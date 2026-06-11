FIFA World Cup 2026 : एक ट्रॉफी, 48 दावेदार! आजपासून रंगणार FIFA चा थरार; पहिला सामना कधी अन् कुठे होणार? जाणून घ्या सविस्तर

ICC Women’s T20 World Cup च्या सामन्यांची वेळ बदलली? ‘हे’ वाचाच; नाहीतर हुकणार भारताचे सामने
FIFA World Cup 2026 चे आयोजन ११ जून ते १९ जुलै 2026 दरम्यान होणार आहे. स्पर्धेतील सामने अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिकोमधील १६ विविध शहरांमध्ये खेळवले जातील. उद्घाटन सामना मेक्सिको सिटीतील प्रसिद्ध एस्टाडिओ अॅझ्टेका स्टेडियममध्ये होणार असून अंतिम सामना अमेरिकेतील न्यू जर्सीच्या मेटलाईफ स्टेडियममध्ये खेळवला जाईल.
यंदाच्या विश्वचषकात ४८ संघांना १२ गटांमध्ये विभागण्यात आले आहे. प्रत्येक गटात चार संघ असतील. प्रत्येक गटातील अव्वल दोन संघ आणि तिसऱ्या स्थानावरील सर्वोत्तम आठ संघ बाद फेरीसाठी पात्र ठरतील. त्यामुळे ‘राऊंड ऑफ 32’ ही नवीन फेरी प्रथमच पाहायला मिळणार आहे. गट फेरी २८ जून रोजी संपेल, त्यानंतर २९ जून ते ४ जुलै दरम्यान ‘३२ संघांची फेरी’ होईल. ‘१६ संघांची फेरी’ ४ ते ८ जुलै दरम्यान होईल. उपांत्यपूर्व फेरीचे सामने १० ते १२ जुलै दरम्यान खेळले जातील. दोन उपांत्य फेरीचे सामने अनुक्रमे १५ आणि १६ जुलै रोजी होतील. तिसऱ्या स्थानासाठीचा सामना १९ जुलै रोजी मियामीमध्ये, तर अंतिम सामना २० जुलै रोजी न्यू जर्सीमधील मेटलाइफ स्टेडियमवर खेळला जाईल. एकूण १०४ सामने खेळवले जाणार असल्याने चाहत्यांना तब्बल 39 दिवस फुटबॉलचा थरार अनुभवता येणार आहे.
२०२६ विश्वचषकाचा पहिला सामना ११ जून २०२६ रोजी (भारतात १२ जून रोजी) खेळला जाईल. स्पर्धेच्या उद्घाटनाच्या सामन्यात मेक्सिकोचा सामना मेक्सिको सिटीमधील एस्टाडिओ बॅनोर्ते येथे दक्षिण आफ्रिकेशी होईल. भारतीय प्रमाणवेळेनुसार, रात्री १२.३० वाजता सामन्याला सुरुवात होईल.
युनायटेड स्टेट्स (यूएस): अटलांटा, बोस्टन, डॅलस, ह्यूस्टन, कन्सास सिटी, लॉस एंजेलिस, मियामी, न्यूयॉर्क/न्यू जर्सी, फिलाडेल्फिया, सॅन फ्रान्सिस्को बे एरिया आणि सिएटल
कॅनडा : टोरोंटो आणि व्हँकुव्हर
मेक्सिको: ग्वादलहारा, मेक्सिको सिटी आणि मॉन्टेरी
एएफसी पात्रता फेरीच्या तिसऱ्या फेरीत पराभूत झाल्यामुळे भारत पात्र ठरू शकला नाही. संघाला एका खडतर पात्रता फेरीत संघर्ष करावा लागला आणि पुढील फेरीत जाण्यासाठी आवश्यक असलेले गुण मिळवण्यात तो अपयशी ठरला.
भारतातील फुटबॉल चाहते ZEE5 डिजिटल स्ट्रीमिंगद्वारे फिफा विश्वचषक २०२६ थेट पाहू शकतात. या स्पर्धेचे प्रसारण हक्क ZEE Entertainment कडे असल्याने, याचे दूरदर्शन प्रसारण Unite8 Sports नेटवर्कवर केले जाईल.
गतविजेता अर्जेंटिना पुन्हा एकदा विजेतेपदासाठी प्रबळ दावेदार मानला जात आहे. याशिवाय ब्राझील, फ्रान्स, स्पेन, इंग्लंड आणि जर्मनी हे संघही स्पर्धेतील प्रमुख प्रतिस्पर्धी असतील. मोरोक्को आणि क्रोएशिया यांसारख्या संघांकडूनही मोठा उलटफेर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
लिओनेल मेस्सीने अर्जेंटिनाला २०२२ फिफा विश्वचषक विजेतेपद मिळवून दिले. कतारमध्ये झालेल्या २०२२ फिफा विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात अर्जेंटिनाने फ्रान्सला पराभूत केले. सामना ३-३ असा बरोबरीत सुटला आणि त्यानंतर अर्जेंटिनाने पेनल्टी शूटआऊटमध्ये ४-२ ने विजय मिळवला.
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