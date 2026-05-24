MI vs RR: करो किंवा मरो लढत! वानखेडेवर धावांचा पाऊस की गोलंदाजांचा कहर? जाणून घ्या पिच रिपोर्ट

Updated On: May 24, 2026 | 01:05 PM IST
सारांश

MI vs RR Pitch Report: राजस्थान रॉयल्स आणि मुंबई इंडियन्स यांच्यात आज दुपारी महत्वाचा सामना खेळला जाणार आहे. या सामन्यात कशी असेल वानखेडेची पिच अन् संभाव्य प्लेइंग ११, जाणून घ्या.

विस्तार
आयपीएल २०२६ स्पर्धेत आज डबल हेडर सामने खेळवले जाणार आहे. पहिला सामना मुंबई इंडियन्स आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यात खेळला जाणार आहे. हा ६९ वा लीग स्टेज सामना मुंबई येथील वानखेडे स्टेडियवर रंगणार आहे. दुपारी .३० वाजता सामन्याला सुरुवात होईल. तर, दोन्ही संघाचे कर्णधार ३ वाजता नाणेफेकीसाठी मैदानात उतरतील. स्पर्धेतून आधीच बाहेर पडलेला मुंबई इंडियन्स संघ आपल्या घरच्या मैदानावर शेवटचा सामना जिंकून प्रतिष्ठेसाठी लढेल. दुसरीकडे, राजस्थान रॉयल्ससाठी हा सामना ‘करो किंवा मरो’ असा आहे. हा सामना जिंकल्यास राजस्थानचे प्लेऑफमधील स्थान निश्चित होईल, तर पराभव झाल्यास ते स्पर्धेतून बाहेर पडतील. वानखेडेची खेळपट्टीवर फलंदाज की गोलंदाज कोणाचं वर्चस्व गाजणार अन कशी असेल दोन्ही संघाची संभाव्य प्लेइंग ११, जाणून घेऊयात.

MI vs RR Pitch पिच रिपोर्ट

मुंबई इंडियन्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स हा सामना वानखेडे स्टेडियमवरील खेळपट्टी क्रमांक ६ वर खेळला जाईल. यापूर्वी, या हंगामात या खेळपट्टीवर दोन सामने खेळले गेले आहेत. हा दुपारचा सामना असल्याने, प्रथम फलंदाजी करणे चांगला पर्याय ठरु शकतो. या मैदानावर हाय- स्कोअरिंग सामने पाहायला मिळाले आहेत. या खेळपट्टीवर २०० पेक्षा जास्त धावा करता येतील असा अंदाज आहे. खेळपट्टी फलंदाजांसाठी अनुकूल असेल, परंतु जोरदार वाऱ्याच्या शक्यतेमुळे वेगवान गोलंदाजांना फायदा होऊ शकतो. रविवारी दुपारी मुंबईत काही प्रमाणात पावसाचा अंदाज आहे. त्यामुळे कर्णधार प्रथम गोलंदाजी करण्याचा पर्याय निवडू शकतात. तसेच, या मैदानावर दव मोठी भूमिका बजावू शकतो, म्हणून नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करणे फायदेशीर ठरेल.

वानखेडे स्टेडियमवर एकूण १२९ आयपीएल सामने खेळले गेले आहेत. यामध्ये फलंदाजी करणाऱ्या संघाने ५९, तर पाठलाग करणाऱ्या संघाने ७० सामने जिंकले आहेत. येथील पहिल्या डावातील सरासरी धावसंख्या १७२ आहे, परंतु आजच्या खेळपट्टीचा विचार करता, २१०-२२० धावांचा टप्पा गाठणे चांगले ठरेल. या मैदानावरची सर्वोच्च धावसंख्या २४९ आहे. तसेच, नाणेफेक जिंकणाऱ्या संघाने ६७ सामने जिंकले आहेत. तर, नाणफेक गमावलेल्या संघाने ६२ सामने जिंकले आहेत.

हेड टू हेड रेकॉर्ड

आयपीएलच्या इतिहासात मुंबई इंडियन्स आणि राजस्थान रॉयल्स हे ३२ वेळा आमनेसामने आले आहेत. यापैकी १६ सांमने मुंबईने जिंकले आहेत तर, १५ सामने राजस्थानने जिंकले आहेत. आजचा हा सामना राजस्थानसाठी अत्यंत महत्वाचा सामना असणार आहे.

दोन्ही संघाचे संभाव्य प्लेइंग ११

मुंबई इंडियन्स: रोहित शर्मा (इम्पॅक्ट), रायन रिकेल्टन (विकेटकीपर), नमन धीर, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या (कर्णधार), विल जॅक्स, दीपक चहर, कॉर्बिन बॉश, शार्दुल ठाकूर, रघु शर्मा, जसप्रीत बुमराह.

राजस्थान रॉयल्स: यशस्वी जैस्वाल, वैभव सूर्यवंशी, लुहान द्री प्रोटोरियस/रियान पराग, ध्रुव जुरेल, डोनोवन फरेरा, शुभमन दुबे/रवींद्र जडेजा, दासून शनाका, जोफ्रा आर्चर, सुशांत मिश्रा, संदीप शर्मा, ब्रिजेश शर्मा, यशराज पुंजा.

Published On: May 24, 2026 | 01:03 PM

24 तासांत निर्णय घेण्याची क्षमता फक्त एकनाथ शिंदेंकडेच : डॉ. श्रीकांत शिंदे

May 24, 2026 | 01:04 PM
Govt Jobs After 12th: पदवीशिवाय सरकारी नोकरी कशी मिळवायची? ‘हे’ आहेत सर्वोत्तम मार्ग

May 24, 2026 | 01:03 PM
May 24, 2026 | 01:03 PM
Astro Tips: नवीन गाडी घेतल्यानंतर कुंकवाने स्वस्तिक का काढतात? जाणून घ्या यामागील धार्मिक कारण

May 24, 2026 | 01:00 PM
IPO Alert : कमाईची जबरदस्त संधी! येतोय 1400 कोटींचा IPO, कधी पासून करु शकता गुंतवणूक? जाणून घ्या सविस्तर

May 24, 2026 | 12:56 PM
Russia Airstrike Kyiv : रशियन मिसाईल अन् ड्रोन हल्ल्यांनी हादरलं युक्रेन ; कीव्हमध्ये हाहा:कार

May 24, 2026 | 12:53 PM
Nashik Crime: पत्नीसमोरच मेहुणीची हत्या; नाशिकमधील कौटुंबिक वादाचा रक्तरंजित शेवट

May 24, 2026 | 12:45 PM

Nashik : रिंग रोड आणि चेन्नई-सुरत हायवेला शेतकऱ्यांचा विरोध, दुहेरी अधिग्रहणाचा प्रश्न

May 23, 2026 | 07:47 PM
Ahilyanagar : शब्दगंध संमेलनाचा प्रवास संस्थापक सदस्य बापूसाहेब भोसले यांनी केला उलगडा

May 23, 2026 | 07:42 PM
Parbhani : परभणीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा इशारा ; डिझेल-खत तातडीने उपलब्ध करण्याची मागणी

May 23, 2026 | 07:33 PM
Buldhana : बुलढाण्यात इंधन टंचाईचं संकट गडद ; दरवाढीनंतरही पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांब रांगा

May 23, 2026 | 07:27 PM
पालघरमध्ये 201 जोडप्यांचा सामूहिक विवाह सोहळा ; गोतस्करांवर मकोका कारवाईचा योगेश कदमांचा इशारा

May 23, 2026 | 07:20 PM
Sanjay Shirsat : डिझेल टंचाईच्या पाहणीसाठी संजय शिरसाट थेट पेट्रोल पंपावर; गैरप्रकारांवर कडक कारवाईचा इशारा

May 23, 2026 | 07:08 PM
Latur crime: लातूरमध्ये मोकाट श्वानांचा धुमाकूळ; दोन चिमुकल्यांनंतर युवकाचाही मृत्यू

May 23, 2026 | 03:51 PM