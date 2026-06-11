ICC ODI Rankings मध्ये भारत पुन्हा अव्वल; न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलियाला टाकले मागे, पाहा टॉप-10 संघांची यादी

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वार्षिक अपडेटनंतर भारताच्या रेटिंगमध्ये एका गुणाची घट झाली असली तरी त्यांचे अव्वल स्थान कायम आहे. दुसरीकडे न्यूझीलंडने दोन गुणांची वाढ नोंदवत ११३ गुणांसह दुसरे स्थान मजबूत केले आहे. गतविजेता ऑस्ट्रेलिया १०९ गुणांसह तिसऱ्या क्रमांकावर कायम आहे.
अव्वल १० संघांमध्ये झालेल्या एकमेव बदलात, दक्षिण आफ्रिकेने १०२ गुणांसह पाकिस्तानला मागे टाकून चौथे स्थान पटकावले आहे. पाकिस्तान ९८ गुणांसह पाचव्या स्थानावर घसरला आहे. यामुळे आगामी द्विपक्षीय मालिकांमध्ये क्रमवारीसाठीची स्पर्धा अधिक रंगतदार होणार आहे. श्रीलंका सहाव्या, अफगाणिस्तान सातव्या, इंग्लंड आठव्या, बांगलादेश नवव्या आणि वेस्ट इंडिज दहाव्या स्थानावर आहेत. नवव्या स्थानावरील बांगलादेश आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील अंतर आता १० गुणांपर्यंत वाढले आहे. आयर्लंडने झिम्बाब्वेला मागे टाकून ११ वे स्थान मिळवले आहे, तर अमेरिकेनेही स्कॉटलंडला मागे टाकत १३ व्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. संयुक्त अरब अमिराती आता कॅनडाच्या पुढे १९ व्या स्थानावर आहे.
एकदिवसीय क्रमवारीत भारतीय संघाने आपले अव्वल स्थान कायम राखले असले तरी, कसोटी क्रमवारीत संघ तिसऱ्या स्थानावर आहे. ऑस्ट्रेलिया एकूण १३१ रेटिंग गुणांसह अव्वल स्थानावर आहे. ११९ रेटिंग गुणांसह दक्षिण आफ्रिका दुसऱ्या स्थानावर आहे. या दोन संघांनंतर भारत १०४ रेटिंग गुणांसह तिसऱ्या स्थानावर आहे.
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