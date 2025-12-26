Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

IND W vs SL W 3rd T2OI: शेफालीची फटकेबाजी अन् दीप्तीची फिरकी; भारताने श्रीलंकेला ८ विकेट्सनी लोळवलं, मालिका केली नावावर

IND W vs SL W: तिसऱ्या सामन्यात भारतीय संघाने शानदार कामगिरी करत सामना जिंकला आणि मालिकाही जिंकली. भारताकडून रेणुका सिंगने चार आणि दीप्ती शर्माने तीन विकेट घेतल्या.

Updated On: Dec 26, 2025 | 10:09 PM
शेफालीची फटकेबाजी अन् दीप्तीची फिरकी; भारताने श्रीलंकेला ८ विकेट्सनी लोळवलं (Photo Credit- X)

  • शेफाली वर्मा आणि दीप्ती शर्माची शानदार कामगिरी
  • भारताने श्रीलंकेचा ८ विकेट्सने केला पराभव
  • मालिका केली नावावर
India Women’s National Cricket Team vs Sri Lanka Women’s National Cricket Team Match Scorecard:  भारतीय महिला क्रिकेट संघ आणि श्रीलंकेच्या महिला क्रिकेट संघात (IND W vs SL W) पाच सामन्यांची टी-२० मालिका खेळवली जात आहे, ज्यातील तिसरा सामना २६ डिसेंबर रोजी खेळवण्यात आला. या सामन्यात भारतीय संघाने (Team India) शानदार कामगिरी करत सामना जिंकला आणि मालिकाही जिंकली. भारताकडून रेणुका सिंगने (Renuka Singh) चार आणि दीप्ती शर्माने तीन विकेट घेतल्या. शिवाय, दीप्ती शर्मानेही (Deepti Sharma) या सामन्यात इतिहास रचला. भारताने आठ विकेटने विजय मिळवला.

श्रीलंकेने ११२ धावा केल्या

प्रथम फलंदाजी करताना श्रीलंकेने २० षटकांत ७ बाद ११२ धावा केल्या. सलामीवीर हसिनी परेराने १८ चेंडूत १५ धावा केल्या. चामारी अथापथ्थूनेही १२ चेंडूत तीन धावा केल्या. हर्षिता समरविक्रमानेही चार चेंडूत दोन धावा केल्या. त्यानंतर, इमेशा दुलानीने ३२ चेंडूत २७ धावा केल्या, तर कविशा दिलहारीने १३ चेंडूत २० धावा केल्या. श्रीलंकेला मोठी धावसंख्या उभारता आली नाही.


दीप्ती शर्माने भारतासाठी इतिहास रचला. टी-२० मध्ये १५० विकेट्स घेणारी ती पहिली भारतीय खेळाडू ठरली. पुरुष किंवा महिला क्रिकेटमध्ये भारतासाठी हा पराक्रम आतापर्यंत कोणत्याही खेळाडूने केलेला नाही.

हे देखील वाचा: Deepti Sharma Milestone: जे कोणालाही जमलं नाही ते दीप्तीने करून दाखवलं! टी-२० मध्ये ‘हा’ पराक्रम करणारी ठरली पहिली भारतीय खेळाडू

भारतीय संघाने गाठले लक्ष्य 

लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारतीय संघाची सुरुवात चांगली झाली नाही. सलामीवीर स्मृती मानधना ६ चेंडूत १ धाव करून बाद झाली. तथापि, शफाली वर्माने शानदार अर्धशतकी खेळी केली. तिने ४२ चेंडूत ७९ धावा केल्या, तिच्या खेळीदरम्यान ११ चौकार आणि ३ षटकार मारले. हरमनप्रीत कौरने १८ चेंडूत नाबाद २१ धावा केल्या. जेमिमा रॉड्रिग्जलाही या सामन्यात कामगिरी करता आली नाही, तिने १५ चेंडूत ९ धावा केल्या. भारताने फक्त १३.२ षटकात ११५/२ धावा करून सामना जिंकला.

Published On: Dec 26, 2025 | 10:09 PM

