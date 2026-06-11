IND vs SL: श्रीलंका दौऱ्यासाठी भारताचा अंडर-१९ संघ जाहीर, राहुल द्रविडच्या मुलाची टीम इंडियात एन्ट्री; कधी अन केव्हा होणार सामने?

ICC ODI Rankings मध्ये भारत पुन्हा अव्वल; न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलियाला टाकले मागे, पाहा टॉप-10 संघांची यादी
श्रीलंका दौऱ्याची सुरुवात एकदिवसीय मालिकेने होईल. पहिला सामना ४ जुलै रोजी, तर दुसरा सामना ६ जुलै रोजी खेळला जाईल. तिसरा आणि अंतिम एकदिवसीय सामना ९ जुलै रोजी खेळला जाईल. हे तिन्ही सामने हंबनटोटा या एकाच ठिकाणी आयोजित केले जातील. यानंतर १३ ते १६ जुलै दरम्यान गॉल येथे पहिला मल्टी- डे सामना होईल. दुसरा बहुदिवसीय सामना २० ते २३ जुलै दरम्यान कोलंबो येथे खेळला जाईल.
एकदिवसीय मालिकेसाठी भारतीय संघात रोहित, अनिल यादव आणि ईशान सूद यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. याशिवाय, माजी भारतीय क्रिकेटपटू राहुल द्रविडचा मुलगा अन्वय द्रविड याचाही संघात समावेश करण्यात आला आहे. रजत बघेल आणि अन्वय द्रविड यांची एकदिवसीय संघात यष्टीरक्षक म्हणून निवड झाली आहे. मात्र, बहुदिवसीय सामन्यांच्या संघात अन्वयचा समावेश करण्यात आलेला नाही. बहुदिवसीय सामन्यांमध्ये मानव कृष्णा आणि आर्यन संदेश सकपाल यष्टीरक्षक असतील. यशवर्धन सिंग चौहान एकदिवसीय मालिका तसेच बहुदिवसीय सामने या दोन्हीमध्ये संघाचे नेतृत्व करताना दिसेल. या दोन्ही मालिकांमध्ये लक्ष्य रायचंदानी उपकर्णधार असेल.
🚨 News 🚨 India Men’s U19 squads for Sri Lanka series announced. More Details 🔽https://t.co/tGJ7FRywxK — BCCI (@BCCI) June 11, 2026
सागर विर्क, लक्ष्य रायचंदानी (उपकर्णधार), यशवर्धन सिंग चौहान (कर्णधार), पटेल कुश, मनाल चौहान, कुशाग्र ओझा, मानव कृष्णा (यष्टीरक्षक), आर्यन संदेश सकपाळ (यष्टीरक्षक), हेमचुदेशन जे, बीके किशोर, रोहित, रोहित अनिल यादव, काव्या परेश पटेल, प्रियांशु सिंग, प्रणव राघवेंद्र, चिगुरुपती व्यंकट.
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