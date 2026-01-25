Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

U19 World Cup 2026 : India vs Pakistan विश्वचषक सामन्याची नवीन तारीख जाहीर, वैभव सूर्यवंशी बदला घेणार का?

भारत विरुद्ध पाकिस्तान यापूर्वी, दोन्ही संघ एसीसी अंडर-१९ आशिया कप २०२५ मध्ये भिडले होते. १ फेब्रुवारी रोजी, दोन्ही संघ पुन्हा एकदा स्वतःला सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करतील. शिवाय, पाकिस्तानची गोलंदाजी चांगली दिसत आहे. 

Updated On: Jan 25, 2026 | 08:51 AM
फोटो सौजन्य - आयसीसी सोशल मिडिया

आयसीसी अंडर १९ वर्ल्ड कप २०२६, भारत अंडर १९ विरुद्ध पाकिस्तान अंडर १९: आयसीसी अंडर १९ वर्ल्ड कप २०२६ साठी भारत आणि पाकिस्तान वेगवेगळ्या गटात आहेत. टीम इंडिया ग्रुप बी मध्ये आहे, तर पाकिस्तान ग्रुप सी मध्ये आहे. परिणामी, पहिल्या टप्प्यात या दोन्ही संघांमध्ये एकही सामना झाला नाही. तथापि, सुपर ६ टप्प्यात एक मोठी लढत अपेक्षित आहे. त्या तारखेला दोन्ही संघ एकमेकांसमोर येतील, जिथे भारतीय संघ मागील पराभवाचा बदला घेण्याचा प्रयत्न करेल.

या तारखेला भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात एक भव्य सामना होईल

१ फेब्रुवारी रोजी बुलावायो येथील क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लबमध्ये भारत आणि पाकिस्तान संघ आमनेसामने येणार आहेत. टीम इंडिया ग्रुप बी मध्ये अव्वल स्थानावर होती, तर पाकिस्तान ग्रुप सी मध्ये दुसऱ्या स्थानावर होता. यामुळे दोन्ही संघांमध्ये तीव्र स्पर्धा निर्माण होते. यापूर्वी, दोन्ही संघ एसीसी अंडर-१९ आशिया कप २०२५ मध्ये भिडले होते. टीम इंडियाने लीग स्टेज जिंकला, तर पाकिस्तानने अंतिम सामन्यात भारताचा दणदणीत पराभव केला. अंतिम सामन्यात, टीम इंडियाने बॅट आणि बॉल दोन्हीवर निराशा केली, ज्यामुळे आशियाई चॅम्पियन होण्याचे त्यांचे स्वप्न भंगले. 

DC vs RCB : दिल्ली कॅपिटल्सने आरसीबीचा 7 विकेट्सने केला पराभव! वर्चस्व आणले संपुष्टात

आता, भारतीय संघ अंतिम सामन्यातील पराभवाचा बदला घेण्याचा प्रयत्न करेल. १९ वर्षांखालील संघाच्या पातळीवर, टीम इंडियाचा सर्वात मोठा सुपरस्टार वैभव सूर्यवंशी आहे. दरम्यान, समीर मिन्हास हा पाकिस्तानचा एक मोठा स्टार आहे. दोन्ही खेळाडू अलिकडच्या काळात प्रभावी कामगिरी करत आहेत, त्यांच्या फलंदाजीने धावा काढत आहेत. त्यामुळे, १ फेब्रुवारी रोजी, दोन्ही खेळाडू पुन्हा एकदा स्वतःला सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करतील. शिवाय, पाकिस्तानची गोलंदाजी चांगली दिसत आहे. 

नेहमीप्रमाणे, टीम इंडियाच्या फलंदाजांनी आतापर्यंत प्रभावित केले आहे, ज्यामध्ये आयुष म्हात्रे, अभिज्ञान कुंडू, विहान मल्होत्रा ​​आणि आरोन जॉर्ज सारखी नावे आहेत. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की १५ फेब्रुवारी रोजी २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात भारत आणि पाकिस्तान एकमेकांसमोर येतील.

भारत अंडर १९ सुपर-६ वेळापत्रक

२७ जानेवारी – भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे, क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो; दुपारी १:०० वाजता भारतीय वेळेनुसार

१ फेब्रुवारी – भारत विरुद्ध पाकिस्तान, क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो; दुपारी १:०० वाजता भारतीय वेळेनुसार

सुपर सिक्समध्ये, सर्व संघ पुढील दोन सामने खेळतील आणि प्रत्येक गटातील अव्वल दोन संघ उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरतील.

पहिला उपांत्य सामना ३ फेब्रुवारी रोजी बुलावायो येथे होईल, तर दुसरा उपांत्य सामना दुसऱ्या दिवशी हरारे येथे खेळला जाईल.

त्यानंतर उपांत्य फेरीतील दोन विजेते ६ फेब्रुवारी रोजी हरारे येथे स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत एकमेकांसमोर येतील.

Published On: Jan 25, 2026 | 08:51 AM

Jan 25, 2026 | 08:51 AM
