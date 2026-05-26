Delhi Crime: UPSCची तयारी करणाऱ्या तरुणीवर मित्रांकडून सामूहिक अत्याचार; आधी कॉफी प्यायला दिलं नंतर…

Updated On: May 26, 2026 | 03:24 PM IST
सारांश

दिल्लीत UPSCची तयारी करणाऱ्या एका तरुणीला तिच्याच मित्रांनी कॉफीत गुंगीचे औषध देत फ्लॅटमध्ये तीन दिवस डांबून सामूहिक अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी शिवम यादव, सनी यादव आणि एका अज्ञात आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.

विस्तार
  • UPSC विद्यार्थिनीला कॉफीत गुंगीचे औषध देऊन अत्याचार.
  • तरुणीला तीन दिवस फ्लॅटमध्ये डांबून ठेवल्याचा आरोप.
  • पोलिसांनी तीन आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल केला.
दिल्ली: राजधानी दिल्लीमध्ये देशातील बहुसंख्य विद्यार्थी हे फक्त यूपीएससीची तयारी करतात. मोठ्या प्रमाणावर ती क्लास उपलब्ध असल्याकारणाने विद्यार्थी दिल्लीत राहून यूपीएससी पास करण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र यूपीएससी करणाऱ्या तरुणी सोबत असं काही घडलं, की तुम्ही कल्पनाही करू शकणार नाही. तिच्याच मित्रांनी तिला आधी कॉफी प्यायला नेलं आणि कॉफीमध्ये गुंगीचा औषध देऊन तिच्यावरती सातत्याने सामूहिक बलात्कार केल्याची घटना घडली आहे. या प्रकरणांमध्ये तिच्या तीन मित्रांना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन त्यांच्यावरती बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला आहे.

मित्रांनीच केलं तरुणीचा आयुष्य उध्वस्त

दिल्लीमध्ये यूपीएससीची तयारी करणारी पीडिता ही एका कॉलेजमध्ये शिक्षण घेत होती. तिला तिच्या मित्रांनी तब्बल तीन दिवस डांबून ठेवलं आणि तिच्यावर सामूहिक अत्याचार केला. या प्रकरणात मुख्य संशयित आरोपी शिवम यादव त्याचा मित्र सनी यादव आणि एका अज्ञात व्यक्तीच्या विरोधामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ज्यावेळेस तरुणीला कॉफी मधून गुंगीचे औषध देण्यात आलं आणि तिच्यावरची सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. तिच्यावरती अत्याचार झाल्याचं प्राथमिक तपासात समोर आला आहे.

तीन दिवस ठेवल डांबून

मिळालेल्या माहितीनुसार तरुणीही मूळची उत्तर प्रदेशचे आहे. सुट्ट्या संपवून ती दिल्लीला परत जाण्यासाठी निघाली होती. तिला तिच्या ओळखीच्या मित्रांनी म्हणजे शिवम यादव यांनी व्हाट्सअप वरती मेसेज पाठवला. आपण कॉफी घ्यायला भेटूयात म्हणून त्याने तिला लखनऊच्या चारबाग स्थानकावर पोहोचताच भेटीसाठी घेऊन गेला. ज्यावेळेस तो रेल्वे स्टेशन वरती भेटला तेव्हा त्याने तरुणीचे मन वळवलं आणि तिला कॉफी साठी घेऊन गेला. तो एका फ्लॅटमध्ये घेऊन गेला होता आणि त्यांनी कॉफीमध्ये गुंगीच औषध दिलं आणि तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला. 16 मे रोजी शिवम घरात नसताना त्याचा मित्र सनी यादव यांनीही तिच्यावरती बलात्कार केला. 17 मेला तिसरा अज्ञात व्यक्ती तिथे आला होता आणि तिघांनी मिळून जवळपास तीन दिवस या मुलीला डांबून ठेवलं. आळीपाळीने तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करत होते.

आरोपीचे एन्काऊंटर करण्याची स्थानिकांची मागणी

या सगळी घटनेची माहिती मुलींना वडिलांना फोन करून दिली. तत्काळ त्यांनी रेल्वेचे हेल्पलाइन वरती संपर्क साधला आणि जीआरपी न ट्रेनमध्ये तिचा शोध घेऊन तिला मदत केली. कुटुंबीयांच्या उपस्थितीमध्ये झिरो एफ आय नोंद करण्यात आली आहे. मात्र मुलीवरती केलेल्या सामूहिक बलात्कारांना कुटुंबांनी थेट एन्काऊंटर करण्याची मागणी केली आहे. मात्र दिल्लीमध्ये यूपीएससीची तयारी करणाऱ्या मुली सोबत हा प्रकार घडला ना सगळीकडे चिंता व्यक्त केली जात आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: ही घटना दिल्लीमध्ये घडली.

  • Que: मुख्य आरोपीचे नाव काय आहे?

    Ans: मुख्य आरोपीचे नाव शिवम यादव आहे.

  • Que: पीडितेला कशी मदत मिळाली?

    Ans: पीडितेने वडिलांना फोन केल्यानंतर रेल्वे हेल्पलाइन आणि पोलिसांनी तिला मदत केली.

Published On: May 26, 2026 | 03:24 PM

May 26, 2026 | 03:24 PM
'मला नेहमीच तुमची आठवण येते'; वडील सुनील दत्त यांच्या आठवणीने संजय दत्त झाला भावूक

‘मला नेहमीच तुमची आठवण येते’; वडील सुनील दत्त यांच्या आठवणीने संजय दत्त झाला भावूक

May 26, 2026 | 03:23 PM
Tata Motorsआणि HPCL मध्ये ऐतिहासिक करार; ऑटोमोटिव्ह कचऱ्यापासून बनवणार उच्च दर्जाचे रिफाइंड ऑईल

Tata Motorsआणि HPCL मध्ये ऐतिहासिक करार; ऑटोमोटिव्ह कचऱ्यापासून बनवणार उच्च दर्जाचे रिफाइंड ऑईल

May 26, 2026 | 03:21 PM
शेतकऱ्यांच्या कांद्याला भरीव हमीभाव द्या, नाहीतर आम्ही…; हर्षवर्धन सपकाळांचा सरकारला इशारा

शेतकऱ्यांच्या कांद्याला भरीव हमीभाव द्या, नाहीतर आम्ही…; हर्षवर्धन सपकाळांचा सरकारला इशारा

May 26, 2026 | 03:19 PM
शाळांना ५ दिवसांचा आठवडा लागू करा; महाराष्ट्र राज्य आदर्श शिक्षक समितीचे राज्य शासनाला निवेदनाद्वारे घातले साकडे

शाळांना ५ दिवसांचा आठवडा लागू करा; महाराष्ट्र राज्य आदर्श शिक्षक समितीचे राज्य शासनाला निवेदनाद्वारे घातले साकडे

May 26, 2026 | 03:14 PM
'कांद्याला हमीभाव मिळालाच पाहिजे,' कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी महाविकास आघाडीकडून क्रांती महामोर्चा

‘कांद्याला हमीभाव मिळालाच पाहिजे,’ कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी महाविकास आघाडीकडून क्रांती महामोर्चा

May 26, 2026 | 03:14 PM
आता घरांवर सोलर लावणं झालं सोपं; महावितरणने आणली नवी योजना, वीज बिलात होणार फायदा…

आता घरांवर सोलर लावणं झालं सोपं; महावितरणने आणली नवी योजना, वीज बिलात होणार फायदा…

May 26, 2026 | 03:10 PM

Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

May 25, 2026 | 09:37 PM
Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे 'ॲक्शन मोड'मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

May 25, 2026 | 09:30 PM
Raigad News : मुंबई गोवा महामार्ग जनआक्रोश समितीचे खारपाडा टोलनाका येथे ठिय्या आंदोलन

Raigad News : मुंबई गोवा महामार्ग जनआक्रोश समितीचे खारपाडा टोलनाका येथे ठिय्या आंदोलन

May 25, 2026 | 09:15 PM
Kalyan : चाळींवर कारवाई सुरू, पण चाळ माफियांवर कारवाई कधी? काँग्रेसचा सवाल

Kalyan : चाळींवर कारवाई सुरू, पण चाळ माफियांवर कारवाई कधी? काँग्रेसचा सवाल

May 25, 2026 | 09:06 PM
Sindhudurg : सिंधुदुर्गच्या पर्यटकांना मांद्रेत मारहाण, पोलिसांनी दखल न घेतल्याने रोष

Sindhudurg : सिंधुदुर्गच्या पर्यटकांना मांद्रेत मारहाण, पोलिसांनी दखल न घेतल्याने रोष

May 25, 2026 | 09:01 PM
Kalyan : हिंदुत्ववादी सरकार तरी हिंदूंना दुर्गाडी मंदिरात बंदी, ठाकरे सेनेची टीका

Kalyan : हिंदुत्ववादी सरकार तरी हिंदूंना दुर्गाडी मंदिरात बंदी, ठाकरे सेनेची टीका

May 25, 2026 | 03:49 PM
Navarashtra Award : ड्रग्ज मुक्त पुण्यासाठी पुढे या, नवराष्ट्र डिजिटल समिटमधे अमितेश कुमारांचे आवाहन

Navarashtra Award : ड्रग्ज मुक्त पुण्यासाठी पुढे या, नवराष्ट्र डिजिटल समिटमधे अमितेश कुमारांचे आवाहन

May 25, 2026 | 03:40 PM