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Jaspal Rana: भारतीय शूटिंगचा ‘गोल्डन बॉय’ हरपला; जसपाल राणा यांचे 49 व्या वर्षी निधन

Updated On: Jun 12, 2026 | 01:47 PM IST
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सारांश

Indian Shooter Jaspal Rana Dies At Age of 49: भारतीय नेमबाजीतील दिग्गज खेळाडू आणि प्रशिक्षक जसपाल राणा यांचे वयाच्या 49 व्या वर्षी निधन झाले. म्युनिकहून परतताना प्रकृती खालावल्यानंतर त्यांच्यावर दिल्लीतील रुग्णालयात उपचार सुरू होते; मात्र उपचारादरम्यान त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.

Jaspal Rana: भारतीय शूटिंगचा ‘गोल्डन बॉय’ हरपला; जसपाल राणा यांचे 49 व्या वर्षी निधन
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विस्तार
  • भारतीय शूटिंगचा ‘गोल्डन बॉय’ हरपला
  • जसपाल राणा यांचे 49 व्या वर्षी निधन
  • विमानात प्रकृती खालावली
भारताचे प्रसिद्ध नेमबाज आणि प्रशिक्षक जसपाल राणा यांचे शुक्रवारी (दि.१२ जून) निधन झाले. ते ४९ वर्षांचे होते. मिळालेल्या माहितीनुसार, ते नुकतेच भारतीय संघासोबत जर्मनीतील म्युनिक येथून परतत होते. प्रवासादरम्यान त्यांची प्रकृती खालावली. दिल्लीत पोहोचल्यानंतर त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, जिथे उपचारादरम्यान त्यांचे निधन झाले. दिल्लीतील मॅक्स रुग्णालयात त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्या अचानक झालेल्या निधनाच्या बातमीने क्रीडा जगताला धक्का बसला आहे. जसपाल राणा यांनी खेळाडू आणि प्रशिक्षक या दोन्ही भूमिकांमधून देशाला गौरव मिळवून दिला. त्यांनी अनेक तरुण खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यातही महत्त्वाची भूमिका बजावली.

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विमानात प्रकृती खालावली

वृत्तानुसार, जसपाल राणा नुकतेच म्युनिकहून मायदेशी परतत होते. ते आयएसएफ विश्वचषक स्पर्धेत सहभागी झालेल्या भारतीय संघाचे उच्च-कार्यक्षमता प्रशिक्षक होते. भारतीय संघाच्या प्रभावी कामगिरीनंतर ते म्युनिकहून नवी दिल्लीला परतत होते. मायदेशी परतत असताना, विमानातच त्यांना अस्वस्थ वाटू लागले आणि जसपाल राणा यांची प्रकृती बिघडली. त्यांना तातडीने दिल्ली विमानतळावरून थेट साकेत येथील मॅक्स रुग्णालयात नेण्यात आले. तपासणीनंतर, डॉक्टरांनी त्यांच्या हृदयातील ब्लॉकेज दूर करण्यासाठी स्टेंट शस्त्रक्रिया केली. मात्र, उपचारादरम्यान शुक्रवारी सकाळी त्यांचे निधन झाले.

देशासाठी जिंकली अनेक पदके

जसपाल राणा हे भारतातील सर्वात यशस्वी नेमबाजांपैकी एक मानले जात होते. त्यांनी जागतिक नेमबाजी स्पर्धा आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धेत देशासाठी अनेक पदके जिंकली. नेमबाजीला लोकप्रिय करण्यातही त्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. जसपाल राणाने आशियाई क्रीडा स्पर्धेत एकूण आठ पदके जिंकून भारतीय नेमबाजीला एक नवी ओळख मिळवून दिली. त्याच्या पदकसंख्येत चार सुवर्ण, दोन रौप्य आणि दोन कांस्य पदकांचा समावेश आहे. वयाच्या अवघ्या १८ व्या वर्षी, १९९४ च्या हिरोशिमा आशियाई क्रीडा स्पर्धेत २५-मीटर सेंटर-फायर पिस्तूल प्रकारात सुवर्णपदक जिंकून त्याने आपल्या शानदार कारकिर्दीची सुरुवात केली. त्यांनी १९९६ च्या अटलांटा ऑलिम्पिकमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व केले आणि १० मीटर एअर पिस्तूल व ५० मीटर फ्री पिस्तूल स्पर्धांमध्ये भाग घेतला. १९८८ मध्ये अहमदाबाद येथे झालेल्या राष्ट्रीय नेमबाजी स्पर्धेत रौप्य पदक जिंकून त्याने राष्ट्रीय स्तरावर लक्ष वेधून घेतले.

राष्ट्रकुल खेळांच्या इतिहासात जसपाल राणा यांचे नाव सुवर्ण अक्षरांनी कोरले गेले आहे. त्यांनी १९९४, १९९८, २००२ आणि २००६ या सलग चार स्पर्धांमध्ये पदके जिंकली आहेत. यामध्ये ९ सुवर्ण, ४ रौप्य, २ कांस्य पदकांचा समावेश आहे. २००२ चे मँचेस्टर राष्ट्रकुल खेळ हे त्याचे सर्वात यशस्वी सत्र ठरले, जिथे त्याने ६ पदके जिंकून इतिहास रचला.

उत्तराखंड ते आंतरराष्ट्रीय प्रवास

२८ जून १९७६ रोजी उत्तराखंडमधील एका गढवाली कुटुंबात जन्मलेले जसपाल राणा हे क्रीडाप्रेमी कुटुंबातील होते. त्यांचे वडील, नारायण सिंह राणा, हे माजी लष्करी अधिकारी होते आणि नंतर उत्तराखंडचे पहिले क्रीडा मंत्री बनले. त्यांना लहानपणापासूनच नेमबाजीची पार्श्वभूमी मिळाली आणि त्यांचे वडील त्यांचे पहिले प्रशिक्षक बनले.

प्रशिक्षक म्हणूनही शानदार कारकीर्द

द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेते ४९ वर्षीय जसपाल राणा यांनी भारतीय नेमबाजीला या स्तरावर नेण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. एक सन्मानित खेळाडू म्हणून देशासाठी अनेक पदके जिंकल्यानंतर, त्यांनी भारतीय पिस्तूल नेमबाजांच्या नवीन पिढीला प्रशिक्षणही दिले. अलीकडेच, फेब्रुवारी २०२५ मध्ये, एनआरएआयने (NRAI) त्यांची २५ मीटर पिस्तूल प्रकारासाठी उच्च-कार्यक्षमता प्रशिक्षक म्हणून नियुक्ती केली, जिथे त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली भारतीय संघाने म्युनिक विश्वचषक स्पर्धेत दोन सुवर्ण आणि दोन रौप्य पदकांसह चार पदके जिंकून उत्कृष्ट कामगिरी केली. २०१२ पासून ज्युनियर पिस्तूल प्रशिक्षक म्हणून कार्यरत असलेल्या त्यांनी सौरभ चौधरी, अनिश भानवाला आणि चिंकी यादव यांसारख्या तरुण नेमबाजांना आंतरराष्ट्रीय स्तरासाठी घडवले आहे. त्यांनी स्टार नेमबाज मनू भाकरलाही प्रशिक्षण दिले आहे. जसपाल राणा यांच्या कठोर प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शनामुळे, भाकरने २०२४ च्या पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये दोन ऐतिहासिक कांस्य पदके जिंकली.

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Web Title: Jaspal rana death indian shooting legend passes away at 49

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Published On: Jun 12, 2026 | 01:47 PM

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