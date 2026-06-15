Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • India Vs Pakistan Women T20 World Cup 2026 Record Crowd Edgbaston India Win

विजयही भारताचा, विक्रमही IND vs PAK सामन्याचाच; एड्जबॅस्टन निळ्या रंगात न्हालं! महिला विश्वचषकात सर्वाधिक प्रेक्षकांची नोंद

Updated On: Jun 15, 2026 | 01:41 PM IST
जाहिरात
सारांश

IND-W v PAK-W breaks attendance record in Women’s T20 World Cup: महिला टी-२० विश्वचषक २०२६ मध्ये भारताने कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानचा ६४ धावांनी पराभव करत दमदार विजय नोंदवला. एड्जबॅस्टनवरील या हायव्होल्टेज सामन्याने प्रेक्षकसंख्येचाही नवा इतिहास रचला.

photo- social media
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • भारताचा पाकिस्तानवर दणदणीत विजय
  • विक्रमही IND vs PAK सामन्याचाच
  • महिला विश्वचषकात सर्वाधिक प्रेक्षकांची नोंद
आयसीसी महिला टी-२० विश्वचषकाचा ग्रुप स्टेजचा ६ वा सामना भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात रविवारी (१४ जून) पार पडला. या हायव्होटेज सामन्यात टीम इंडियाने पाकिस्तानवर दणदणीत विजय मिळवला. पाकिस्तानला ६४ धावांनी पराभूत करुन भारताने अनेक रेकॉर्ड आपल्या नावावर केले आणि महिला टी-२० विश्वचषकाची धमाकेदार सुरुवात केली. स्मृती मानधनाची शानदार फलंदाजी आणि दिप्ती शर्माच्या भेदक गोलंदाजीने पाकिस्तानला बॅकफूटवर ढकलले. क्रिकेटप्रेमींसाठी नेहमीच विशेष आकर्षण असते. महिला टी-२० विश्वचषक २०२६ मध्ये एजबॅस्टन मैदानावर झालेल्या या महासंग्रामाने केवळ मैदानावरील रोमांचच नाही तर प्रेक्षकसंख्येचाही नवा इतिहास घडवला.

IND vs AFG ODI: आईचा फोन आला अन् पत्रकार परिषद थांबली; नीतीश रेड्डीचा भावनिक क्षण, Video व्हायरल

भारत-पाकिस्तान सामन्यात नवा विक्रम

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामना म्हणजे क्रिकेटप्रेमींसाठी नेहमीच उत्साह आणि भावनेने भरलेला असतो. महिला टी-२० विश्वचषक २०२६ मध्ये एजबॅस्टन मैदानावर झालेल्या या महामुकाबल्यात फक्त मैदानावरील रोमांचच नाही तर प्रेक्षकसंख्येनेही नवीन विक्रम नोंदवला आहे. एडजबॅस्टन स्टेडियमवर झालेल्या भारत-पाकिस्तान सामन्याला १८,८१४ प्रेक्षकांनी हजेरी लावली होती, जी महिला टी-२० विश्वचषक इतिहासातील कोणत्याही ग्रुप टप्प्यातील आतापर्यंतची सर्वाधिक उपस्थिती ठरली. यापूर्वी, २०२४ च्या टी२० विश्वचषकादरम्यान दुबईमध्ये खेळल्या गेलेल्या भारत-पाकिस्तान सामन्याला १५,९३५ प्रेक्षक उपस्थित होते.

भारताचा पाकिस्तानवर दणदणीत विजय

भारताने या हायव्होटेज सामन्यात नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेल्या भारताने धडाकेबाज सुरुवात केली. प्रथम फलंदाजी करताना भारताने २० षटकांत ६ बाद १७० धावा उभारल्या. सलामीवीर स्मृती मंधानाने ४४ चेंडूंमध्ये ६८ धावांची उत्कृष्ट खेळी साकारली. या अर्धशतकासह ती महिला टी-२० विश्वचषकात भारतासाठी सर्वाधिक अर्धशतके झळकावणाऱ्या खेळाडूंमध्ये संयुक्तपणे अव्वल स्थानी पोहोचली. कर्णधार हरमनप्रीत कौरने ३६ धावांचे योगदान दिले, तर रिचा घोषने अवघ्या १७ चेंडूंमध्ये ३४ धावांची स्फोटक खेळी करून संघाला मोठी धावसंख्या मिळवून दिली. महिला टी-२० विश्वचषकात पाकिस्तानविरुद्ध भारताची ही सर्वोच्च धावसंख्या ठरली.

पाकिस्तानच्या डावात मुनीबा अलीने ४१ धावांची झुंज दिली. मात्र दीप्ती शर्माच्या फिरकीसमोर पाकिस्तानी फलंदाज टिकू शकले नाहीत. तिच्या भेदक गोलंदाजीमुळे पाकिस्तानचा डाव १०६ धावांवर संपुष्टात आला. दीप्ती शर्माने तिच्या टी२० आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीतील दुसऱ्यांदा पाच विकेट्स घेत पाकिस्तानच्या फलंदाजीचे कंबरडे मोडले. भारताने हा सामना ६४ धावांनी जिंकला. भारत आपला पुढील सामना १७ जून रोजी हेडिंग्ले येथे नेदरलँड्सविरुद्ध खेळेल. पाकिस्तानचा सामना एडजबॅस्टन येथे दक्षिण आफ्रिकेशी होईल.

क्रीजवर गोंधळानंतर Rohit Sharma रनआउट; हिटमॅन भडकला? मैदानात नेमकं काय घडलं, गिलचा खुलासा

Web Title: India vs pakistan women t20 world cup 2026 record crowd edgbaston india win

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 15, 2026 | 01:41 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Deepti Sharma: 5 विकेट्स घेत दीप्ती शर्माचा रेकॉर्ड्सचा पाऊस, T20 सर्वाधिक बळी घेणारी महिला खेळाडू
1

Deepti Sharma: 5 विकेट्स घेत दीप्ती शर्माचा रेकॉर्ड्सचा पाऊस, T20 सर्वाधिक बळी घेणारी महिला खेळाडू

INDW vs PAKW Live: टीम इंडियाची वर्ल्ड कपमध्ये विजयी सलामी; पाकिस्तानचा 64 धावांनी धुव्वा
2

INDW vs PAKW Live: टीम इंडियाची वर्ल्ड कपमध्ये विजयी सलामी; पाकिस्तानचा 64 धावांनी धुव्वा

IND W vs PAK W Live Score: स्मृती-ऋचाच्या बॅटिंगने पाकिस्तानात थरकाप! टीम इंडियाच्या १७० धावा; पाकड्यांना विजयासाठी कठीण आव्हान
3

IND W vs PAK W Live Score: स्मृती-ऋचाच्या बॅटिंगने पाकिस्तानात थरकाप! टीम इंडियाच्या १७० धावा; पाकड्यांना विजयासाठी कठीण आव्हान

IND vs PAK सामन्यात ‘नो हँडशेक’चा पॉलिसी कायम; टॉस जिंकल्यानंतर हरमनप्रीत कौरने पाकिस्तानी कर्णधाराशी हात मिळवणं टाळलं!
4

IND vs PAK सामन्यात ‘नो हँडशेक’चा पॉलिसी कायम; टॉस जिंकल्यानंतर हरमनप्रीत कौरने पाकिस्तानी कर्णधाराशी हात मिळवणं टाळलं!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
विजयही भारताचा, विक्रमही IND vs PAK सामन्याचाच; एड्जबॅस्टन निळ्या रंगात न्हालं! महिला विश्वचषकात सर्वाधिक प्रेक्षकांची नोंद

विजयही भारताचा, विक्रमही IND vs PAK सामन्याचाच; एड्जबॅस्टन निळ्या रंगात न्हालं! महिला विश्वचषकात सर्वाधिक प्रेक्षकांची नोंद

Jun 15, 2026 | 01:41 PM
NEET UG 2026 Re-Exam: नीट परीक्षेसाठी वायूसेनेच्या हेलिकॉप्टरने सुरक्षा; पण ‘एनटीए’ पोर्टलच्या बिघाडामुळे विद्यार्थी त्रस्त!

NEET UG 2026 Re-Exam: नीट परीक्षेसाठी वायूसेनेच्या हेलिकॉप्टरने सुरक्षा; पण ‘एनटीए’ पोर्टलच्या बिघाडामुळे विद्यार्थी त्रस्त!

Jun 15, 2026 | 01:39 PM
Otur News : तीन मुलांसह बेपत्ता झालेली महिला सापडली; ओतूर पोलिसांची कामगिरी

Otur News : तीन मुलांसह बेपत्ता झालेली महिला सापडली; ओतूर पोलिसांची कामगिरी

Jun 15, 2026 | 01:37 PM
TV Actress Death : ‘Kumkum Bhagya’ फेम अभिनेत्रीचं टोकाचं पाऊल, 19 तासांपूर्वी केली होती शेवटची पोस्ट

TV Actress Death : ‘Kumkum Bhagya’ फेम अभिनेत्रीचं टोकाचं पाऊल, 19 तासांपूर्वी केली होती शेवटची पोस्ट

Jun 15, 2026 | 01:36 PM
Tukaram Munde FDA Raid: महिलांनो सावध राहा! स्तनांचा आकार वाढवणारे प्रॉडक्ट्स अन्…; आता Beauty Products एफडीएच्या रडारवर

Tukaram Munde FDA Raid: महिलांनो सावध राहा! स्तनांचा आकार वाढवणारे प्रॉडक्ट्स अन्…; आता Beauty Products एफडीएच्या रडारवर

Jun 15, 2026 | 01:34 PM
लॉटरी लागली रे… गुंतवणूकदार झटक्यात मालामाल, ‘या’ कंपनीने 1 शेअर बदल्यात दिले 4 मोफत शेअर्स, आज झाली धमाकेदार लिस्टिंग

लॉटरी लागली रे… गुंतवणूकदार झटक्यात मालामाल, ‘या’ कंपनीने 1 शेअर बदल्यात दिले 4 मोफत शेअर्स, आज झाली धमाकेदार लिस्टिंग

Jun 15, 2026 | 01:28 PM
Nagpur Crime: धक्कादायक! काळी जादू, धर्मांतर अन् सक्तीचा निकाह; नागपुरात विवाहितेसोबत अत्याचार

Nagpur Crime: धक्कादायक! काळी जादू, धर्मांतर अन् सक्तीचा निकाह; नागपुरात विवाहितेसोबत अत्याचार

Jun 15, 2026 | 01:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Jun 14, 2026 | 03:29 PM
Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा