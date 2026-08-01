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Kangana Ranaut: नीट आंदोलनातील व्हिडिओनंतर नवा वाद; कंगना रनौतची प्रतिक्रिया…

Updated On: Aug 01, 2026 | 06:40 PM IST
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सारांश

नीट परीक्षेशी संबंधित वादाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे झालेल्या आंदोलनात सहभागी झालेल्या १५ वर्षीय मुलीचा माफीनाम्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या घटनेवर विविध राजकीय आणि सामाजिक प्रतिक्रिया उमटत असून, अभिनेत्री आणि भाजप खासदार कंगना रनौत यांनीही आपले मत व्यक्त केले आहे.

Kangana Ranaut: नीट आंदोलनातील व्हिडिओनंतर नवा वाद;(फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

Kangana Ranaut: नीट आंदोलनातील व्हिडिओनंतर नवा वाद;(फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

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विस्तार
  • जंतर-मंतरवरील NEET आंदोलनात सहभागी झालेल्या १५ वर्षीय मुलीचा माफीनाम्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला.
  • या प्रकरणावर अभिनेत्री आणि भाजप खासदार कंगना रनौत यांनी प्रतिक्रिया देत आपले मत मांडले.
  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विद्यार्थ्यांशी संवेदनशीलतेने वागण्याचे आणि त्यांना समजून घेण्याचे आवाहन केल्याने या प्रकरणाची चर्चा अधिक रंगली.
 

Kangana Ranaut:  नीट परीक्षेशी संबंधित वादाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे झालेल्या आंदोलनानंतर एक नवीन प्रकरण चर्चेत आले आहे. आंदोलनात सहभागी झालेल्या एका १५ वर्षीय मुलीचा माफीनाम्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला असून, त्यानंतर राजकीय आणि सामाजिक स्तरावर विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. या घटनेवर अभिनेत्री आणि भाजप खासदार कंगना रनौत यांनीही आपले मत व्यक्त केले आहे. त्याचवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विद्यार्थ्यांबाबत कठोर भूमिका न घेता त्यांना समजून घेण्याचं आवाहन केल्याने या प्रकरणाला वेगळं वळण मिळालं आहे.

कथित गैरप्रकारांविरोधात विद्यार्थी

दिल्लीत नीट परीक्षेतील कथित गैरप्रकारांविरोधात विद्यार्थी आणि काही संघटनांनी आंदोलन केलं होतं. त्यावेळी पंतप्रधानांविषयी आक्षेपार्ह घोषणा दिल्याचा आरोप संबंधित अल्पवयीन मुलीवर करण्यात आला. त्यानंतर तिचा एक व्हिडिओ समोर आला. या व्हिडिओमध्ये तिने आपण चूक केल्याचं मान्य करत, मित्रांच्या प्रभावामुळे त्या वेळी चुकीचं वर्तन झाल्याचं सांगितलं. यापूर्वी अशा प्रकारचं कोणतंही वक्तव्य किंवा पोस्ट आपण कधी केली नव्हती, असंही तिने स्पष्ट केलं.

कंगना रनौत यांनी सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया

या व्हिडिओनंतर कंगना रनौत यांनी सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी मुलांवर आणि विशेषतः किशोरवयीन मुलांवर होणाऱ्या बाह्य प्रभावाबद्दल चिंता व्यक्त केली. पालकांनी आपल्या मुलांच्या विचारविश्वाकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज असल्याचं त्यांनी म्हटलं. चुकीच्या मार्गदर्शनामुळे तरुणांमध्ये संभ्रम निर्माण होऊ शकतो, त्यामुळे कुटुंबाने त्यांच्याशी सातत्याने संवाद ठेवणं महत्त्वाचं असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. समाजानेही या विषयावर गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आल्याचं त्यांनी सांगितलं.

दरम्यान, या प्रकरणात पोलिसांनी संबंधित मुलीविरोधात गुन्हा नोंदवल्याची माहिती समोर आली आहे. या कारवाईनंतर आंदोलनाशी संबंधित काही गटांनी नाराजी व्यक्त केली. विद्यार्थ्यांवरील कारवाई मागे घेण्यात आली नाही तर आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाकडे राजकीय आणि सामाजिक दोन्ही स्तरांवर लक्ष लागून राहिलं आहे.

या संपूर्ण वादानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही आपली भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी एका संदेशातून सांगितलं की, आंदोलनादरम्यान काही विद्यार्थ्यांनी अतिशय अयोग्य भाषा वापरली आणि वैयक्तिक पातळीवरही टीका केली. तरीही अशा घटनांकडे केवळ शिक्षेच्या दृष्टीने पाहू नये, असं त्यांनी म्हटलं. लहान वयात चुका होऊ शकतात, मात्र त्या चुका सुधारण्याची संधी मिळणं अधिक महत्त्वाचं आहे, असा त्यांचा संदेश होता.

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आपला मुद्दा स्पष्ट करताना त्यांनी एक साधं उदाहरण दिलं. कधी कधी चुकून जीभ दाताखाली येते, त्यामुळे वेदना होतात. पण म्हणून कोणी दात तोडत नाही. कारण दोन्ही आपल्या शरीराचाच भाग असतात. त्याचप्रमाणे समाजातील तरुणही आपल्या कुटुंबाचा आणि देशाचाच भाग आहेत. त्यांना दूर लोटण्यापेक्षा योग्य मार्ग दाखवणं अधिक आवश्यक असल्याचं त्यांनी सांगितलं. संबंधित विद्यार्थ्यांना आपण माफ करत असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

वादामुळे देशभरात मोठी चर्चा सुरू

नीट परीक्षेभोवती सुरू असलेल्या वादामुळे देशभरात मोठी चर्चा सुरू आहे. परीक्षेतील कथित गैरप्रकारांवर प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर शिक्षण व्यवस्थेवरही टीका होत आहे. या पार्श्वभूमीवर परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि गैरप्रकार रोखण्यासाठी सरकारने काही महत्त्वाची पावलं उचलण्यास सुरुवात केली आहे. परीक्षांमध्ये फसवणूक रोखण्यासाठी नवीन कायदेशीर उपाययोजनांनाही मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.

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एकंदरीत, जंतर-मंतरवरील आंदोलनानंतर समोर आलेल्या या घटनेने देशभरात चर्चेला तोंड फोडलं आहे. एका बाजूला कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया सुरू आहे, तर दुसऱ्या बाजूला विद्यार्थ्यांना समजून घेण्याची आणि त्यांना योग्य दिशा देण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे हा विषय केवळ राजकारणापुरता मर्यादित न राहता समाजातील तरुणांच्या मार्गदर्शनाशीही जोडला जात असल्याचं दिसून येत आहे.

Web Title: Kangana ranaut reacts to viral apology video of 15 year old girl

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Published On: Aug 01, 2026 | 06:40 PM

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