शनिवार, 1 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Soman Rana Gold Shubham Juyal Silver Para Shot Put Cwg 2026 Glasgow

CWG 2026: भारताची दुहेरी कमाल! शॉटपुटमध्ये Soman Rana ने जिंकले ‘गोल्ड’; शुभम जुयालच्या गळ्यात सिल्व्हर

Updated On: Aug 01, 2026 | 07:04 PM IST
जाहिरात
सारांश

Para-athletics soman wins gold juyal bags silver CWG 2026: राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा २०२६ मध्ये भारताने पॅरा ॲथलेटिक्समध्ये दुहेरी यश मिळवले आहे. भारताच्या सोमन राणाने सुवर्णपदक, तर शुभम जुयालने रौप्यपदक पटकावले.

CWG 2026: भारताची दुहेरी कमाल! शॉटपुटमध्ये Soman Rana ने जिंकले ‘गोल्ड’; शुभम जुयालच्या गळ्यात सिल्व्हर
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • पॅरा ॲथलेटिक्समध्ये भारताची दमदार कामगिरी
  • सोमन राणाने जिंकले गोल्ड, शुभम जुयालला सिल्व्हर
  • भारताने जिंकली एकूण ३० पदके

राष्ट्रकुल खेळाच्या ( Commonwealth games 2026) च्या १० व्या दिवशी भारतीय खेळाडूंची शानदार कामगिरी सुरुच आहे. भारताने बॉक्सिंगनंतर पॅरा-ॲथलेटिक्समध्ये शॉटपुटमध्ये तिसरे सुवर्णपदक जिंकले. पॅरा-ॲथलेटिक्समधील पुरुषांच्या शॉटपुट एफ५७ प्रकारात दोन भारतीय खेळाडूंनी पदके पटकावली. सोमन राणाने सुवर्णपदक जिंकले, तर शुभम जुयालला रौप्यपदकावर समाधान मानावे लागले. यासह, भारताने २०२६ च्या राष्ट्रकुल खेळांमध्ये आठ सुवर्णपदकांसह एकूण ३० पदके मिळवली आहेत.

भारताच्या गोल्डन गर्लचा बॉक्सिंगमध्ये तुफान पंच! प्रीती पवारने CWG 2026 मध्ये जिंकले ऐतिहासिक सुवर्णपदक

सोमन राणाने जिंकले सुवर्णपदक, तर शुभमच्या गळ्यात सिल्व्हर

पॅरा ॲथलेटिक्सच्या पुरुषांच्या शॉटपुट एफ५७ प्रकारात दोन स्टार भारतीय खेळाडूंनी उत्कृष्ट कामगिरी करत सुवर्ण आणि रौप्य दोन्ही पदके पटकावत दुहेरी यश मिळवले. सोमन राणाने आपल्या पहिल्याच प्रयत्नात १३.३८ मीटरचा टप्पा गाठून अव्वल स्थान पटकावले. त्यानंतर त्याने आपल्या दुसऱ्या प्रयत्नात कामगिरीत सुधारणा करत १३.४० मीटरचा टप्पा गाठून सुवर्णपदक मिळवले. शुभम जुयालची सुरुवात चांगली झाली नाही, पण त्याने हार मानली नाही. आपल्या सहाव्या आणि अंतिम प्रयत्नात त्याने १३.२८ मीटरचा टप्पा पार करून रौप्यपदक मिळवले. तिसऱ्या स्थानावर राहिलेल्या कॅमेरूनच्या सेड्रिक इद्रिस लेकेझो अझमजीने १२.५७ मीटरचा टप्पा गाठला.

भारतीय सैन्यात सेवा बजावलेला सोमन पूर्वी बॉक्सर होता, पण २००६ मध्ये भूसुरुंगाच्या अपघातानंतर त्याने पॅरा-ॲथलेटिक्सचा स्वीकार केला. जागतिक चॅम्पियनशिपमध्ये कांस्य आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धेत रौप्य पदक जिंकल्यानंतर, त्याने आता राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकून देशाला गौरव मिळवून दिला आहे.

सुवर्णपदक जिंकणारा सोमन पहिला भारतीय

F57 प्रकारात सुवर्णपदक जिंकणारी सोमन हा पहिली भारतीय खेळाडू ठरला आहे. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या इतिहासात भारताने पहिल्यांदाच F57 प्रकारात एकाच वेळी दोन पदके जिंकली आहेत.एकाच स्पर्धेत दोन भारतीयांनी पदके जिंकण्याची ही चौथी वेळ आहे. यापूर्वी, महिलांच्या शॉटपुट F57 (शर्मिला ढाका – सुवर्ण, शिल्पा शैला – कांस्य), पुरुषांच्या १०० मीटर T47 शर्यत (दिलीप गवीत – सुवर्ण, मोहम्मद बासिल – रौप्य), पुरुषांच्या भालाफेक (नीरज चोप्रा – रौप्य, यशवीर सिंग – कांस्य) आणि पुरुषांच्या तिहेरी उडी (प्रवीण चित्रवेल – रौप्य, सेल्वा प्रभू – कांस्य) या स्पर्धांमध्ये दोन भारतीय खेळाडूंनी एकाच वेळी पदके जिंकली आहेत.

भारताने जिंकली एकूण ३० पदके

आतापर्यंत भारताने २०२६ च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत ८ सुवर्ण, १५ रौप्य आणि ७ कांस्य पदकांसह एकूण ३० पदके जिंकली आहेत. भारतीय खेळाडूंनी नेमबाजी, कुस्ती आणि हॉकी या खेळांमध्ये भाग न घेता ही कामगिरी केली.

CWC 2026: फास्ट बॉलर बनायचं स्वप्न, पण नशिबाने खेळ बदलला; डेकॅथलॉनमध्ये भारताला कांस्यपदक जिंकवणारा Tejaswin Shankar कोण?

Web Title: Soman rana gold shubham juyal silver para shot put cwg 2026 glasgow

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 01, 2026 | 07:04 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अश्रूंत न्हालेले ‘रौप्य’पदक! ग्लास्गोतील ‘तो’ थरार; CWG 2026 मध्ये Jadumanin Singh ने लावली जिवाची बाजी
1

अश्रूंत न्हालेले ‘रौप्य’पदक! ग्लास्गोतील ‘तो’ थरार; CWG 2026 मध्ये Jadumanin Singh ने लावली जिवाची बाजी

भारताच्या गोल्डन गर्लचा बॉक्सिंगमध्ये तुफान पंच! प्रीती पवारने CWG 2026 मध्ये जिंकले ऐतिहासिक सुवर्णपदक
2

भारताच्या गोल्डन गर्लचा बॉक्सिंगमध्ये तुफान पंच! प्रीती पवारने CWG 2026 मध्ये जिंकले ऐतिहासिक सुवर्णपदक

Commonwealth Games 2026: जॅस्मिन लांबोरियाचा बॉक्सिंगमध्ये धुमाकूळ! भारताला दिवसातून दुसरे गोल्ड पदक, 5-0 ने वॉल्शला हरवलं
3

Commonwealth Games 2026: जॅस्मिन लांबोरियाचा बॉक्सिंगमध्ये धुमाकूळ! भारताला दिवसातून दुसरे गोल्ड पदक, 5-0 ने वॉल्शला हरवलं

वादळी कामगिरी! Commonwealth मध्ये मेडल अन् ‘या’ खेळाडूंचा MP सरकार करणार सन्मान; 25 लाख अन् सरकारी…
4

वादळी कामगिरी! Commonwealth मध्ये मेडल अन् ‘या’ खेळाडूंचा MP सरकार करणार सन्मान; 25 लाख अन् सरकारी…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
CWG 2026: भारताची दुहेरी कमाल! शॉटपुटमध्ये Soman Rana ने जिंकले ‘गोल्ड’; शुभम जुयालच्या गळ्यात सिल्व्हर

CWG 2026: भारताची दुहेरी कमाल! शॉटपुटमध्ये Soman Rana ने जिंकले ‘गोल्ड’; शुभम जुयालच्या गळ्यात सिल्व्हर

Aug 01, 2026 | 07:04 PM
Wardha News : जिल्हाधिकारी वान्मथी सी. यांचे आवाहन ; कर्जमुक्ती योजनेचा मिळणार लाभ, शेतकऱ्यांनी तातडीने आधार प्रमाणीकरण करावे

Wardha News : जिल्हाधिकारी वान्मथी सी. यांचे आवाहन ; कर्जमुक्ती योजनेचा मिळणार लाभ, शेतकऱ्यांनी तातडीने आधार प्रमाणीकरण करावे

Aug 01, 2026 | 07:03 PM
US Vs ICC : ICC ला ट्रम्प यांचा थेट इशारा; ‘नेतान्याहूंना लक्ष्य केल्यास अमेरिका गप्प बसणार नाही.

US Vs ICC : ICC ला ट्रम्प यांचा थेट इशारा; ‘नेतान्याहूंना लक्ष्य केल्यास अमेरिका गप्प बसणार नाही.

Aug 01, 2026 | 06:56 PM
Stock Market New Timing: शेअर बाजारात ट्रेडिंगच्या वेळेत झाला मोठा बदल! नवीन CAS सिस्टीम लागू; जाणून घ्या डिटेल्स

Stock Market New Timing: शेअर बाजारात ट्रेडिंगच्या वेळेत झाला मोठा बदल! नवीन CAS सिस्टीम लागू; जाणून घ्या डिटेल्स

Aug 01, 2026 | 06:41 PM
Kangana Ranaut: नीट आंदोलनातील व्हिडिओनंतर नवा वाद; कंगना रनौतची प्रतिक्रिया…

Kangana Ranaut: नीट आंदोलनातील व्हिडिओनंतर नवा वाद; कंगना रनौतची प्रतिक्रिया…

Aug 01, 2026 | 06:40 PM
Mira Bhayandar News: नागरिकांसाठी मोठा दिलासा! ऑनलाइन जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र, गणेश मंडप NOC आणि Pothole ॲपचे लोकार्पण

Mira Bhayandar News: नागरिकांसाठी मोठा दिलासा! ऑनलाइन जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र, गणेश मंडप NOC आणि Pothole ॲपचे लोकार्पण

Aug 01, 2026 | 06:40 PM
Mira Bhayandar News: २५ लाखांची उधळपट्टी? स्वतःची वाहने असतानाही झाडांच्या छाटणीसाठी खासगी वाहनांवर महापालिकेचा भर

Mira Bhayandar News: २५ लाखांची उधळपट्टी? स्वतःची वाहने असतानाही झाडांच्या छाटणीसाठी खासगी वाहनांवर महापालिकेचा भर

Aug 01, 2026 | 06:31 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

Aug 01, 2026 | 03:36 PM
Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Aug 01, 2026 | 03:30 PM
Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Jul 31, 2026 | 02:21 PM
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा