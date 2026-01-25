U19 World Cup 2026 : अरे बापरे… एकही सामना न जिंकता ही टीम सुपर 6 मध्ये? पाकिस्तानशी होणार सामना

Super-6, Under-19 World Cup : कोणत्याही खेळात प्रगती करण्यासाठी विजय आवश्यक आहे. तथापि, २०२६ च्या १९ वर्षांखालील एकदिवसीय विश्वचषकात, एका क्रिकेट संघाने एकही सामना न जिंकता पुढील फेरीत प्रवेश केला. त्यांनी स्पर्धेच्या सुपर सिक्समध्ये आपले स्थान निश्चित केले. आपण न्यूझीलंड क्रिकेट संघाबद्दल बोलत आहोत. असे नाही की न्यूझीलंड १९ वर्षांखालील विश्वचषकात खेळला नाही. त्यांनी तीन सामने खेळले पण एकही जिंकला नाही. तरीही, ते सुपर सिक्समध्ये पोहोचले.
आता प्रश्न असा आहे की, एक सामना खेळूनही न जिंकता न्यूझीलंड अंडर-१९ संघाने स्पर्धेच्या सुपर सिक्समध्ये कसे स्थान मिळवले ? १८ जानेवारी रोजी अमेरिकेविरुद्ध न्यूझीलंडचा पहिला सामना पावसामुळे रद्द झाला, ज्यामुळे दोन्ही संघांना प्रत्येकी एक गुण मिळाला. २० जानेवारी रोजी बांगलादेशविरुद्धचा न्यूझीलंडचा दुसरा सामनाही पावसामुळे वाया गेला. परिणामी, त्यांना १-१ गुण सामायिक करावे लागले. १९ वर्षांखालील विश्वचषकात गट टप्प्यातील शेवटच्या सामन्यात न्यूझीलंडचा सामना भारताशी झाला, जिथे त्यांना ७ विकेट्सनी पराभव पत्करावा लागला.
The race for a spot in the #U19WorldCup semi-finals begins 👊 More 📲 https://t.co/3Q6nIV3tr1 pic.twitter.com/QmZd6s9GQj — ICC (@ICC) January 25, 2026
तथापि, भारताविरुद्धच्या पराभवाचा न्यूझीलंडच्या नशिबावर परिणाम झाला नाही. गट टप्प्यातील प्रत्येकी तीन सामन्यांनंतर, न्यूझीलंडने अमेरिकेपेक्षा एक गुण पुढे राहून सुपर सिक्समध्ये स्थान मिळवले. १९ वर्षांखालील एकदिवसीय विश्वचषकात १६ संघांना चार गटांमध्ये विभागण्यात आले होते, प्रत्येक गटातील अव्वल तीन संघ सुपर सिक्समध्ये पोहोचले होते. न्यूझीलंडला अमेरिकेपेक्षा एक गुण जास्त असल्याचा फायदा होता, जो भारत आणि बांगलादेशसह गट ब मध्ये आहे.
ग्रुप स्टेजमध्ये एकही सामना न जिंकता सुपर सिक्समध्ये पात्र ठरल्यानंतर, न्यूझीलंड आता त्यांच्या पहिल्या सामन्यात पाकिस्तानशी सामना करेल, जो २७ जानेवारी रोजी हरारे येथे खेळला जाईल.
पाकिस्तानच्या T20 World Cup 2026 च्या संघात कर्णधार बदलला! टीममध्ये केले 7 बदल; या खेळाडूंनी जिंकला जॅकपॉट
२०२६ च्या आयसीसी अंडर-१९ विश्वचषकात, भारत अंडर-१९ आणि पाकिस्तान अंडर-१९ संघ सुपर सिक्स टप्प्यात एकमेकांसमोर येतील. हा हाय-व्होल्टेज सामना १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी बुलावायो येथे खेळला जाईल. आशिया कपच्या अंतिम फेरीत पाकिस्तानने अलिकडेच मिळवलेल्या मोठ्या विजयानंतर, हा सामना प्रेक्षकांच्या खूप लक्षांत राहील. चारही गटांपैकी प्रत्येकी तीन संघ सुपर सिक्स टप्प्यात पोहोचले आहेत. नियमांनुसार, संघ त्यांच्या गट टप्प्यातील सामन्यांमधून गुण पुढे नेतात आणि नंतर दुसऱ्या गटातील दोन संघांशी खेळतात.