MI Vs SRH Live: मुंबईचा नवा ‘सिंघम’! रिकल्टनची मलई अन् ‘एसआरएच’ची धुलाई, हैदराबादला 244 रन्सची गरज

Tata IPL 2026 MI Vs SRH Live: आज मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर मुंबई इंडियन्स विरुद्ध सनरायझर्स हैदराबादमध्ये सामना सुरू आहे. हार्दिक पंड्याने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. आजचा सामना मुंबईसाठी महत्वाचा असणार आहे. दरम्यान प्रथम फलंदाजी करताना मुंबई इंडियन्सने इतक्या 243 रन्स केल्या आहेत. (MI Vs SRH) आता सनरायझर्स हैदराबादला विजयासाठी 244 रन्सची आवश्यकता असणार आहे.
मुंबई इंडियन्सची फलंदाजी
मुंबई इंडियन्सकडून डावाची सुरूवात करण्यासाठी रियान रिकल्टन आणि विल जॅक्स वानखेडे स्टेडियमवर खेळण्यासाठी आले. रियान रिकल्टन आणि विल जॅक्सने मुंबईच्या संघाला चांगली सुरुवात करून दिली. विल जॅक्सने 46 रन्सची तुफानी खेळी केली. विल जॅक्स मुंबई इंडियन्सकडून आज पहिलाच सामना खेळत आहे. तो 46 रन्स करून आउट झाला.
𝙁𝙖𝙨𝙩𝙚𝙨𝙩 𝙃𝙪𝙣𝙙𝙧𝙚𝙙 𝙛𝙤𝙧 #MI 𝙞𝙣 #TATAIPL 𝙝𝙞𝙨𝙩𝙤𝙧𝙮 💯 Ryan Rickelton reaches the milestone in just 4️⃣4️⃣ deliveries 👏 Updates ▶️ https://t.co/ypWTkEr2Rc#KhelBindaas | #MIvSRH | @mipaltan pic.twitter.com/bJt3aSWIY4 — IndianPremierLeague (@IPL) April 29, 2026
रियान रिकल्टनने अर्धशतकी खेळी केली. सूर्यकुमार यादवने आज देखील निराशा केली. 5 बॉलमध्ये केवळ 5 रन्स करून सूर्यकुमार आउट झाला. त्यानंतर डच्चू देण्यात आलेल्या नमन धीर आणि रिकल्टनने मुंबईचा डाव सावरला. रियन रिकल्टनने तडाखेबंद शतक लगावले. नमन धीर 22 रन्स करून आउट झाला. नमन आउट होताच तिलक वर्मा ऐवजी स्वतः कर्णधार हार्दिक पंड्या खेळण्यासाठी उतरला. रियान रिकल्टनने आपले शतक पूर्ण करत मुंबईला मोठी धावसंख्या उभरण्यात मोठा वाटा उचलला. हार्दिक पंड्या 31 रन्स करून आउट झाला. तिलक वर्मा 7 रन्स आउट झाला.
एसआरएचची गोलंदाजी
पॅट कामिन्सच्या नेतृत्वात खेळण्यासाठी उतरलेल्या एसआरएचच्या गोलंदाजांनी चांगली सुरुवात केली. नितीश कुमार रेड्डीने आक्रमक खेळी करत असलेल्या विल जॅक्सला आउट केले. तर एशान मलिंगाने सूर्यकुमार यादवला आउट केले. प्रफुल हिंगे ने जबरदस्त गोलंदाजी करत चांगली खेळी करत असलेल्या नमन धीरल आउट केले. साकीब हुसेनने पंड्याला आउट केले.
मुंबई इंडियन्सची संभाव्य टीम: रोहित शर्मा, नमन धीर, दानिश मालेवार, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या (कर्णधार), तिलक वर्मा, रोमारिओ शेफर्ड / केशव महाराज, जसप्रीत बुमराह, सूर्यकुमार यादव, मयंक मार्कंडे, क्विंटन डी कॉक.
एसआरएचची संभाव्य टीम: ट्रॅव्हिस हेड, अभिषेक शर्मा, एडन मार्कराम, हेनरिक क्लासेन, नितीश कुमार रेड्डी, अब्दुल समद, पॅट कमिन्स (कर्णधार), इशान किशन, सलील अरोरा, अनिकेत वर्मा, ईशान कलिंगा, साकीब हुसेन, प्रफुल्ल हिंगे.