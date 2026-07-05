विरोधी संघांची झोप उडणार! ‘या’ दोन मोठ्या दौऱ्यांसाठी Jasprit Bumrah सज्ज; मैदानात उतरताच सुरू केला सराव

कामाचा ताण (वर्कलोड) नियंत्रित करण्यासाठी बुमराहला आयर्लंड आणि इंग्लंडविरुद्धच्या टी-२० मालिकेदरम्यान विश्रांती देण्यात आली होती. मात्र, १४ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या इंग्लंडविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेसाठी त्याचा भारतीय संघात समावेश करण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, १९ सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठीही तो भारतीय संघाचा भाग आहे.
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हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, बुमराहने मायदेशात अफगाणिस्तानविरुद्ध झालेल्या एकमेव कसोटी सामन्यात सहभाग घेतला नव्हता, कारण तो सामना आयसीसी वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपचा (WTC) भाग नव्हता. नुकत्याच पार पडलेल्या आयसीसी टी-२० विश्वचषकात भारताच्या विजेतेपदाच्या मोहिमेत तो प्रमुख नायकांपैकी एक होता. आठ डावांमध्ये १४ बळी घेत तो संयुक्तरीत्या सर्वाधिक बळी घेणारा गोलंदाज ठरला. स्पर्धेदरम्यान त्याची गोलंदाजी सरासरी १२.४२ आणि इकॉनॉमी रेट ६.२१ इतका होता. न्यूझीलंडविरुद्धच्या अंतिम सामन्यात त्याने १५ धावांत चार बळी घेत ‘सामनावीर’ (Player of the Match) हा पुरस्कार पटकावला.
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दरम्यान, बीसीसीआयने श्रीलंका दौऱ्याचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. भारत १५ ऑगस्ट ते २७ ऑगस्ट या कालावधीत श्रीलंकेत दोन सामन्यांची कसोटी मालिका खेळणार आहे. पहिली कसोटी १५ ऑगस्ट रोजी गॅले आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर सुरू होईल, तर दुसरा सामना २३ ऑगस्टपासून कोलंबोमधील सिंहालीज स्पोर्ट्स क्लब मैदानावर खेळवला जाईल. दोन्ही कसोटी सामने भारतीय वेळेनुसार सकाळी १०:०० वाजता सुरू होतील. ही मालिका भारताच्या आयसीसी वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप मोहिमेचा एक महत्त्वपूर्ण भाग असेल.
यानंतर, नोव्हेंबरमध्ये भारत न्यूझीलंडचा दौरा करेल, जिथे संघ वेलिंग्टन आणि क्राइस्टचर्चमध्ये दोन कसोटी सामने खेळणार आहे. दरम्यान, भारताची २०२५-२७ ची ‘वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप’ फेरी २१ जानेवारी ते ३ मार्च २०२६ या कालावधीत मायदेशात खेळल्या जाणाऱ्या पाच सामन्यांच्या ‘बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी’ मालिकेने संपन्न होईल. सध्याच्या ‘वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप’ फेरीत भारताने आतापर्यंत इंग्लंडमधील कसोटी मालिका २-२ अशी बरोबरीत सोडवली आहे आणि मायदेशात वेस्ट इंडीजचा २-० असा पराभव केला आहे, तर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धची मायदेशातील मालिका ०-२ अशी गमावली आहे. या पार्श्वभूमीवर, गुणतालिकेच्या दृष्टीने श्रीलंका आणि न्यूझीलंडविरुद्धची आगामी कसोटी मालिका भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरेल.
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