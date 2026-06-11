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IND vs SL: श्रीलंका दौऱ्यासाठी भारताचा अंडर-१९ संघ जाहीर, राहुल द्रविडच्या मुलाची टीम इंडियात एन्ट्री; कधी अन केव्हा होणार सामने?

Updated On: Jun 11, 2026 | 04:07 PM IST
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सारांश

BCCI Announced U-19 Team For Sri Lanka tour: बीसीसीआयच्या ज्युनियर क्रिकेट समितीने श्रीलंकेविरुद्धच्या १९ वर्षांखालील एकदिवसीय आणि बहुदिवसीय मालिकांसाठी भारतीय संघांची घोषणा केली आहे. या संघात राहुल द्रविड यांचा मुलगा अन्वय द्रविड यालाही संधी मिळाली आहे.

IND vs SL: श्रीलंका दौऱ्यासाठी भारताचा अंडर-१९ संघ जाहीर, राहुल द्रविडच्या मुलाची टीम इंडियात एन्ट्री; कधी अन केव्हा होणार सामने?
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विस्तार
  • श्रीलंका दौऱ्यासाठी भारतीय संघ जाहीर
  • द्रविडच्या मुलाची टीम इंडियात एन्ट्री
  • कधी अन केव्हा होणार सामने
भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (BCCI) ज्युनियर क्रिकेट समितीने गुरुवारी (दि. ११ जून) श्रीलंकेविरुद्धच्या एकदिवसीय आणि बहुदिवसीय सामन्यांसाठी भारतीय १९ वर्षांखालील संघाची घोषणा केली. दोन्ही मालिकांसाठी स्वतंत्र १५ सदस्यीय संघ जाहीर करण्यात आले आहेत. पहिली मालिका तीन एकदिवसीय सामन्यांची असेल, तर त्यानंतर दोन बहुदिवसीय म्हणजेच मल्टी-डे सामन्यांची मालिका खेळवली जाईल. भारताचे माजी खेळाडू आणि माजी मुख्य प्रशिक्षक राहुल द्रविड यांचा धाकटा मुलगा अन्वय द्रविड याचीही एकदिवसीय मालिकेच्या संघात निवड झाली आहे. भारतीय १९ वर्षांखालील संघाचा श्रीलंका दौरा ४ जुलैपासून सुरू होईल, ज्यासाठी यशवर्धन सिंग चौहानची संघाचा कर्णधार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

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श्रीलंका दौऱ्यासाठी भारतीय संघ सज्ज

श्रीलंका दौऱ्याची सुरुवात एकदिवसीय मालिकेने होईल. पहिला सामना ४ जुलै रोजी, तर दुसरा सामना ६ जुलै रोजी खेळला जाईल. तिसरा आणि अंतिम एकदिवसीय सामना ९ जुलै रोजी खेळला जाईल. हे तिन्ही सामने हंबनटोटा या एकाच ठिकाणी आयोजित केले जातील. यानंतर १३ ते १६ जुलै दरम्यान गॉल येथे पहिला मल्टी- डे सामना होईल. दुसरा बहुदिवसीय सामना २० ते २३ जुलै दरम्यान कोलंबो येथे खेळला जाईल.

अन्वय द्रविडची टीम इंडियात एन्ट्री

एकदिवसीय मालिकेसाठी भारतीय संघात रोहित, अनिल यादव आणि ईशान सूद यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. याशिवाय, माजी भारतीय क्रिकेटपटू राहुल द्रविडचा मुलगा अन्वय द्रविड याचाही संघात समावेश करण्यात आला आहे. रजत बघेल आणि अन्वय द्रविड यांची एकदिवसीय संघात यष्टीरक्षक म्हणून निवड झाली आहे. मात्र, बहुदिवसीय सामन्यांच्या संघात अन्वयचा समावेश करण्यात आलेला नाही. बहुदिवसीय सामन्यांमध्ये मानव कृष्णा आणि आर्यन संदेश सकपाल यष्टीरक्षक असतील. यशवर्धन सिंग चौहान एकदिवसीय मालिका तसेच बहुदिवसीय सामने या दोन्हीमध्ये संघाचे नेतृत्व करताना दिसेल. या दोन्ही मालिकांमध्ये लक्ष्य रायचंदानी उपकर्णधार असेल.

भारत विरुद्ध श्रीलंका एकदिवसीय मालिकेचे वेळापत्रक

  • पहिला एकदिवसीय सामना – ४ जुलै, हंबनटोटा
  • दुसरा एकदिवसीय सामना – ६ जुलै, हंबनटोटा
  • तिसरा एकदिवसीय सामना – ९ जुलै, हंबनटोटा

भारत विरुद्ध श्रीलंका बहुदिवसीय सामन्यांच्या मालिकेचे वेळापत्रक

  • पहिला सामना – १३-१६ जुलै, गॉल
  • दुसरा सामना – २० ते २३ जुलै, कोलंबो.

एकदिवसीय मालिकेसाठी भारतीय १९ वर्षांखालील संघ:

सागर विर्क, लक्ष्य रायचंदानी (उपकर्णधार), यशवर्धन सिंग चौहान (कर्णधार), विनीत व्हीके, अर्जुन राजपूत, कुशाग्र ओझा, रजत बघेल (यष्टीरक्षक), अन्वय द्रविड (यष्टीरक्षक), अनमोलजीत सिंग, वुटकुरी यशवीर गौड, रोहित अनिल यादव, शाविन वी, काव्या परेश पटेल, मोहित उलवा, इशान सूद.

बहु-दिवसीय सामन्यांसाठी भारताचा अंडर 19 संघ:

सागर विर्क, लक्ष्य रायचंदानी (उपकर्णधार), यशवर्धन सिंग चौहान (कर्णधार), पटेल कुश, मनाल चौहान, कुशाग्र ओझा, मानव कृष्णा (यष्टीरक्षक), आर्यन संदेश सकपाळ (यष्टीरक्षक), हेमचुदेशन जे, बीके किशोर, रोहित, रोहित अनिल यादव, काव्या परेश पटेल, प्रियांशु सिंग, प्रणव राघवेंद्र, चिगुरुपती व्यंकट.

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Web Title: India u19 squad sri lanka tour anvay dravid selected yashvardhan singh captain

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Published On: Jun 11, 2026 | 04:07 PM

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