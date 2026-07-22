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‘एक दिवस तिरंग्यासाठी खेळणार’… धारावीच्या सोमनाथ निंबाळकरचे ऑलिम्पिक पदकाचे स्वप्न

Updated On: Jul 22, 2026 | 01:51 PM IST
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सारांश

Somnath Nimbalkar Gymnastics: धारावीतील सोमनाथ निंबाळकरने जिद्द, कठोर मेहनत आणि वडिलांच्या अथक पाठिंब्याच्या जोरावर जिम्नॅस्टिक्समध्ये राष्ट्रीय स्तरावर आपली छाप पाडली आहे. भारताचे प्रतिनिधित्व करत ऑलिम्पिकमध्ये पदक जिंकणे, हेच त्याचे सर्वात मोठे स्वप्न आहे.

‘एक दिवस तिरंग्यासाठी खेळणार’… धारावीच्या सोमनाथ निंबाळकरचे ऑलिम्पिक पदकाचे स्वप्न
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विस्तार
  • धारावीच्या सोमनाथ निंबाळकरचे ऑलिम्पिक पदकाचे स्वप्न
  • राष्ट्रीय स्तरावर जिंकले रौप्यपदक
  • तिरंग्याचे प्रतिनिधित्व करणे हेज ध्येय
धारावी, मुंबई येथील सोमनाथ निंबाळकर याचे भारताचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी ऑलिम्पिकच्या मंचावर उतरण्याचे सर्वात मोठे स्वप्न आहे. सोमनाथ निंबाळकर, याचा जिम्नॅस्टिक्सचा प्रवास वयाच्या अवघ्या पाचव्या वर्षी २५ मीटरची “मंकी जंप” पूर्ण केल्यापासून सुरू झाला. सुरुवातीच्या प्रशिक्षण सत्रांपैकी एका सत्रात प्रशिक्षकांनी त्याची नैसर्गिक प्रतिभा ओळखली आणि त्याच्या वडिलांना त्या गुणवत्तेला योग्य संधी देण्याचा सल्ला दिला.

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त्या क्षणापासून डिलिव्हरी पार्टनर म्हणून कार्यरत असलेले सोमनाथचे वडिल पांडुरंग यांनी आपल्या मुलाची प्रतिभा कधीही दुर्लक्षित होऊ नये, असा निर्धार केला. आर्थिक अडचणी असूनही त्यांनी आपल्या मुलाच्या प्रशिक्षणाला सातत्याने पाठिंबा दिला. काम आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्या सांभाळत त्यांनी सोमनाथला त्याची आवड जोपासण्यासाठी शक्य तितक्या संधी उपलब्ध करून दिली.

सोमनाथच्या सातत्यपूर्ण मेहनतीमुळे त्याला राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धेत सहभागी होण्याची संधी मिळाली. मात्र, अकरावीत असताना झालेल्या दुखापतीमुळे त्याला एका महत्त्वाच्या स्पर्धेला मुकावे लागले आणि त्याच्या प्रवासाला तात्पुरता अडथळा निर्माण झाला. परंतु या अडचणीने खचून न जाता त्याने अधिक मेहनत घेत पुनरागमन केले आणि राष्ट्रीय स्तरावर रौप्यपदक जिंकत आपल्या जिद्दीची प्रचिती दिली. खेळातील प्रवासासोबतच, या कुटुंबाला शैक्षणिक सहाय्यही मिळाले. त्यामुळे सोमनाथ आणि त्याची बहीण या दोघांच्याही शिक्षणाचा खर्च उचलण्यास मदत झाली आणि त्यांना शिक्षणाशी कोणतीही तडजोड न करता आपापली स्वप्ने पूर्ण करण्याची संधी मिळाली.

आज सोमनाथ विद्यापीठ स्तरावरील स्पर्धांसाठी तयारी करत असून जिम्नॅस्टिक्समध्ये आणखी मोठी यशाची शिखरे गाठण्याचे त्याचे लक्ष्य आहे. या संपूर्ण प्रवासात त्याच्या प्रत्येक पावलावर त्याचे वडील पांडुरंग त्याच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहेत. त्यांचा विश्वास, त्याग आणि सातत्यपूर्ण पाठिंबा यामुळेच बालपणीची एक छोटीशी ठिणगी आज क्रीडा क्षेत्रातील मोठ्या स्वप्नात रूपांतरित झाली आहे.

या कुटुंबाच्या प्रवासाला झोमॅटोच्या डिलिव्हरी पार्टनर कल्याण उपक्रमांचाही आधार मिळाला. या उपक्रमांतर्गत सोमनाथ आणि त्याच्या बहिणीच्या शिक्षणासाठी आर्थिक मदत मिळाली, ज्यामुळे त्यांना शिक्षणासोबतच आपल्या आकांक्षांचा पाठपुरावा करता आला. झोमॅटोचे डिलिव्हरी पार्टनर म्हणून कार्यरत असलेले पांडुरंग सांगतात की, त्यांच्या कामातील लवचिकतेमुळे त्यांना मुलाच्या प्रशिक्षणाला आणि स्वप्नांना आवश्यक वेळ व पाठिंबा देता आला.

निंबाळकर कुटुंबाची ही कहाणी आपल्याला आठवण करून देते की, प्रत्येक खेळाडूच्या यशामागे त्याच्यासोबत निःशब्दपणे ते स्वप्न जगणारी आणि त्यासाठी त्याग करणारी एक व्यक्ती असते. पांडुरंग यांच्यासाठी ते स्वप्न आजही तितकेच साधे, पण तितकेच प्रेरणादायी आहे एक दिवस आपल्या मुलाने भारतीय तिरंग्याचे प्रतिनिधित्व करत ऑलिम्पिक स्पर्धेत खेळावे हे वडिलांचे सुद्धा स्वप्न आहे.

सोमनाथ निंबाळकर यांनी मिळवलेले क्रीडा स्पर्धा पुरस्कार

१. क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य आणि जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, नागपूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित राज्यस्तरीय शालेय जिम्नॅस्टिक्स क्रीडा स्पर्धा – २०२५-२६ (१९ वर्षांखालील मुले)

पॅरलल बार – सुवर्णपदक
पॉमेल हॉर्स – रौप्यपदक
ऑल-राऊंडर – कांस्यपदक

२. स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ६९ वी राष्ट्रीय शालेय क्रीडा स्पर्धा २०२५ २६ जिम्नॅस्टिक्स (१९ वर्षांखालील मुले), सॉल्ट लेक, कोलकाता, पश्चिम बंगाल. सोमनाथने सांघिक स्पर्धेत (Team Championship) रौप्यपदक जिंकले आणि तो आपल्या संघातील सर्वोत्तम ३ खेळाडूंपैकी एक होता.

३. बृहन्मुंबई महानगरपालिका पुरस्कृत मुंबई महापौर चषक आर्टिस्टिक स्पर्धा – २०२६. सोमनाथने सांघिक स्पर्धेत (Team Championship) रौप्यपदक जिंकले आणि तो आपल्या संघातील सर्वोत्तम ३ खेळाडूंपैकी एक होता.

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Web Title: Dharavi somnath nimbalkar olympic gymnastics dream national medalist

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Published On: Jul 22, 2026 | 01:51 PM

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