RCB vs GT Pitch Report: पहिल्याच क्वालिफायरमध्ये कशी असणार धर्मशाळाची खेळपट्टी, वेगवान गोलंदाजांसाठी ठरणार पर्वणी

Updated On: May 25, 2026 | 06:48 PM IST
इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ चा पहिला क्वालिफायर सामना रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि गुजरात टायटन्स यांच्यात खेळला जाईल. चला जाणून घेऊया की या सामन्यादरम्यान खेळपट्टीची परिस्थिती कशी असू शकते.

क्वालिफायर १ मध्ये कोण मारणार बाजी (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

  • कशी आहे धर्मशाळाची खेळपट्टी 
  • रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरूद्ध गुजरात टायटन्स 
  • पहिला क्वालिफायर सामना 
या IPL 2026 हंगामात वेगवान गोलंदाजांना अनुकूल असलेल्या धर्मशालाच्या खेळपट्टीवर फलंदाजांनी सहजपणे मोठी धावसंख्या उभारली आहे. मंगळवारी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर (RCB) आणि गुजरात टायटन्स (GT) यांच्यातील पहिल्या क्वालिफायरमधील मुख्य सामना फलंदाज आणि वेगवान गोलंदाजांमध्ये होण्याची शक्यता आहे.

या हंगामात हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन (HPCA) स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या तिन्ही सामन्यांमध्ये, पहिल्या डावातील धावसंख्या २०० धावांपर्यंत पोहोचली किंवा त्याहून अधिक झाली. वेगवान गोलंदाजांना सीम मूव्हमेंट आणि अतिरिक्त उसळीचा फायदा मिळतो, परंतु या हंगामातील आकडेवारी दर्शवते की धर्मशाला आता गोलंदाजांसाठी अनुकूल खेळपट्टी राहिलेली नाही. फलंदाज सातत्यपूर्ण वेग आणि पुरेशा उसळीच्या सुरुवातीच्या आव्हानांवर मात करू शकतात, ज्यामुळे त्यांना मुक्तपणे खेळता येते. धर्मशालाचे सर्वात वैशिष्ट्यपूर्ण वैशिष्ट्य म्हणजे डावाच्या सुरुवातीच्या षटकांमध्ये चेंडूची होणारी हालचाल.

वेगवान गोलंदाजांसाठी उत्तम 

समुद्रसपाटीपासून अंदाजे १४५० मीटर उंचीवर असलेले हे मैदान, भारतातील अशा काही मोजक्या ठिकाणांपैकी एक आहे जिथे वेगवान गोलंदाजांना नवीन चेंडूने सातत्यपूर्ण स्विंग आणि अतिरिक्त उसळी मिळते. डोंगराळ प्रदेशातील थंड आणि मंद वाऱ्यामुळे गोलंदाजांना प्रभावीपणे अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी करण्यास मदत होते. इतर मैदानांप्रमाणे, येथे वेगवान गोलंदाजांना मिळणारी मदत म्हणजे सामना कमी धावसंख्येचा होईलच असे नाही. 

वेगवान आउटफिल्ड आणि संतुलित उसळीमुळे फलंदाजांना जलद गतीने धावा करता येतात. या मोसमातील तिन्ही सामन्यांमध्ये हे स्पष्ट दिसून आले. गोलंदाजांनी पॉवरप्लेमध्ये फलंदाजांना चकवून विकेट्स घेतल्या, पण चेंडू जुना झाल्यावर धावांचा ओघ सुरू झाला. पहिल्या क्वालिफायरचा निकाल बऱ्याच अंशी यावर अवलंबून असेल की, कोणता संघ पहिल्या सहा षटकांमध्ये गोलंदाजीत चांगली कामगिरी करतो.

भुवनेश्वर कुमार आणि जोश हेझलवूड करू शकतात धमाल 

सध्याची परिस्थिती पाहता, आरसीबीला येथे थोडासा फायदा असल्याचे दिसते. भुवनेश्वर कुमार आणि जोश हेझलवूड यांच्या नेतृत्वाखालील त्यांचा वेगवान गोलंदाजीचा मारा नियंत्रण, स्विंग आणि अचूक टप्प्यावर अवलंबून असतो. हे गुण धरमशाला येथील परिस्थितीत नेहमीच प्रभावी ठरले आहेत. जे गोलंदाज प्रकाशझोतात चेंडू स्विंग करतात आणि शेवटच्या षटकांमध्ये गती बदलतात, ते येथे जास्त धावसंख्येच्या सामन्यांमध्येही प्रभावी ठरले आहेत.

आरसीबीने आपल्या वेगवान गोलंदाजांच्या सातत्यपूर्ण विकेट्सच्या जोरावर पंजाब किंग्सविरुद्ध २२२ धावांचे मोठे लक्ष्य यशस्वीपणे राखले. दुसरीकडे, गुजरात टायटन्सकडे वेगवान गोलंदाजीचा मारा आहे, जो धरमशालाच्या अतिरिक्त उसळीमुळे अधिक धोकादायक ठरू शकतो. फिरकी गोलंदाजांची मर्यादित भूमिका त्यांच्या रणनीतीवर परिणाम करू शकते. रशीद खान सहसा प्रभावी ठरतो, पण ही खेळपट्टी त्याची कसोटी घेऊ शकते.

नाणेफेक बजावेल महत्त्वाची भूमिका 

अलीकडील सामन्यांची आकडेवारी दर्शवते की येथे वेगवान गोलंदाजांनी सर्वाधिक विकेट्स घेतल्या आहेत आणि संघांनी महत्त्वाच्या टप्प्यात फिरकीचा तुलनेने कमी वापर केला आहे. या मैदानावर नाणेफेक देखील महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. या हंगामातील तीनपैकी दोन सामने लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या संघांनी जिंकले आहेत. 

याचे मुख्य कारण म्हणजे चेंडू जुना झाल्यावर आणि दव पडल्यावर फलंदाजी करणे सोपे होते. त्यामुळे, मंगळवारी रात्रीही संघांसाठी प्रथम गोलंदाजी करणे हे प्राधान्य असू शकते. या परिस्थितीत, आरसीबीचा संतुलित वेगवान गोलंदाजीचा मारा त्यांना पॉवरप्लेसारख्या महत्त्वाच्या टप्प्यांमध्ये खेळपट्टीचा अधिक चांगला फायदा मिळवून देऊ शकतो, ज्यामुळे गुजरात टायटन्सवर त्यांना थोडासा फायदा मिळू शकतो.

IPL 2026: प्लेऑफचा थरार वाढला; ऑरेंज-पर्पल कॅपची चुरस शिगेला, खेळांडूमध्ये कांटे की टक्कर

IPL 2026: फायनलच्या दिशेने चार संघ सज्ज; प्लेऑफमध्ये रंगणार हाय-व्होल्टेज सामने; पूर्ण शेड्यूल एका क्लिकवर

'आम्ही पूर्ण संधी दिली पण…' किरॉन पोलार्डने दिली Hint, हार्दिक पांड्याकडून जाणार Captaincy

RR vs SRH: राजस्थानचा दमदार विजय! सलग सातव्यांदा प्लेऑफमध्ये शानदार एन्ट्री, आता SRH विरुद्ध एलिमिनेटर

