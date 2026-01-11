India vs New Zealand : गिल-अय्यरच्या पुनरागमनाने बदलणार भारतीय संघाच्या Playing 11 चे चित्र! या खेळाडूंचा होणार पत्ता कट

India vs New Zealand 1st ODI – भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेला आज, रविवार, ११ जानेवारी रोजी सुरुवात होत आहे. मालिकेतील पहिला सामना वडोदरा येथे खेळला जाईल. या सामन्यापूर्वी टीम इंडिया आणि त्यांच्या चाहत्यांसाठी वाईट बातमी आली आहे. टीमचा स्टार यष्टिरक्षक-फलंदाज ऋषभ पंत दुखापतीमुळे मालिकेतून बाहेर पडला आहे. पंतला सराव सत्रादरम्यान ही दुखापत झाली. पंतच्या अनुपस्थितीचा भारतीय यष्टिरक्षक संघावर कोणताही परिणाम होणार नाही, कारण केएल राहुल नियमितपणे एकदिवसीय सामन्यांमध्ये यष्टिरक्षक म्हणून काम करतो.
तथापि, कर्णधार शुभमन गिल आणि उपकर्णधार श्रेयस अय्यरचा फलंदाजी क्रमात समावेश केल्याने व्यत्यय येऊ शकतो. या दोन्ही खेळाडूंच्या पुनरागमनामुळे दोन शतके झळकतील. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या शेवटच्या एकदिवसीय सामन्यातील प्लेइंग इलेव्हनवर नजर टाकली तर, रोहित शर्मा, यशस्वी जैस्वाल, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड, टिळक वर्मा, केएल राहुल, रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्णा या ११ खेळाडूंच्या यादीत समावेश होता.
WPL 2026 Orange and Purple Cap : ऑरेंज कॅप हरमनप्रीत कौरचा कब्जा! पर्पल कॅपसाठी चुरशीची लढत
शुभमन गिलच्या आगमनाने यशस्वी जयस्वालला वगळण्यात येणार आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या शेवटच्या एकदिवसीय सामन्यात जयस्वालने सलामीवीर म्हणून शतक झळकावले होते. गिलच्या पुनरागमनामुळे त्याला अंतिम अकरामधील स्थान गमवावे लागण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, श्रेयस अय्यरची जागा ऋतुराज गायकवाड घेईल. गायकवाडने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेतही शतक झळकावले होते, परंतु न्यूझीलंड मालिकेसाठी त्याची निवड झालेली नाही.
🗣️🗣️ We want to play at our full strength Captain Shubman Gill on #TeamIndia‘s approach in ODIs ahead of the #INDvNZ series opener in Vadodara @ShubmanGill | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/XowRHePeLv — BCCI (@BCCI) January 10, 2026
या दोन बदलांव्यतिरिक्त, फलंदाजी क्रमात तिसरा बदल म्हणजे नितीश कुमार रेड्डी यांचा समावेश असू शकतो. रेड्डी तिलक वर्माची जागा घेऊ शकतात. पर्यायी म्हणून, संघ व्यवस्थापन वॉशिंग्टन सुंदरलाही संधी देऊ शकते. गोलंदाजी युनिटमध्येही बदल दिसून येऊ शकतो. मोहम्मद सिराज एकदिवसीय संघात परतत आहे. तो संघातील सर्वात अनुभवी वेगवान गोलंदाज आहे. अशा परिस्थितीत तो प्रसिद्ध कृष्णा किंवा हर्षित राणा यांची जागा घेऊ शकतो.
न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या वनडेसाठी भारताची प्लेइंग इलेव्हन: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कर्णधार), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, रवींद्र जडेजा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग, मोहम्मद सिराज