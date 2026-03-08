World War 3: युद्धाचा नवा टप्पा! ‘मोठे Surprise मिळणार …’ नेतन्याहू यांचा VIDEO संदेशाद्वारे इराणला धडकी भरवणारा इशारा

Benjamin Netanyahu video message Iran war : मध्यपूर्वेतील युद्धाची (US-Israel Attack Iran) आग आता विझण्याऐवजी अधिकच भडकताना दिसत आहे. शनिवारी ७ मार्च रोजी रात्री उशिरा एका विशेष पत्रकार परिषदेत आणि व्हिडिओ संदेशाद्वारे इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) यांनी इराणसह त्यांच्या सर्व शत्रूंना एक कडक आणि भीतीदायक इशारा दिला आहे. “आम्ही अद्याप थांबलेलो नाही, लष्करी कारवाईचा पुढचा टप्पा शत्रूंना मोठे ‘सरप्राईज’ देणारा असेल,” असे विधान नेतन्याहू यांनी केल्यामुळे संपूर्ण जगात खळबळ उडाली आहे.
पंतप्रधान नेतन्याहू यांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केले की, इस्रायल सध्या एकाच वेळी गाझा, लेबनॉन, सीरिया आणि इराण या चार आघाड्यांवर आपल्या शत्रूंविरुद्ध निकराचा लढा देत आहे. गेल्या आठवडाभरात या भागात करण्यात आलेल्या लष्करी कारवायांमध्ये इस्रायलला मोठे यश मिळाल्याचा दावा त्यांनी केला. विशेषतः इराणशी संबंधित लष्करी लक्ष्यांवर करण्यात आलेल्या हल्ल्यांमुळे तेहरानचे मोठे नुकसान झाले असून, यामुळे मध्यपूर्वेतील लष्करी हालचाली कमालीच्या वाढल्या आहेत.
नेतन्याहू यांनी मान्य केले की, गेल्या काही दिवसांत देशाला अंतर्गत नागरी अशांतता आणि बाह्य लष्करी आव्हाने अशा दोन्ही संकटांचा सामना करावा लागला आहे. मात्र, अशा कठीण प्रसंगी इस्रायली नागरिक डगमगले नाहीत. “लोक मजबूत राहिले आहेत आणि त्यांनी सुरक्षा दलांना पूर्ण पाठिंबा दिला आहे,” असे म्हणत त्यांनी नागरिकांच्या धाडसाचे आणि एकतेचे तोंडभरून कौतुक केले. देशाची सुरक्षा ही सध्या सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे त्यांनी पुन्हा एकदा अधोरेखित केले.
नेतन्याहू यांचा संदेश केवळ इराणसाठी नसून तो जागतिक समुदायासाठीही एक इशारा आहे. त्यांनी स्पष्ट संकेत दिले आहेत की संघर्ष अद्याप संपलेला नाही. “लष्करी कारवाईचा पुढील टप्पा नजीकच्या भविष्यात सुरू होऊ शकतो,” असे सांगून त्यांनी एका मोठ्या लष्करी मोहिमेची पूर्वकल्पना दिली आहे. हे ‘सरप्राईज’ नेमके काय असेल? इस्रायल थेट इराणच्या उरल्यासुरल्या अणुप्रकल्पांना लक्ष्य करणार की सायबर युद्ध पुकारणार? याकडे आता संरक्षण तज्ज्ञांचे लक्ष लागले आहे.
सध्या इराण आणि इस्रायलमध्ये सुरू असलेले हे युद्ध जागतिक अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम करत आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती आणि पुरवठा साखळी विस्कळीत होण्याची भीती असतानाच नेतन्याहू यांचे हे आक्रमक विधान आगीत तेल ओतण्याचे काम करत आहे. जगातील प्रमुख देश या संघर्षावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. येत्या २४ ते ४८ तासांत इस्रायलकडून एखादी मोठी कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
Ans: नेतन्याहू यांनी लष्करी कारवाईच्या पुढील टप्प्याबाबत बोलताना हे विधान केले. याचे स्वरूप गुप्त असले तरी, ते इराणच्या महत्त्वाच्या लष्करी किंवा अणुप्रकल्पांवरील मोठा हल्ला असू शकतो.
Ans: पंतप्रधानांच्या म्हणण्यानुसार, इस्रायल सध्या गाझा, लेबनॉन, सीरिया आणि इराण या चार आघाड्यांवर आपल्या शत्रूंचा मुकाबला करत आहे.
Ans: त्यांनी नागरिकांना अंतर्गत मतभेद बाजूला सारून एकजूट राहण्याचे आणि देशाच्या सुरक्षा दलांना पूर्ण पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले आहे.