RCB vs GT Head to Head: कोणाचा पगडा ठरणार भारी? Qualifier 1 चा थरार रंगणार; King की Prince कोण वरचढ

Updated On: May 25, 2026 | 02:13 PM IST
सारांश

आयपीएल २०२६ च्या पहिल्या क्वालिफायरमध्ये आरसीबीचा सामना गुजरात टायटन्सशी होईल. आतापर्यंत दोन्ही संघांमधील आमनेसामनेचे सामने अटीतटीचे झाले आहेत. किंग कोहली की प्रिन्स नक्की कोण मारणार बाजी?

पहिल्या क्वालिफायरमध्ये बंगळुरू विरुद्ध गुजरातचा थरार (फोटो सौजन्य - Instagram)

पहिल्या क्वालिफायरमध्ये बंगळुरू विरुद्ध गुजरातचा थरार (फोटो सौजन्य - Instagram)

विस्तार
  • रंगणार पहिला क्वालिफायर सामना 
  • बंगळुरू विरूद्ध गुजरात देणार एकमेकांना टक्कर 
  • किंग कोहली की प्रिन्स शुभमन कोण मारणार बाजी 
आयपीएल २०२६ चे गट फेरीचे सामने संपले आहेत. गेल्या महिनाभरापासून सुरू असलेल्या थराराचा आता क्लायमॅक्स जवळ आला आहे आणि प्लेऑफ २६ मे रोजी सुरू होतील. गतविजेता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर (आरसीबी) पहिल्या क्वालिफायरमध्ये गुजरात टायटन्सशी सामना करेल. सर्वात पहिला स्पॉट यावर्षीदेखील RCB ने मिळवला आहे. या सामन्याचा विजेता थेट अंतिम फेरीत प्रवेश करेल. आरसीबी १८ गुणांसह गुणतालिकेत अव्वल स्थानी आहे. गुजरातचेही ९ विजयांसह १८ गुण होते, परंतु आरसीबीपेक्षा कमी नेट रन रेटमुळे त्यांना दुसऱ्या स्थानावर समाधान मानावे लागले होते. त्यामुळे आता गुजरात ही बाजी मारणार की यावर्षीदेखील अंतिम फेरीत आरसीबी धडक मारणार हे पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक आहेत. 

RCB आणि GT यांच्यातील आमनेसामनेचा रेकॉर्ड

आरसीबी आणि गुजरात टायटन्स यांच्यात आयपीएलमध्ये आतापर्यंत ८ सामने खेळले गेले आहेत, ज्यात एक सामना बरोबरीत सुटला आहे. आरसीबीने ४, तर जीटीने ४ सामने जिंकले आहेत. या हंगामात या दोन संघांमध्ये खेळले गेलेले दोन सामने १-१ अशा बरोबरीत संपले. त्यामुळे धर्मशाला येथील हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियमवर या दोन संघांमध्ये चुरशीची लढत अपेक्षित आहे.

RCB काय आहे स्थिती GT
8 किती सामने झाले? 8
4 किती जिंकले 4
4 किती हरले 4
206 Highest Score  205
155 Lowest Score  147

 

गुजरात टायटन्सची ताकद: उत्तम गोलंदाजी

आयपीएल २०२६ मध्ये गुजरात टायटन्ससाठी गोलंदाजी ही सर्वात मोठी ताकद ठरली आहे. सर्वाधिक बळी घेणाऱ्या पहिल्या १० गोलंदाजांमध्ये गुजरातचे तीन खेळाडू आहेत. रबाडाने २४, रशीदने १९ आणि सिराजने १७ बळी घेतले आहेत. आरसीबीसाठी भुवनेश्वर कुमारने २४ बळी घेतले आहेत, पण त्याच्यानंतर संघातील दुसरा कोणताही गोलंदाज पहिल्या १० मध्ये नाही. संघाला सहाव्या गोलंदाजीच्या पर्यायासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. रोमारियो शेफर्डने सुमारे १२ च्या इकॉनॉमी रेटने धावा दिल्या आहेत. गुजरात टायटन्सकडे ७-८ गोलंदाजीचे पर्याय आहेत.

आरसीबीची फलंदाजीची महाशक्ती

गुजरात टायटन्सची फलंदाजी त्यांच्या पहिल्या तीन फलंदाजांवर अवलंबून आहे: शुभमन गिल, साई सुदर्शन आणि जोस बटलर. गिल आणि सुदर्शन ऑरेंज कॅपच्या शर्यतीत पहिल्या दोन क्रमांकावर आहेत. आरसीबीकडे एक मजबूत फलंदाजी फळी आहे. फिल सॉल्ट तंदुरुस्त आणि चांगल्या स्थितीत आहे. विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, टिम डेव्हिड, रोमारियो शेफर्ड आणि कृणाल पांड्या यांचाही संघात समावेश आहे. गुजरातविरुद्धच्या ३४व्या सामन्यात आरसीबीने १९व्या षटकात २०६ धावांचे लक्ष्य पूर्ण केले.

