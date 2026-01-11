Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • India Vs New Zealand Gill Iyer Comeback Will Change The Picture Of The Indian Team Playing 11

India vs New Zealand : गिल-अय्यरच्या पुनरागमनाने बदलणार भारतीय संघाच्या Playing 11 चे चित्र! या खेळाडूंचा होणार पत्ता कट

टीमचा स्टार यष्टिरक्षक-फलंदाज ऋषभ पंत दुखापतीमुळे मालिकेतून बाहेर पडला आहे. पंतला सराव सत्रादरम्यान ही दुखापत झाली. पहिलया सामन्यामध्ये भारतीय संघाची प्लेइंग 11 कशी असणार आहे याकडे सर्वाच्या नजरा टिकून आहेत.

Updated On: Jan 11, 2026 | 10:09 AM
फोटो सौजन्य - Star Sports/ सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - Star Sports/ सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

India vs New Zealand 1st ODI – भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेला आज, रविवार, ११ जानेवारी रोजी सुरुवात होत आहे. मालिकेतील पहिला सामना वडोदरा येथे खेळला जाईल. या सामन्यापूर्वी टीम इंडिया आणि त्यांच्या चाहत्यांसाठी वाईट बातमी आली आहे. टीमचा स्टार यष्टिरक्षक-फलंदाज ऋषभ पंत दुखापतीमुळे मालिकेतून बाहेर पडला आहे. पंतला सराव सत्रादरम्यान ही दुखापत झाली. पंतच्या अनुपस्थितीचा भारतीय यष्टिरक्षक संघावर कोणताही परिणाम होणार नाही, कारण केएल राहुल नियमितपणे एकदिवसीय सामन्यांमध्ये यष्टिरक्षक म्हणून काम करतो. 

तथापि, कर्णधार शुभमन गिल आणि उपकर्णधार श्रेयस अय्यरचा फलंदाजी क्रमात समावेश केल्याने व्यत्यय येऊ शकतो. या दोन्ही खेळाडूंच्या पुनरागमनामुळे दोन शतके झळकतील.  दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या शेवटच्या एकदिवसीय सामन्यातील प्लेइंग इलेव्हनवर नजर टाकली तर, रोहित शर्मा, यशस्वी जैस्वाल, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड, टिळक वर्मा, केएल राहुल, रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्णा या ११ खेळाडूंच्या यादीत समावेश होता.

WPL 2026 Orange and Purple Cap : ऑरेंज कॅप हरमनप्रीत कौरचा कब्जा! पर्पल कॅपसाठी चुरशीची लढत

शुभमन गिलच्या आगमनाने यशस्वी जयस्वालला वगळण्यात येणार आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या शेवटच्या एकदिवसीय सामन्यात जयस्वालने सलामीवीर म्हणून शतक झळकावले होते. गिलच्या पुनरागमनामुळे त्याला अंतिम अकरामधील स्थान गमवावे लागण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, श्रेयस अय्यरची जागा ऋतुराज गायकवाड घेईल. गायकवाडने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेतही शतक झळकावले होते, परंतु न्यूझीलंड मालिकेसाठी त्याची निवड झालेली नाही.

या दोन बदलांव्यतिरिक्त, फलंदाजी क्रमात तिसरा बदल म्हणजे नितीश कुमार रेड्डी यांचा समावेश असू शकतो. रेड्डी तिलक वर्माची जागा घेऊ शकतात. पर्यायी म्हणून, संघ व्यवस्थापन वॉशिंग्टन सुंदरलाही संधी देऊ शकते. गोलंदाजी युनिटमध्येही बदल दिसून येऊ शकतो. मोहम्मद सिराज एकदिवसीय संघात परतत आहे. तो संघातील सर्वात अनुभवी वेगवान गोलंदाज आहे. अशा परिस्थितीत तो प्रसिद्ध कृष्णा किंवा हर्षित राणा यांची जागा घेऊ शकतो.

न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या वनडेसाठी भारताची प्लेइंग इलेव्हन: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कर्णधार), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, रवींद्र जडेजा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग, मोहम्मद सिराज

Web Title: India vs new zealand gill iyer comeback will change the picture of the indian team playing 11

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 11, 2026 | 10:09 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ICC ODI Rankings: डॅरिल मिशेल विराट कोहलीकडून नंबर-1 चा मुकुट हिसकावणार का? ICC रँकिंगमध्ये होणार मोठा बदल
1

ICC ODI Rankings: डॅरिल मिशेल विराट कोहलीकडून नंबर-1 चा मुकुट हिसकावणार का? ICC रँकिंगमध्ये होणार मोठा बदल

BCCI Annual Contracts : BCCI चा नवा प्लान! ग्रेड ए+ रद्द करण्याच्या इराद्यात…रोहित आणि कोहलीला होणार मोठे नुकसान
2

BCCI Annual Contracts : BCCI चा नवा प्लान! ग्रेड ए+ रद्द करण्याच्या इराद्यात…रोहित आणि कोहलीला होणार मोठे नुकसान

IND vs NZ : T20 विश्वचषकापूर्वी न्यूझीलंडला मोठा धक्का, दोन खेळाडू जखमी; नवीन वेगवान गोलंदाजाला मिळणार संधी
3

IND vs NZ : T20 विश्वचषकापूर्वी न्यूझीलंडला मोठा धक्का, दोन खेळाडू जखमी; नवीन वेगवान गोलंदाजाला मिळणार संधी

Saina Nehwal Retirement : ऑलिम्पिक पदक विजेती सायना नेहवालने केली निवृत्तीची घोषणा, धक्कादायक विधनाने सोशल मिडियावर खळबळ
4

Saina Nehwal Retirement : ऑलिम्पिक पदक विजेती सायना नेहवालने केली निवृत्तीची घोषणा, धक्कादायक विधनाने सोशल मिडियावर खळबळ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
राष्ट्रपतींनाही शंकराचार्य नियुक्तीचा अधिकार नाही; नोटीस मिळाल्यानंतर अविमुक्तेश्वरानंद उडाला भडाका

राष्ट्रपतींनाही शंकराचार्य नियुक्तीचा अधिकार नाही; नोटीस मिळाल्यानंतर अविमुक्तेश्वरानंद उडाला भडाका

Jan 20, 2026 | 05:34 PM
काशीतील हिंदुंची शेकडो मंदिरे उद्वस्थ, PM मोदी अन् योगींनी माफी मागावी; नाना पटोलेंची मागणी

काशीतील हिंदुंची शेकडो मंदिरे उद्वस्थ, PM मोदी अन् योगींनी माफी मागावी; नाना पटोलेंची मागणी

Jan 20, 2026 | 05:30 PM
Bajaj Pune Grand Tour 2026: पुणेकरांनो उद्या ‘हे’ रस्ते राहणार बंद; नांदेड सिटीच्या इथे होणार समारोप

Bajaj Pune Grand Tour 2026: पुणेकरांनो उद्या ‘हे’ रस्ते राहणार बंद; नांदेड सिटीच्या इथे होणार समारोप

Jan 20, 2026 | 05:21 PM
‘या’ ऑटो कंपनीमुळे गुजरातची लॉटरी निघाली! 35 हजार कोटींची गुंतवणूक अन् 12000 नोकऱ्या..

‘या’ ऑटो कंपनीमुळे गुजरातची लॉटरी निघाली! 35 हजार कोटींची गुंतवणूक अन् 12000 नोकऱ्या..

Jan 20, 2026 | 05:19 PM
थाटात पार पडला प्रसाद ओकच्या मुलाचा साखरपुडा! होणारी सून आहे तरी कोण? पाहा Photos

थाटात पार पडला प्रसाद ओकच्या मुलाचा साखरपुडा! होणारी सून आहे तरी कोण? पाहा Photos

Jan 20, 2026 | 05:01 PM
राष्ट्रवादीला मोठा धक्का; माजी आमदाराचा कार्यकर्त्यांसह भाजपमध्ये प्रवेश

राष्ट्रवादीला मोठा धक्का; माजी आमदाराचा कार्यकर्त्यांसह भाजपमध्ये प्रवेश

Jan 20, 2026 | 05:00 PM
Budget 2026: इन्कम टॅक्स कायद्यात होणार मोठे फेरबदल! टॅक्स स्लॅबपासून HRA पर्यंत; काय बदलणार? जाणून घ्या

Budget 2026: इन्कम टॅक्स कायद्यात होणार मोठे फेरबदल! टॅक्स स्लॅबपासून HRA पर्यंत; काय बदलणार? जाणून घ्या

Jan 20, 2026 | 04:58 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM