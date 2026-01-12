T20 World Cup 2026 आधी बांग्लादेशला मोठा धक्का! सामने भारताबाहेर हलवण्याच्या मागणीवर ICC चा निर्णय

T20 World Cup 2026 : २०२६ च्या टी२० विश्वचषकाआधी सध्या भारत आणि बांग्लादेश यांच्यामध्ये तणावाचे वातावरण आहे. भारत आणि श्रीलंका येथे २०२६ च्या टी२० विश्वचषकाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. तर पाकिस्तान सारखे आता बांग्लादेश देखील भारतामध्ये सामने खेळण्यास नकार देत आहे. २०२६ च्या टी२० विश्वचषकातील बांगलादेशच्या सामन्यांवरून वाद निर्माण झाला आहे. मुस्तफिजूर रहमानला आयपीएलमधून काढून टाकल्यानंतर, बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने आयसीसीला त्यांचे सामने भारतातून हलविण्याची विनंती केली.
भारत आणि श्रीलंका टी२० विश्वचषक आयोजित करत आहेत. बीसीबीला त्यांचे सामने भारतातून श्रीलंकेत हलवायचे आहेत. असे दिसते की बांगलादेशची मागणी पूर्ण होणार नाही आणि आयसीसीने एक नवीन योजना आखली आहे.
बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने आयसीसीला दोनदा ईमेल पाठवून सामने भारताबाहेर हलवण्याची विनंती केली आहे. क्रिकबझने आता वृत्त दिले आहे की आयसीसी बांगलादेशचे सामने भारताबाहेर हलवण्याच्या मनःस्थितीत नाही. बांगलादेश क्रिकेट संघासाठी हा एक मोठा धक्का आहे. तथापि, मागणीला प्रतिसाद म्हणून आयसीसीने बांगलादेश संघाचे ठिकाण बदलण्याचा विचार केला आहे. कोलकाता आणि मुंबईऐवजी, बांगलादेशचे विश्वचषक सामने चेन्नई आणि तिरुवनंतपुरममध्ये आयोजित केले जाऊ शकतात.
आयसीसी आणि बीसीसीआयने तामिळनाडू क्रिकेट असोसिएशन आणि केरळ क्रिकेट असोसिएशनला कळवले आहे की ते बांगलादेशचे लीग स्टेज सामने चेन्नई आणि तिरुवनंतपुरम येथे हलवण्याचा विचार करत आहेत. टीएनसीए आणि केसीएने अद्याप आयसीसीशी थेट बोललेले नाही, परंतु बांगलादेशचे सामने आयोजित करण्यास ते तयार असल्याचे वृत्त आहे.
२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकाचे वेळापत्रक अद्याप बदललेले नाही. सध्याच्या वेळापत्रकानुसार, बांगलादेश त्यांचे पहिले तीन सामने कोलकातामध्ये आणि शेवटचा लीग स्टेज सामना कोलकातामध्ये खेळेल. बांगलादेश ७ फेब्रुवारी रोजी वेस्ट इंडिज, ९ फेब्रुवारी रोजी इटली आणि १४ फेब्रुवारी रोजी इंग्लंडशी सामना करेल. त्यांचा अंतिम सामना १७ फेब्रुवारी रोजी मुंबईत होईल. जर आयसीसीने त्यांचे ठिकाण बदलले तर तीन सामने तिरुवनंतपुरममध्ये आणि एक चेन्नईमध्ये होऊ शकतो, कारण ते आधीच सात सामने आयोजित करत आहेत.