CWG 2026: भारताची दुहेरी कमाल! शॉटपुटमध्ये Soman Rana ने जिंकले ‘गोल्ड’; शुभम जुयालच्या गळ्यात सिल्व्हर

राष्ट्रकुल खेळाच्या ( Commonwealth games 2026) च्या १० व्या दिवशी भारतीय खेळाडूंची शानदार कामगिरी सुरुच आहे. भारताने बॉक्सिंगनंतर पॅरा-ॲथलेटिक्समध्ये शॉटपुटमध्ये तिसरे सुवर्णपदक जिंकले. पॅरा-ॲथलेटिक्समधील पुरुषांच्या शॉटपुट एफ५७ प्रकारात दोन भारतीय खेळाडूंनी पदके पटकावली. सोमन राणाने सुवर्णपदक जिंकले, तर शुभम जुयालला रौप्यपदकावर समाधान मानावे लागले. यासह, भारताने २०२६ च्या राष्ट्रकुल खेळांमध्ये आठ सुवर्णपदकांसह एकूण ३० पदके मिळवली आहेत.
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पॅरा ॲथलेटिक्सच्या पुरुषांच्या शॉटपुट एफ५७ प्रकारात दोन स्टार भारतीय खेळाडूंनी उत्कृष्ट कामगिरी करत सुवर्ण आणि रौप्य दोन्ही पदके पटकावत दुहेरी यश मिळवले. सोमन राणाने आपल्या पहिल्याच प्रयत्नात १३.३८ मीटरचा टप्पा गाठून अव्वल स्थान पटकावले. त्यानंतर त्याने आपल्या दुसऱ्या प्रयत्नात कामगिरीत सुधारणा करत १३.४० मीटरचा टप्पा गाठून सुवर्णपदक मिळवले. शुभम जुयालची सुरुवात चांगली झाली नाही, पण त्याने हार मानली नाही. आपल्या सहाव्या आणि अंतिम प्रयत्नात त्याने १३.२८ मीटरचा टप्पा पार करून रौप्यपदक मिळवले. तिसऱ्या स्थानावर राहिलेल्या कॅमेरूनच्या सेड्रिक इद्रिस लेकेझो अझमजीने १२.५७ मीटरचा टप्पा गाठला.
भारतीय सैन्यात सेवा बजावलेला सोमन पूर्वी बॉक्सर होता, पण २००६ मध्ये भूसुरुंगाच्या अपघातानंतर त्याने पॅरा-ॲथलेटिक्सचा स्वीकार केला. जागतिक चॅम्पियनशिपमध्ये कांस्य आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धेत रौप्य पदक जिंकल्यानंतर, त्याने आता राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकून देशाला गौरव मिळवून दिला आहे.
F57 प्रकारात सुवर्णपदक जिंकणारी सोमन हा पहिली भारतीय खेळाडू ठरला आहे. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या इतिहासात भारताने पहिल्यांदाच F57 प्रकारात एकाच वेळी दोन पदके जिंकली आहेत.एकाच स्पर्धेत दोन भारतीयांनी पदके जिंकण्याची ही चौथी वेळ आहे. यापूर्वी, महिलांच्या शॉटपुट F57 (शर्मिला ढाका – सुवर्ण, शिल्पा शैला – कांस्य), पुरुषांच्या १०० मीटर T47 शर्यत (दिलीप गवीत – सुवर्ण, मोहम्मद बासिल – रौप्य), पुरुषांच्या भालाफेक (नीरज चोप्रा – रौप्य, यशवीर सिंग – कांस्य) आणि पुरुषांच्या तिहेरी उडी (प्रवीण चित्रवेल – रौप्य, सेल्वा प्रभू – कांस्य) या स्पर्धांमध्ये दोन भारतीय खेळाडूंनी एकाच वेळी पदके जिंकली आहेत.
आतापर्यंत भारताने २०२६ च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत ८ सुवर्ण, १५ रौप्य आणि ७ कांस्य पदकांसह एकूण ३० पदके जिंकली आहेत. भारतीय खेळाडूंनी नेमबाजी, कुस्ती आणि हॉकी या खेळांमध्ये भाग न घेता ही कामगिरी केली.
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