Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • U19 World Cup 2026 This Team Is In The Super 6 Without Winning A Single Match Will They Face Pakistan

U19 World Cup 2026 : अरे बापरे… एकही सामना न जिंकता ही टीम सुपर 6 मध्ये? पाकिस्तानशी होणार सामना

एक सामना खेळूनही न जिंकता न्यूझीलंड अंडर-१९ संघाने स्पर्धेच्या सुपर सिक्समध्ये कसे स्थान मिळवले? याचे कारण आणि याची सविस्तर माहिती या लेखआमध्ये देण्यात आली आहे.

Updated On: Jan 25, 2026 | 02:29 PM
फोटो सौजन्य - आयसीसी सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - आयसीसी सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

Super-6, Under-19 World Cup : कोणत्याही खेळात प्रगती करण्यासाठी विजय आवश्यक आहे. तथापि, २०२६ च्या १९ वर्षांखालील एकदिवसीय विश्वचषकात, एका क्रिकेट संघाने एकही सामना न जिंकता पुढील फेरीत प्रवेश केला. त्यांनी स्पर्धेच्या सुपर सिक्समध्ये आपले स्थान निश्चित केले. आपण न्यूझीलंड क्रिकेट संघाबद्दल बोलत आहोत. असे नाही की न्यूझीलंड १९ वर्षांखालील विश्वचषकात खेळला नाही. त्यांनी तीन सामने खेळले पण एकही जिंकला नाही. तरीही, ते सुपर सिक्समध्ये पोहोचले.

एकही सामना न जिंकता न्यूझीलंड सुपर-६ मध्ये कसे पोहोचले हे जाणून घ्या?

आता प्रश्न असा आहे की, एक सामना खेळूनही न जिंकता न्यूझीलंड अंडर-१९ संघाने स्पर्धेच्या सुपर सिक्समध्ये कसे स्थान मिळवले ? १८ जानेवारी रोजी अमेरिकेविरुद्ध न्यूझीलंडचा पहिला सामना पावसामुळे रद्द झाला, ज्यामुळे दोन्ही संघांना प्रत्येकी एक गुण मिळाला. २० जानेवारी रोजी बांगलादेशविरुद्धचा न्यूझीलंडचा दुसरा सामनाही पावसामुळे वाया गेला. परिणामी, त्यांना १-१ गुण सामायिक करावे लागले. १९ वर्षांखालील विश्वचषकात गट टप्प्यातील शेवटच्या सामन्यात न्यूझीलंडचा सामना भारताशी झाला, जिथे त्यांना ७ विकेट्सनी पराभव पत्करावा लागला.

तथापि, भारताविरुद्धच्या पराभवाचा न्यूझीलंडच्या नशिबावर परिणाम झाला नाही. गट टप्प्यातील प्रत्येकी तीन सामन्यांनंतर, न्यूझीलंडने अमेरिकेपेक्षा एक गुण पुढे राहून सुपर सिक्समध्ये स्थान मिळवले. १९ वर्षांखालील एकदिवसीय विश्वचषकात १६ संघांना चार गटांमध्ये विभागण्यात आले होते, प्रत्येक गटातील अव्वल तीन संघ सुपर सिक्समध्ये पोहोचले होते. न्यूझीलंडला अमेरिकेपेक्षा एक गुण जास्त असल्याचा फायदा होता, जो भारत आणि बांगलादेशसह गट ब मध्ये आहे.

सुपर ६ मध्ये न्यूझीलंडचा पाकिस्तान विरुद्ध पहिला सामना

ग्रुप स्टेजमध्ये एकही सामना न जिंकता सुपर सिक्समध्ये पात्र ठरल्यानंतर, न्यूझीलंड आता त्यांच्या पहिल्या सामन्यात पाकिस्तानशी सामना करेल, जो २७ जानेवारी रोजी हरारे येथे खेळला जाईल.

पाकिस्तानच्या T20 World Cup 2026 च्या संघात कर्णधार बदलला! टीममध्ये केले 7 बदल; या खेळाडूंनी जिंकला जॅकपॉट

२०२६ च्या आयसीसी अंडर-१९ विश्वचषकात, भारत अंडर-१९ आणि पाकिस्तान अंडर-१९ संघ सुपर सिक्स टप्प्यात एकमेकांसमोर येतील. हा हाय-व्होल्टेज सामना १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी बुलावायो येथे खेळला जाईल. आशिया कपच्या अंतिम फेरीत पाकिस्तानने अलिकडेच मिळवलेल्या मोठ्या विजयानंतर, हा सामना प्रेक्षकांच्या खूप लक्षांत राहील. चारही गटांपैकी प्रत्येकी तीन संघ सुपर सिक्स टप्प्यात पोहोचले आहेत. नियमांनुसार, संघ त्यांच्या गट टप्प्यातील सामन्यांमधून गुण पुढे नेतात आणि नंतर दुसऱ्या गटातील दोन संघांशी खेळतात.

Web Title: U19 world cup 2026 this team is in the super 6 without winning a single match will they face pakistan

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 25, 2026 | 02:29 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs NZ : तिसऱ्या सामन्यात भारताची नजर मालिकेच्या विजयावर! कधी आणि कुठे पाहता येणार सामन्याची Live Streaming
1

IND vs NZ : तिसऱ्या सामन्यात भारताची नजर मालिकेच्या विजयावर! कधी आणि कुठे पाहता येणार सामन्याची Live Streaming

बांग्लादेशला बाहेर केल्यानंतर ICC ने स्कॉटलंडचे सामने केले निश्चित! T20 World Cup 2026 चे नवे वेळापत्रक जाहीर
2

बांग्लादेशला बाहेर केल्यानंतर ICC ने स्कॉटलंडचे सामने केले निश्चित! T20 World Cup 2026 चे नवे वेळापत्रक जाहीर

T20 World Cup Controversy : पाकिस्तान बांग्लादेशविरुद्ध वादामध्ये करतोय नाक खुपसण्याच कामं! PCB च्या धमकीवर आयसीसी संतापला
3

T20 World Cup Controversy : पाकिस्तान बांग्लादेशविरुद्ध वादामध्ये करतोय नाक खुपसण्याच कामं! PCB च्या धमकीवर आयसीसी संतापला

T20 World Cup 2026 मधून बाहेर झाल्यानंतर बांग्लादेश कंगाल होण्याच्या मार्गावर! बोर्ड आणि खेळाडूंना होणार कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान
4

T20 World Cup 2026 मधून बाहेर झाल्यानंतर बांग्लादेश कंगाल होण्याच्या मार्गावर! बोर्ड आणि खेळाडूंना होणार कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
U19 World Cup 2026 : अरे बापरे… एकही सामना न जिंकता ही टीम सुपर 6 मध्ये? पाकिस्तानशी होणार सामना

U19 World Cup 2026 : अरे बापरे… एकही सामना न जिंकता ही टीम सुपर 6 मध्ये? पाकिस्तानशी होणार सामना

Jan 25, 2026 | 02:29 PM
२६ जानेवारीला लहान मुलांच्या भाषणासाठी ‘हे’ प्रभावी मुद्दे, ५ मिनिटांचे भाषण ऐकून सारेच करतील कौतुक

२६ जानेवारीला लहान मुलांच्या भाषणासाठी ‘हे’ प्रभावी मुद्दे, ५ मिनिटांचे भाषण ऐकून सारेच करतील कौतुक

Jan 25, 2026 | 02:29 PM
ग्रामपंचायतीवर येणार प्रशासनराज, राज्य शासनाकडून परवानगी; सांगली जिल्ह्यातील 155 गावच्या निवडणुका लांबणीवर

ग्रामपंचायतीवर येणार प्रशासनराज, राज्य शासनाकडून परवानगी; सांगली जिल्ह्यातील 155 गावच्या निवडणुका लांबणीवर

Jan 25, 2026 | 02:25 PM
कोल्हापूरमध्ये बंडखोरीचा भडका; जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत पक्षीय नेतृत्वासमोर आव्हान

कोल्हापूरमध्ये बंडखोरीचा भडका; जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत पक्षीय नेतृत्वासमोर आव्हान

Jan 25, 2026 | 02:23 PM
India-Canada: मार्क कार्नी आणि ट्रम्प यांच्यात मतभेदांचे रण पेटले; US च्या 100% टॅरिफवर कॅनडाचे ‘Buy Canadian’ने प्रतिउत्तर

India-Canada: मार्क कार्नी आणि ट्रम्प यांच्यात मतभेदांचे रण पेटले; US च्या 100% टॅरिफवर कॅनडाचे ‘Buy Canadian’ने प्रतिउत्तर

Jan 25, 2026 | 02:17 PM
Mumbai News: आयआयटी प्रकाशित करणार मुंबई लोकलवरील अहवाल, अनेक महत्त्वाच्या बाबींनी वेधलं लक्ष

Mumbai News: आयआयटी प्रकाशित करणार मुंबई लोकलवरील अहवाल, अनेक महत्त्वाच्या बाबींनी वेधलं लक्ष

Jan 25, 2026 | 02:13 PM
दारु पिऊन ST चालवली तर थेट होणार निलंबन; परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे स्पष्ट निर्देश

दारु पिऊन ST चालवली तर थेट होणार निलंबन; परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे स्पष्ट निर्देश

Jan 25, 2026 | 02:12 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kisan Sabha Protest : “शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावा”; नाशिकमधील हजारो आंदोलनकर्ते मुंबईकडे होणार रवाना

Kisan Sabha Protest : “शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावा”; नाशिकमधील हजारो आंदोलनकर्ते मुंबईकडे होणार रवाना

Jan 24, 2026 | 07:59 PM
Raigad ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी आमदार महेंद्र थोरवेंच्या हस्ते फुटला प्रचाराचा नारळ

Raigad ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी आमदार महेंद्र थोरवेंच्या हस्ते फुटला प्रचाराचा नारळ

Jan 24, 2026 | 07:50 PM
Pune : “जिथे अध्यात्म तिथे स्वच्छतेची आणि पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारीही तितकीच मोठी”; निलेश लंके यांचं वक्तव्य

Pune : “जिथे अध्यात्म तिथे स्वच्छतेची आणि पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारीही तितकीच मोठी”; निलेश लंके यांचं वक्तव्य

Jan 24, 2026 | 07:25 PM
Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Jan 24, 2026 | 04:00 PM
Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Jan 24, 2026 | 03:51 PM
Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Jan 24, 2026 | 03:42 PM
नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

Jan 24, 2026 | 03:38 PM