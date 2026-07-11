Wimbledon 2026: ‘लग्न ठरलं की काय?’ रॉयल बॉक्समध्ये तेंडुलकर कुटुंबासह Shubman Gill, साराचा क्यूटनेस आणि शुभमनचा स्वॅग

शुभमन गिलच्या आधी सचिन तेंडुलकर, विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांना हा सन्मान मिळाला आहे. या तिघांनाही रॉयल बॉक्समध्ये सामने पाहण्याची संधी मिळाली आहे. पहिल्यांदाच शुभमन गिलने सचिन तेंडुलकरसोबत रॉयल बॉक्समध्ये सामना पाहिला. पण सर्वात जास्त चर्चा रंगली ती म्हणजे सारा तेंडुलकरदेखील यावेळी उपस्थित होती. गेल्या काही वर्षात सारा आणि शुभमन या दोघांच्या नात्याबाबत नेहमीच वावड्या उठल्या आहेत.
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शुभमन आणि सारा एकत्र
सोशल मीडियावर शुभमन गिलचा एक फोटो समोर आला आहे, ज्यामध्ये सचिन तेंडुलकर, त्यांची पत्नी अंजली आणि मुलगी सारा तेंडुलकर दिसत आहेत. तेंडुलकर कुटुंबासोबतच्या शुभमन गिलच्या या फोटोमुळे एका नव्या चर्चेला सुरुवात झाली आहे.
शुभमन गिल आणि सारा तेंडुलकर बऱ्याच काळापासून एकमेकांना डेट करत असल्याच्या अफवा होत्या. मात्र, त्यांनी आपले नाते कधीही जाहीरपणे उघड केले नाही. एक काळ तर असाही होता, जेव्हा शुभमन आणि सारा यांचे ब्रेकअप झाल्याच्या अफवा पसरल्या होत्या. पण त्यानंतरही शुभमनने एका कार्यक्रमात साराचे नाव घेत तिची बाजू घेतली होती.
अनेकदा दोघांना कार्यक्रमात एकत्र पाहिले गेले
ब्रेकअपच्या बातम्यांदरम्यान, शुभमन आणि सारा एकाच कार्यक्रमात काही प्रसंगी स्पॉट झाले आहेत. साराचे कुटुंबही तिच्यासोबत असले तरी वेळोवेळी शुभमन आणि सारा एकाच कार्यक्रमात दिसल्याने दोघांच्याही चर्चा सुरू होतात. इतकंच नाही एका कार्यक्रमात शुभमनने सारा आपली बेस्ट फ्रेंड असल्याचेही म्हटलं होतं. यामुळे शुभमन गिल आणि सारा तेंडुलकर गुपचूप एकमेकांना डेट करत असल्याचा प्रश्न निर्माण होतो. सत्य काहीही असो, विम्बल्डनच्या रॉयल बॉक्समध्ये तेंडुलकर कुटुंबासोबत शुभमनच्या उपस्थितीमुळे तो सचिनचा भावी जावई असू शकतो, या अटकळींना बळ मिळाले आहे.
शुभमनचा स्वॅग आणि साराचा क्युटनेस
सारा ही सध्या अनेक जाहिरातींमधूनही काम करते आणि काही ब्रँड्साठी ब्रँड अम्बेसेडरही आहे. तर शुभमनदेखील नेहमीच स्टायलिश दिसून येतो. विम्बल्डन रॉयल बॉक्समध्येही सारा आणि शुभमनची स्टाईल खूपच क्लासी दिसून आली. यावेळी काढण्यात आलेले अनेक फोटो व्हायरल होत आहेत.
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