचा धोका आहे. न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात गोलंदाजी करताना वॉशिंग्टन सुंदरला दुखापत झाली होती, सुंदरची दुखापत इतकी गंभीर होती.

Updated On: Jan 12, 2026 | 10:00 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखालील टीम इंडियाने पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात न्यूझीलंडचा ४ विकेट्सने पराभव करून तीन सामन्यांच्या मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली. या विजयानंतरही, भारत चिंतेत आहे कारण वॉशिंग्टन सुंदरला मालिकेतून बाहेर पडण्याचा धोका आहे. न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात गोलंदाजी करताना वॉशिंग्टन सुंदरला दुखापत झाली होती, ज्यामुळे तो ५ षटके टाकल्यानंतर मैदानाबाहेर गेला. त्याच्या जागी ध्रुव जुरेल पर्यायी क्षेत्ररक्षक म्हणून मैदानात आला. 

सुंदरची दुखापत इतकी गंभीर होती की हर्षित राणाला त्याच्या आधी फलंदाजीसाठी पाठवण्यात आले, परंतु शेवटी, जेव्हा गरज भासली तेव्हा त्याला फलंदाजीसाठी यावे लागले. वॉशिंग्टन सुंदरची गोलंदाजी सरासरी होती, त्याने पाच षटकांत २७ धावा दिल्या आणि एकही बळी घेतला नाही. तो मैदानाबाहेर गेल्यानंतर, तो पुन्हा फलंदाजीला येईल अशी आशा फारशी नव्हती. पण जेव्हा टीम इंडियाला त्याची गरज होती, तेव्हा सुंदरला फलंदाजी स्वीकारावी लागली आणि मैदानात उतरावे लागले.

T20 World Cup 2026 आधी बांग्लादेशला मोठा धक्का! सामने भारताबाहेर हलवण्याच्या मागणीवर ICC चा निर्णय

सुंदरला फलंदाजी करताना धावण्यासाठी संघर्ष करावा लागत होता, तो सतत चौकार शोधत होता, परंतु किवींनी त्याचा प्रत्येक प्रयत्न हाणून पाडला. सुंदरने ७ चेंडूत ७ धावा केल्या आणि केएल राहुलसोबत मिळून संघाला विजय मिळवून दिला.

वॉशिंग्टन सुंदरच्या दुखापतीबद्दल शुभमन गिल काय म्हणाला?

सामन्यानंतर कर्णधार शुभमन गिलने वॉशिंग्टन सुंदरच्या दुखापतीबद्दल अपडेट दिले आणि तो म्हणाला, “तो (वॉशिंग्टन) स्कॅनसाठी जाईल, त्यामुळे स्कॅन झाल्यानंतर आम्हाला अधिक माहिती मिळेल.”

वॉशिंग्टन सुंदरला बरे होण्यासाठी किती वेळ लागेल?

वॉशिंग्टन सुंदरला साईड स्ट्रेन झाल्याचे वृत्त आहे. साईड स्ट्रेनमधून बरे होण्याचा वेळ दुखापतीच्या तीव्रतेनुसार बदलतो: सौम्य (ग्रेड १) स्ट्रेन काही दिवसांपासून काही आठवड्यांत बरा होऊ शकतो, मध्यम (ग्रेड २) स्ट्रेन ३ ते ४ आठवडे लागू शकतो, तर गंभीर (ग्रेड ३) स्ट्रेन महिने किंवा त्याहून अधिक काळ लागू शकतो.

केएल राहुल सामन्यानंतर म्हणाला, “मला माहित नव्हते की तो (वॉशिंग्टन) धावू शकत नाही. मला माहित होते की त्याला पहिल्या डावात किरकोळ दुखापत झाली होती, पण दुखापतीची तीव्रता मला माहित नव्हती. तरीही, तो चेंडू खूप चांगला मारत होता. जेव्हा तो आला तेव्हा आम्ही आधीच प्रति चेंडू धावण्याच्या दराने खेळत होतो, त्यामुळे अनावश्यक जोखीम घेण्याची गरज नव्हती. त्याच्यावर जास्त दबाव नव्हता. त्याने स्ट्राइक फिरवला आणि त्याचे काम केले.”

जर वॉशिंग्टन सुंदरची दुखापत गंभीर ठरली आणि तो न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेतून बाहेर पडला तर तो भारतासाठी मोठा धक्का असेल. सुंदर न्यूझीलंडविरुद्धच्या आगामी टी-२० मालिकेसाठी टी-२० विश्वचषक संघाचाही भाग आहे. याआधी तिलक वर्मा आणि ऋषभ पंत यांच्या दुखापतींमुळेही टीम इंडियाच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

Published On: Jan 12, 2026 | 10:00 AM

