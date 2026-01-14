IND vs NZ 2nd ODI: राजकोटमध्ये कोण करणार ‘राज’? आयुष बडोनीच्या जागी ‘या’ खेळाडूची सरप्राईज एंट्री

IND vs NZ : राजकोटमध्ये भारताची आकडेवारी चिंता वाढवणारी! न्यूझीलंड ठरू शकतो वरचढ; वाचा सविस्तर
भारतीय संघाचा राजकोटमधील एकदिवसीय विक्रम
भारतीय संघाने राजकोटमधील निरंजन शाह स्टेडियमवर चार एकदिवसीय सामने खेळले आहेत, त्यापैकी तीन गमावले आहेत. भारतीय संघाने २०१३ मध्ये या स्टेडियमवर इंग्लंडविरुद्ध पहिला एकदिवसीय सामना खेळला होता, ज्याने ९ धावांनी विजय मिळवला होता. २०१५ मध्ये भारताने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध दुसरा एकदिवसीय सामना खेळला होता, ज्याने १८ धावांनी विजय मिळवला होता. २०२० मध्ये भारताचा ऑस्ट्रेलियाशी सामना झाला. भारतीय संघाने हा सामना ३६ धावांनी जिंकला होता.
टीम इंडियाने २७ सप्टेंबर २०२३ रोजी या स्टेडियमवर ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध शेवटचा एकदिवसीय सामना खेळला होता आणि त्यात त्यांना ६६ धावांनी पराभव पत्करावा लागला होता. चार सामन्यांमधील तीन पराभवांमुळे टीम इंडियाच्या अडचणीत भर पडत आहे. तिन्ही वेळा भारतीय संघ लक्ष्याचा पाठलाग करण्यात अपयशी ठरला, तर फक्त एक सामना प्रथम फलंदाजी करताना आला.
जखमी वॉशिंग्टन सुंदरच्या जागी आयुष बदोनी संघात आहे
पहिल्या एकदिवसीय सामन्यादरम्यान दुखापत झालेल्या वॉशिंग्टन सुंदरला या सामन्यातून बाहेर काढण्यात आले आहे. त्याच्या जागी टीम इंडियाने २६ वर्षीय आयुष बदोनीचा समावेश केला आहे, जो पहिल्यांदाच भारतीय वरिष्ठ संघाचा भाग आहे. बदोनीने स्थानिक क्रिकेट आणि आयपीएलमध्ये त्याच्या सातत्यपूर्ण कामगिरीने निवडकर्त्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
IND vs NZ ODI Series : विराट कोहलीला खुणावतोय भीम पराक्रम! 63 धावा करताच ‘या’ ऑस्ट्रेलियन दिग्गजाचा विक्रम होणार उद्ध्वस्त
२६ वर्षीय बदोनीला पहिल्यांदाच भारतीय संघात स्थान देण्यात आले आहे. बदोनी दिल्लीकडून देशांतर्गत क्रिकेट खेळतो. त्याने दिल्लीसाठी २१ प्रथम श्रेणी आणि २७ लिस्ट ए सामने खेळले आहेत. त्याने प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये १,६८१ धावा केल्या आहेत, ज्यामध्ये चार शतके आणि सात अर्धशतके आहेत. त्याचा सर्वोच्च धावसंख्या २०५ नाबाद आहे. २२ लिस्ट ए क्रिकेट डावांमध्ये त्याने एक शतक आणि पाच अर्धशतकांसह ६९३ धावा केल्या आहेत. आक्रमक उजव्या हाताचा फलंदाज आयपीएलमध्ये एलएसजीकडून खेळतो, २०२२ पासून संघासोबत आहे. गेल्या चार हंगामात एलएसजीसाठी ५६ सामन्यांमध्ये त्याने सहा अर्धशतकांसह ९६३ धावा केल्या आहेत, तर १० वेळा नाबाद राहिला आहे.
तथापि, प्लेइंग इलेव्हनबाबतची चर्चा येथेच संपत नाही. भविष्यातील योजना लक्षात घेऊन संघ व्यवस्थापन नितीश कुमार रेड्डी यांना संधी देण्याचा विचार देखील करू शकते. रेड्डी हा एक तरुण अष्टपैलू खेळाडू आहे ज्याच्याकडे जलद गोलंदाजी करण्याची आणि खालच्या फळीत आक्रमक फलंदाजी करण्याची क्षमता आहे. राजकोटमधील अनुभवावर अवलंबून राहून टीम इंडिया भविष्याकडे वाटचाल करते की नितीश कुमार रेड्डी यांना अचानक प्रवेश मिळतो हे पाहणे मनोरंजक ठरेल.
जर भारताने या सामन्यात रेड्डी यांना मैदानात उतरवले तर ते असे दर्शवेल की संघ आगामी प्रमुख स्पर्धांवर लक्ष ठेवून चार-स्तरीय वेगवान गोलंदाजी आक्रमणाकडे वाटचाल करत आहे. ही रणनीती भारतीय संघाला दीर्घकाळात अधिक संतुलित बनवू शकते.
संभाव्य भारतीय संघः रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कर्णधार), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (यष्टीरक्षक), रवींद्र जडेजा, नितीश कुमार रेड्डी/आयुष बडोनी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसीद कृष्णा/अर्शदीप सिंग
दोन्ही संघांसाठी पूर्ण संघ:
भारतीय संघ: शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (यष्टीरक्षक), श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), आयुष बडोनी, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), अरिश कुमार, अरविंद कुमार, यष्टिरक्षक रेड्डी. जैस्वाल.
न्यूझीलंड संघ: मायकेल ब्रेसवेल (कर्णधार), आदि अशोक, ख्रिश्चन क्लार्क, जोश क्लार्कसन, डेव्हॉन कॉनवे (यष्टीरक्षक), जॅक फॉल्क्स, मिच हे (यष्टीरक्षक), काइल जेमिसन, निक केली, जेडेन लेनोक्स, डॅरिल मिचेल, हेन्री निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, मायकेल रे, विल यंग.