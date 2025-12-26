श्रीलंकेने ११२ धावा केल्या
प्रथम फलंदाजी करताना श्रीलंकेने २० षटकांत ७ बाद ११२ धावा केल्या. सलामीवीर हसिनी परेराने १८ चेंडूत १५ धावा केल्या. चामारी अथापथ्थूनेही १२ चेंडूत तीन धावा केल्या. हर्षिता समरविक्रमानेही चार चेंडूत दोन धावा केल्या. त्यानंतर, इमेशा दुलानीने ३२ चेंडूत २७ धावा केल्या, तर कविशा दिलहारीने १३ चेंडूत २० धावा केल्या. श्रीलंकेला मोठी धावसंख्या उभारता आली नाही.
A win by 8⃣ wickets ✅
Series sealed ✅#TeamIndia with yet another complete show 🍿 Scorecard ▶️ https://t.co/Vkn1t7b6Dm#INDvSL | @IDFCFIRSTBank️ pic.twitter.com/3Tg10Qa5WJ — BCCI Women (@BCCIWomen) December 26, 2025
दीप्ती शर्माने भारतासाठी इतिहास रचला. टी-२० मध्ये १५० विकेट्स घेणारी ती पहिली भारतीय खेळाडू ठरली. पुरुष किंवा महिला क्रिकेटमध्ये भारतासाठी हा पराक्रम आतापर्यंत कोणत्याही खेळाडूने केलेला नाही.
हे देखील वाचा: Deepti Sharma Milestone: जे कोणालाही जमलं नाही ते दीप्तीने करून दाखवलं! टी-२० मध्ये ‘हा’ पराक्रम करणारी ठरली पहिली भारतीय खेळाडू
भारतीय संघाने गाठले लक्ष्य
लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारतीय संघाची सुरुवात चांगली झाली नाही. सलामीवीर स्मृती मानधना ६ चेंडूत १ धाव करून बाद झाली. तथापि, शफाली वर्माने शानदार अर्धशतकी खेळी केली. तिने ४२ चेंडूत ७९ धावा केल्या, तिच्या खेळीदरम्यान ११ चौकार आणि ३ षटकार मारले. हरमनप्रीत कौरने १८ चेंडूत नाबाद २१ धावा केल्या. जेमिमा रॉड्रिग्जलाही या सामन्यात कामगिरी करता आली नाही, तिने १५ चेंडूत ९ धावा केल्या. भारताने फक्त १३.२ षटकात ११५/२ धावा करून सामना जिंकला.