MI vs RR: करो किंवा मरो लढत! वानखेडेवर धावांचा पाऊस की गोलंदाजांचा कहर? जाणून घ्या पिच रिपोर्ट

Rajat Patidar: रजत ‘रॉकेट’ पाटीदार! IPL चा नवा सिक्सर किंग; ख्रिस गेलही पडला फिका
मुंबई इंडियन्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स हा सामना वानखेडे स्टेडियमवरील खेळपट्टी क्रमांक ६ वर खेळला जाईल. यापूर्वी, या हंगामात या खेळपट्टीवर दोन सामने खेळले गेले आहेत. हा दुपारचा सामना असल्याने, प्रथम फलंदाजी करणे चांगला पर्याय ठरु शकतो. या मैदानावर हाय- स्कोअरिंग सामने पाहायला मिळाले आहेत. या खेळपट्टीवर २०० पेक्षा जास्त धावा करता येतील असा अंदाज आहे. खेळपट्टी फलंदाजांसाठी अनुकूल असेल, परंतु जोरदार वाऱ्याच्या शक्यतेमुळे वेगवान गोलंदाजांना फायदा होऊ शकतो. रविवारी दुपारी मुंबईत काही प्रमाणात पावसाचा अंदाज आहे. त्यामुळे कर्णधार प्रथम गोलंदाजी करण्याचा पर्याय निवडू शकतात. तसेच, या मैदानावर दव मोठी भूमिका बजावू शकतो, म्हणून नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करणे फायदेशीर ठरेल.
वानखेडे स्टेडियमवर एकूण १२९ आयपीएल सामने खेळले गेले आहेत. यामध्ये फलंदाजी करणाऱ्या संघाने ५९, तर पाठलाग करणाऱ्या संघाने ७० सामने जिंकले आहेत. येथील पहिल्या डावातील सरासरी धावसंख्या १७२ आहे, परंतु आजच्या खेळपट्टीचा विचार करता, २१०-२२० धावांचा टप्पा गाठणे चांगले ठरेल. या मैदानावरची सर्वोच्च धावसंख्या २४९ आहे. तसेच, नाणेफेक जिंकणाऱ्या संघाने ६७ सामने जिंकले आहेत. तर, नाणफेक गमावलेल्या संघाने ६२ सामने जिंकले आहेत.
आयपीएलच्या इतिहासात मुंबई इंडियन्स आणि राजस्थान रॉयल्स हे ३२ वेळा आमनेसामने आले आहेत. यापैकी १६ सांमने मुंबईने जिंकले आहेत तर, १५ सामने राजस्थानने जिंकले आहेत. आजचा हा सामना राजस्थानसाठी अत्यंत महत्वाचा सामना असणार आहे.
मुंबई इंडियन्स: रोहित शर्मा (इम्पॅक्ट), रायन रिकेल्टन (विकेटकीपर), नमन धीर, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या (कर्णधार), विल जॅक्स, दीपक चहर, कॉर्बिन बॉश, शार्दुल ठाकूर, रघु शर्मा, जसप्रीत बुमराह.
राजस्थान रॉयल्स: यशस्वी जैस्वाल, वैभव सूर्यवंशी, लुहान द्री प्रोटोरियस/रियान पराग, ध्रुव जुरेल, डोनोवन फरेरा, शुभमन दुबे/रवींद्र जडेजा, दासून शनाका, जोफ्रा आर्चर, सुशांत मिश्रा, संदीप शर्मा, ब्रिजेश शर्मा, यशराज पुंजा.
