IND vs NZ : वरुण चक्रवर्तीला अंतिम प्लेइंग इलेव्हनमधून वगळणार? कर्णधार सूर्यकुमार यादवने इरादे केले स्पष्ट

टीम इंडियाचा ट्रम्पकार्ड वरुण चक्रवर्ती सध्या फार्मशी झुंजत आहे. सुपर ८ स्टेजपासून वरुण चक्रवर्तीने फक्त चार विकेट्स घेतल्या आहेत. इंग्लंडविरुद्धच्या टी२० वर्ल्ड कप सेमीफायनलमध्ये खराब कामगिरी केली.

Updated On: Mar 08, 2026 | 02:11 PM
फोटो सौजन्य - BCCI सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - BCCI सोशल मिडिया

Will Team India drop Varun Chakaravarthy?: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यामध्ये आज विश्वचषकाचा फायनलचा सामना खेळवला जाणार आहे, हा सामना अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी मैदानावर खेळवला जाणार आहे. भारताच्या फलंदाजांनी आतापर्यत कमालीची कामगिरी केली आहे, पण गोलंदाजांचा फार्म फार काही चांगला राहिलेला नाही. भारताच्या संघाला या विश्वचषकामध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरूद्ध पराभवाचा सामना करावा लागला होता. 

भारतीय गोलंदाजांबद्दल सांगायचे झाले तर टीम इंडियाचा ट्रम्पकार्ड वरुण चक्रवर्ती सध्या फार्मशी झुंजत आहे. सुपर ८ स्टेजपासून वरुण चक्रवर्तीने फक्त चार विकेट्स घेतल्या आहेत. मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर, वरुण चक्रवर्तीने इंग्लंडविरुद्धच्या टी२० वर्ल्ड कप सेमीफायनलमध्ये सर्वात वाईट नॉकआउट कामगिरी (६४/१) केली. फिरकी गोलंदाजाचा चेंडू संपूर्ण मैदानावर फेकला गेला आणि गूढ फिरकी गोलंदाज निष्प्रभ ठरला.

वरुण प्लेइंग ११ मधून बाहेर पडेल का?

टी-२० विश्वचषकाच्या सुपर ८ टप्प्यापासून वरुण निराशाजनक कामगिरी करत आहे, एका महत्त्वाच्या सामन्यात तो प्रभाव पाडू शकला नाही. यामुळे अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर न्यूझीलंडविरुद्धच्या अंतिम सामन्यासाठी भारत त्याला प्लेइंग इलेव्हनमधून वगळण्याचा विचार करेल का असा प्रश्न उपस्थित होतो.

सूर्यकुमार यादवला अंतिम सामन्याच्या एक दिवस आधी नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर हा कठीण प्रश्न विचारण्यात आला. भारतीय कर्णधाराने आग्रह धरला की व्यवस्थापन चक्रवर्तीच्या कामगिरीबद्दल चिंतित नाही. त्याला अजूनही विश्वास होता की तो त्यांचा सर्वोत्तम फिरकी गोलंदाज आहे आणि अंतिम सामन्यात तो चांगली कामगिरी करू शकतो.

सूर्यकुमारने अहमदाबादमध्ये पत्रकारांना सांगितले की, “वरुणचा फॉर्म चिंतेचे कारण नाही. आम्हाला (त्याच्याबद्दल) काळजी नाही; हा एक सांघिक खेळ आहे. आम्ही सामना जिंकण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. आम्ही (त्याच्या कामगिरीबद्दल) जास्त विचार करत नाही; आम्ही सामना जिंकला (इंग्लंडविरुद्धचा उपांत्य सामना). तो जगातील नंबर १ गोलंदाज आहे; त्याला माहित आहे की या संघाला कसे जिंकवायचे. उद्या आपण बदल पाहू.”

IND vs NZ : वरुण चक्रवर्तीला अंतिम प्लेइंग इलेव्हनमधून वगळणार? कर्णधार सूर्यकुमार यादवने इरादे केले स्पष्ट

Mar 08, 2026 | 02:11 PM

