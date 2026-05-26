Delhi Crime: UPSCची तयारी करणाऱ्या तरुणीवर मित्रांकडून सामूहिक अत्याचार; आधी कॉफी प्यायला दिलं नंतर…

Pune crime: बॉयफ्रेंडच्या जाचाला कंटाळून तरुणीची नदीत उडी मारून आत्महत्या; प्रियकराला बेड्या
मित्रांनीच केलं तरुणीचा आयुष्य उध्वस्त
दिल्लीमध्ये यूपीएससीची तयारी करणारी पीडिता ही एका कॉलेजमध्ये शिक्षण घेत होती. तिला तिच्या मित्रांनी तब्बल तीन दिवस डांबून ठेवलं आणि तिच्यावर सामूहिक अत्याचार केला. या प्रकरणात मुख्य संशयित आरोपी शिवम यादव त्याचा मित्र सनी यादव आणि एका अज्ञात व्यक्तीच्या विरोधामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ज्यावेळेस तरुणीला कॉफी मधून गुंगीचे औषध देण्यात आलं आणि तिच्यावरची सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. तिच्यावरती अत्याचार झाल्याचं प्राथमिक तपासात समोर आला आहे.
तीन दिवस ठेवल डांबून
मिळालेल्या माहितीनुसार तरुणीही मूळची उत्तर प्रदेशचे आहे. सुट्ट्या संपवून ती दिल्लीला परत जाण्यासाठी निघाली होती. तिला तिच्या ओळखीच्या मित्रांनी म्हणजे शिवम यादव यांनी व्हाट्सअप वरती मेसेज पाठवला. आपण कॉफी घ्यायला भेटूयात म्हणून त्याने तिला लखनऊच्या चारबाग स्थानकावर पोहोचताच भेटीसाठी घेऊन गेला. ज्यावेळेस तो रेल्वे स्टेशन वरती भेटला तेव्हा त्याने तरुणीचे मन वळवलं आणि तिला कॉफी साठी घेऊन गेला. तो एका फ्लॅटमध्ये घेऊन गेला होता आणि त्यांनी कॉफीमध्ये गुंगीच औषध दिलं आणि तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला. 16 मे रोजी शिवम घरात नसताना त्याचा मित्र सनी यादव यांनीही तिच्यावरती बलात्कार केला. 17 मेला तिसरा अज्ञात व्यक्ती तिथे आला होता आणि तिघांनी मिळून जवळपास तीन दिवस या मुलीला डांबून ठेवलं. आळीपाळीने तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करत होते.
आरोपीचे एन्काऊंटर करण्याची स्थानिकांची मागणी
या सगळी घटनेची माहिती मुलींना वडिलांना फोन करून दिली. तत्काळ त्यांनी रेल्वेचे हेल्पलाइन वरती संपर्क साधला आणि जीआरपी न ट्रेनमध्ये तिचा शोध घेऊन तिला मदत केली. कुटुंबीयांच्या उपस्थितीमध्ये झिरो एफ आय नोंद करण्यात आली आहे. मात्र मुलीवरती केलेल्या सामूहिक बलात्कारांना कुटुंबांनी थेट एन्काऊंटर करण्याची मागणी केली आहे. मात्र दिल्लीमध्ये यूपीएससीची तयारी करणाऱ्या मुली सोबत हा प्रकार घडला ना सगळीकडे चिंता व्यक्त केली जात आहे.
Ans: ही घटना दिल्लीमध्ये घडली.
Ans: मुख्य आरोपीचे नाव शिवम यादव आहे.
Ans: पीडितेने वडिलांना फोन केल्यानंतर रेल्वे हेल्पलाइन आणि पोलिसांनी तिला मदत केली.