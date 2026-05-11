दिल्ली कॅपिटल्स-पंजाब किंग्स आमनेसामने, धर्मशाला पिचचा आज कसा असेल अंदाज? फलंदाज की गोलंदाज, कुणाला मिळणार फायदा?

IPL 2026, DC vs PBKS Pitch Report In Marathi Today Match: आयपीएलच्या १९व्या हंगामातील ५५वा सामना दिल्ली कॅपिटल्स आणि पंजाब किंग्स यांच्यात खेळला जाईल. हा सामना धरमशाला येथील हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियमवर रंगणार आहे. या सामन्यात अक्षर पटेल दिल्ली कॅपिटल्सचे कर्णधारपद भूषवेल, तर श्रेयस अय्यर पुन्हा एकदा पंजाब किंग्सचे नेतृत्व करेल. आयपीएल २०२६ चा ५५वा सामना सायंकाळी ७:३० वाजता सुरू होईल, तर नाणेफेक सायंकाळी ७:०० वाजता होईल. या हंगामात धरमशाला येथील हिमाचल प्रदेश क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाणारा हा पहिलाच सामना आहे.
आयपीएलच्या इतिहासात पंजाब किंग्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यात एकूण ३६ सामने खेळले गेले आहेत. यापैकी पंजाब किंग्सने १८ सामने जिंकले आहेत, तर दिल्ली कॅपिटल्सने १७ सामने जिंकले आहेत. एक सामना अनिर्णित राहिला. आकडेवारीवरून असे दिसून येते की दोन्ही संघांमध्ये नेहमीच चुरशीची लढत असते.
आयपीएल २०२६ चा ५५ वा सामना धर्मशाला येथील हिमाचल प्रदेश क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जात आहे. ही खेळपट्टी साधारणपणे फलंदाजांसाठी खूप चांगली मानली जाते. धर्मशाला जास्त उंचीवर वसलेले आहे, त्यामुळे वाऱ्याचा वेगळा परिणाम होतो आणि चेंडू अधिक वेगाने जातो. यामुळे येथे षटकार मारणे सोपे जाते. धर्मशाळा येथे खेळला जाणारा हा या हंगामातील पहिला सामना आहे, त्यामुळे दोन्ही संघांना परिस्थितीशी जुळवून घेण्यासाठी थोडा वेळ लागू शकतो. स्टेडियममधील खेळपट्टी हरियाणातील भिवानी येथून आणलेल्या काळ्या मातीपासून बनवलेली आहे. या मातीत वाळूचे प्रमाण खूप कमी आहे, ज्यामुळे चेंडूला चांगला वेग मिळते. सामन्याच्या सुरुवातीला वेगवान गोलंदाजांना मदत मिळण्याची शक्यता आहे, परंतु जसजसा खेळ पुढे जाईल, तसतसे फिरकी गोलंदाजही प्रभाव पाडू शकतात. जर फलंदाजांनी सुरुवातीला सावधपणे खेळून चेंडू खेळपट्टीवरच ठेवला, तर त्यांना नंतर मोठे फटके मारणे सोपे जाते.
श्रेयस अय्यर (कर्णधार), प्रियांश आर्य, हरनूर सिंग, प्रभसिमरन सिंग, मिचेल ओवेन, विष्णू विनोद, निहाल वढेरा, अजमतुल्ला उमरझाई, मार्को जॅनसेन, मुशीर खान, शशांक सिंग, मार्कस स्टॉइनिस, सूर्यांश शेडगे, अर्शदीप सिंग, झेवियर लोप्रीट, युज्वेर चॅलेट, युवेंद्र चॅलेट, युजर्सन लो. ब्रार, विजयकुमार वैशाक, यश ठाकूर, कूपर कोनोली, बेन द्वारशुईस, प्रवीण दुबे, पायला अविनाश आणि विशाल निषाद.
अभिषेक पोरेल, लोकेश राहुल, नितीश राणा, समीर रिझवी, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल, आशुतोष शर्मा, दुष्मंथा चमीरा, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, विपराज निगम, मिचेल स्टार्क, त्रिपुराणा विजय, डेव्हिड मिलर, आकिब नबी दार, पथुम नबी दार, पथुम निलगि, लुकान प्रिन्स, के. जेमिसन, अजय जाधव मंडल, माधव तिवारी, साहिल पारख, करुण नायर, टी नटराजन.
