KKR vs DC Live: नशिबाचा खेळ! राजस्थानच्या निकालावर ठरणार कोलकात्याचं भवितव्य, टॉस जिंकून घेतला ‘हा’ निर्णय

Updated On: May 24, 2026 | 07:29 PM IST
KKR VS DC Live Toss Updates: कोलकाता नाइट रायडर्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यात ईडन गार्डन्सवर लीग स्टेजचा शेवटचा सामना खेळला जाणार आहे.

  • कोलकाताने जिंकला टॉस
  • प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय
  • राजस्थानच्या निकालावर ठरणार भवितव्य
कोलकाता नाइट रायडर्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यात साखळी फेरीचा शेवटचा सामना थोड्याच वेळात रंगणार आहे. त्याआधी ७ वाजता दोन्हीही संघाचे कर्णधार अजिंक्य राहणे आणि अक्षर पटेल नाणेफेकीसाठी मैदानात उतरलेत. अजिंक्य रहाणेने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर दिल्लीला प्रथम फलंदाजी करण्यासाठी आमंत्रित केले आहे. कर्णधार अजिंक्य रहाणेने संघात कोणताही बदल केला नाही. तर, दिल्ली कॅपिटल्सने दोन बदल केले आहेत. मुकेश कुमारच्या जागी अकीब नबीला  संधी देण्यात आली. त्रिपुरना विजयच्या जागी कुलदीप यादवने कमबॅक केले आहे.

KKR vs DC पिच रिपोर्ट

कोलकाता येथील ईडन गार्डन्स स्टेडियवर खेळपट्टी फलंदाजासाठी अधिक फायदेशीर मानली जाते. सुरुवातीच्या ओव्हरमध्ये, वेगवान गोलंदाजांना थोडी मदत मिळू शकते. पण जसजसा सामना पुढे जाईल, तसतसे फिरकी गोलंदाज आपले वर्चस्व गाजवू शकतात. आउटफिल्ड फास्ट असल्याने ही खेळपट्टी फलंदाजांसाठी उपयुक्त ठरते. परंतु, क्षेत्ररक्षणासाठी आव्हानात्मक ठरु शकते.

आयपीएलच्या इतिहासात ईडन गार्डन्स स्टेडियमवर एकूण १०६ सामने खेळले गेले आहेत. यापैकी ४४ सामने प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघांनी जिंकले आहेत, तर ६० सामने धावांचा पाठलाग करणाऱ्या संघाने जिंकले आहेत. तसेच, २ सामने पावसामुळे अनिर्णित राहिले आहेत. या मैदानावर पहिल्या डावातील सरासरी धावसंख्या सुमारे १६५ धावा आहे. याशिवाय, नाणेफेक जिंकणाऱ्या संघांनी ५३ सामने जिंकले आहेत, तर ५१ सामने नाणेफेक हरणाऱ्या संघांनी जिंकले आहेत. या हंगामात, ५ सामन्यांपैकी ३ सामने लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या संघानी जिंकले आहेत. तसेच, प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघांनी २०० पेक्षा जास्त धावा करून विजय मिळवला आहे.

हेड टू हेड रेकॉर्ड

आयपीएलच्या इतिहासात  कोलकाता नाईट रायडर्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स या दोन्ही संघांमध्ये एकूण ३६ सामने खेळले गेले आहेत. त्यापैकी केकेआरने २० आणि दिल्लीने १५ सामने जिंकले आहेत आणि एक सामना अनिर्णित राहिला.

दोन्ही संघाचे प्लेइंग ११

कोलकाता नाइट रायडर्स: अजिंक्य रहाणे (क), मनीष पांडे, कॅमेरॉन ग्रीन, रोवमन पॉवेल, रिंकू सिंग, तेजस्वी दहिया (विकेटकीपर), अनुकुल रॉय, सुनील नरेन, सौरभ दुबे, वरुण चक्रवर्ती, कार्तिक त्यागी

इम्पॅक्ट सबस्टिट्यूट: फिन ऍलन, सार्थक रंजन, वैभव अरोरा, रमणदीप सिंग, राहुल त्रिपाठी.

दिल्ली कॅपिटल्स : अभिषेक पोरेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), साहिल पारख, ट्रिस्टन स्टब्स, डेव्हिड मिलर, अक्षर पटेल (क), आशुतोष शर्मा, माधव तिवारी, औकिब नबी दार, मिचेल स्टार्क, लुंगी एनगिडी

इम्पॅक्ट सबस्टिट्यूट: त्रिपुराण विजय, समीर रिझवी, विपराज निगम, नितीश राणा, कुलदीप यादव.

Published On: May 24, 2026 | 07:07 PM

"नरेंद्र मोदी हे पुढील वर्षापर्यंत पदत्याग करतील," राहुल गांधी यांचा मोठा दावा

