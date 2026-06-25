India vs Ireland: भारत विरूद्ध आयर्लंड T20 सामन्याची बदलली वेळ, अचानक काय घडले?

भारत-आयर्लंड T20 सामन्याची वेळ का बदलली?
महिला टी-20 विश्वचषकाचे सामनेही भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी 7 वाजता सुरू होत आहेत. हे लक्षात घेऊन भारत आणि आयर्लंड यांच्यातील सामन्यांच्या वेळेत बदल करण्यात आला आहे. आयर्लंड क्रिकेटने ही माहिती दिली आहे. भारत आणि आयर्लंड यांच्यातील पहिला T20 सामना 26 जूनला तर दुसरा सामना 28 जूनला खेळवला जाणार आहे. दोन्ही सामने बेलफास्ट येथील सिव्हिल सर्व्हिस क्रिकेट क्लबमध्ये खेळवले जातील.
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भारत आणि आयर्लंड दरम्यान होणाऱ्या टी20 सिरिजचे शेड्युल
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सामना
|तारीख
|मैदान
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वेळ (IST)
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पहिली टी20I
|26 जून 2026
|सिव्हिल सर्व्हिस क्रिकेट क्लब, बेलफास्ट
|संध्याकाळी 6:00 वाजता
|दुसरी टी20I
|28 जून 2026
|सिव्हिल सर्व्हिस क्रिकेट क्लब, बेलफास्ट
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संध्याकाळी 6:00 वाजता
आयर्लंडमधील स्थानिक वेळेनुसार दोन्ही सामने दुपारी १:३० वाजता सुरू होतील. नाणेफेक दुपारी १ वाजता होईल. मात्र, भारतातील वेळा वेगळ्या असतील. दोन्ही सामने भारतीय प्रमाण वेळेनुसार सायंकाळी ६ वाजता सुरू होतील.
कुठे पाहता येणार – भारत विरुद्ध आयर्लंड टी२० आंतरराष्ट्रीय सामने भारतात सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर थेट प्रक्षेपित केले जातील. सोनी लिव्ह ॲप आणि वेबसाइटवरही थेट प्रक्षेपण (लाइव्ह स्ट्रीमिंग) उपलब्ध असेल
रविवारी भारत आणि ऑस्ट्रेलिया आमनेसामने
महिला टी-२० विश्वचषकाच्या एका महत्त्वपूर्ण सामन्यासाठी भारतीय महिला संघही रविवारी मैदानात उतरणार आहे. हरमनप्रीत कौर आणि तिचा संघ ऑस्ट्रेलियाचा सामना करतील. उपांत्य फेरीच्या शर्यतीसाठी हा सामना महत्त्वाचा ठरणार आहे. आतापर्यंत भारताच्या गटातील कोणताही संघ उपांत्य फेरीत पोहोचलेला नाही. भारत आणि ऑस्ट्रेलियासोबतच दक्षिण आफ्रिकाही या शर्यतीत आहे.
भारतीय संघ आयर्लंडकडून कधीही पराभूत झालेला नाही
भारत आणि आयर्लंड यांच्यातील पहिला सामना २००७ मध्ये झाला होता. आतापर्यंत हे दोन्ही संघ ११ सामन्यांमध्ये आमनेसामने आले असून, त्या सर्व सामन्यांमध्ये भारताने विजय मिळवला आहे. या मालिकेत भारतीय संघाला प्रबळ दावेदार मानले जात आहे. मार्चमध्ये टी-२० विश्वचषक जिंकल्यानंतर भारतीय संघाची ही पहिलीच टी-२० मालिका आहे.
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दोन्ही संघांमधील खेळाडूंची नावे
भारतीय T20I संघः श्रेयस अय्यर (कर्णधार), अक्षर पटेल, ईशान किशन (यष्टीरक्षक), संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, वैभव सूर्यवंशी, वाशिंगटन सुंदर, शिवम् दुबे, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, हर्षित राणा, सुयश शेडगे
आयर्लंड T20I संघः लोर्कन टकर (कर्णधार आणि यष्टीरक्षक), जॉर्ज डोकरेल, स्टीफन दोहनी (यष्टीरक्षक), हॅरी टेक्टर, गॅरेथ डेलानी, बेन कॅलिटज, टिम टेक्टर, रॉस अडेर, मॅथ्यू हम्फ्रेस, गोविन होए, लियाम मॅकार्थी, रुबेन विल्सन, जय मुंद्रा, मॅथ्यू होलार्ड