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ICC ODI Rankings मध्ये भारत पुन्हा अव्वल; न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलियाला टाकले मागे, पाहा टॉप-10 संघांची यादी

Updated On: Jun 11, 2026 | 03:25 PM IST
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सारांश

Indian Men's Team Rank 1st In ICC ODI Ranking: आयसीसीच्या ताज्या पुरुष वनडे क्रमवारीत भारतीय संघाने अव्वल स्थान कायम राखत आपले वर्चस्व पुन्हा सिद्ध केले आहे. न्यूझीलंड ११३ गुणांसह दुसऱ्या स्थानावर असला तरी आगामी मालिकांमध्ये नंबर-1 स्थान टिकवून ठेवणे हे टीम इंडियासमोर मोठे आव्हान असणार आहे.

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विस्तार
  • ICC ODI Rankings जारी
  • भारत पुन्हा अव्वल
  • पाहा टॉप-10 संघांची यादी
आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (ICC) पुरुष एकदिवसीय क्रमवारी (ICC Men’s ODI Rankings) जारी केली आहे. भारतीय क्रिकेट संघाने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये आपले वर्चस्व कायम ठेवत ICC पुरुष वनडे संघ क्रमवारीत अव्वल स्थान कायम राखले आहे. आयसीसी क्रमवारीत भारतीय संघाचे ११८ रेटिंग गुण आहेत. तर, न्यूझीलंड ११३ गुणांसह दुसऱ्या स्थानावर आहे. ICC च्या वार्षिक अपडेटनंतरही टीम इंडियाने वनडे क्रिकेटमधील आपली बादशाही कायम राखली आहे. न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलियासारखे बलाढ्य संघ पाठलाग करत असले तरी भारत अजूनही शिखरावर विराजमान आहे. त्यामुळे आगामी मालिकांमध्ये हे स्थान टिकवून ठेवण्यासाठी भारतीय संघासमोर मोठे आव्हान असणार आहे.

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न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलिया मागे

वार्षिक अपडेटनंतर भारताच्या रेटिंगमध्ये एका गुणाची घट झाली असली तरी त्यांचे अव्वल स्थान कायम आहे. दुसरीकडे न्यूझीलंडने दोन गुणांची वाढ नोंदवत ११३ गुणांसह दुसरे स्थान मजबूत केले आहे. गतविजेता ऑस्ट्रेलिया १०९ गुणांसह तिसऱ्या क्रमांकावर कायम आहे.

दक्षिण आफ्रिका चौथ्या स्थानावर

अव्वल १० संघांमध्ये झालेल्या एकमेव बदलात, दक्षिण आफ्रिकेने १०२ गुणांसह पाकिस्तानला  मागे टाकून चौथे स्थान पटकावले आहे. पाकिस्तान ९८ गुणांसह पाचव्या स्थानावर घसरला आहे. यामुळे आगामी द्विपक्षीय मालिकांमध्ये क्रमवारीसाठीची स्पर्धा अधिक रंगतदार होणार आहे. श्रीलंका सहाव्या, अफगाणिस्तान सातव्या, इंग्लंड आठव्या, बांगलादेश नवव्या आणि वेस्ट इंडिज दहाव्या स्थानावर आहेत. नवव्या स्थानावरील बांगलादेश आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील अंतर आता १० गुणांपर्यंत वाढले आहे. आयर्लंडने झिम्बाब्वेला मागे टाकून ११ वे स्थान मिळवले आहे, तर अमेरिकेनेही स्कॉटलंडला मागे टाकत १३ व्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. संयुक्त अरब अमिराती आता कॅनडाच्या पुढे १९ व्या स्थानावर आहे.

टॉप १० एकदिवसीय संघ

  • भारत – ११८ रेटिंग गुण
  • न्यूझीलंड – ११३ रेटिंग गुण
  • ऑस्ट्रेलिया – १०३ रेटिंग गुण
  • दक्षिण आफ्रिका – १०२ रेटिंग गुण
  • पाकिस्तान – १०० रेटिंग गुण
  • श्रीलंका – ९६ रेटिंग गुण
  • अफगाणिस्तान- ९३ रेटिंग गुण
  • इंग्लंड – ८९ रेटिंग गुण
  • बांगलादेश – ८६ रेटिंग गुण
  • वेस्ट इंडिज – ७३ रेटिंग गुण

भारताचे दुहेरी वर्चस्व

विशेष म्हणजे भारत केवळ वनडेच नव्हे तर ICC पुरुष टी-20 क्रमवारीतही अव्वल स्थानावर आहे. ताज्या क्रमवारीत, भारतीय संघाला २७५ रेटिंग गुण मिळाले आहेत. त्यांच्यापाठोपाठ इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलियासारखे संघ आहेत. इंग्लंडला २६२ रेटिंग गुण मिळाले आहेत, तर ऑस्ट्रेलियाला २५८ गुण मिळाले आहेत. त्यामुळे मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटमध्ये भारताचे वर्चस्व स्पष्टपणे दिसून येते.

कसोटी सामन्यांमध्ये भारताचा तिसरा क्रमांक

एकदिवसीय क्रमवारीत भारतीय संघाने आपले अव्वल स्थान कायम राखले असले तरी, कसोटी क्रमवारीत संघ तिसऱ्या स्थानावर आहे. ऑस्ट्रेलिया एकूण १३१ रेटिंग गुणांसह अव्वल स्थानावर आहे. ११९ रेटिंग गुणांसह दक्षिण आफ्रिका दुसऱ्या स्थानावर आहे. या दोन संघांनंतर भारत १०४ रेटिंग गुणांसह तिसऱ्या स्थानावर आहे.

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Web Title: Icc mens odi rankings india retains top spot pakistan drops south africa rises

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Published On: Jun 11, 2026 | 03:24 PM

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