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Central Tax Devolution: राज्यांना मोठे गिफ्ट! केंद्र सरकारकडून 1,09,019 लाख कोटींचा निधी जारी, कोणत्या कामांवर होणार खर्च?

Updated On: Aug 01, 2026 | 07:22 PM IST
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सारांश

Central Tax Devolution : आगामी सणासुदीचा काळ पाहता केंद्र सरकारने सर्व राज्यांसाठी आपली तिजोरी उघडली आहे. राज्यांमधील विकासकामे, पायाभूत सुविधा आणि कल्याणकारी योजनांना गती देण्यासाठी केंद्र सरकारने १.०९ लाख कोटी रुपयांचा कर वाटा राज्यांना जारी केला आहे.

(फोटो सौजन्य: Chatgpt)

(फोटो सौजन्य: Chatgpt)

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विस्तार
  • राज्यांना मोठे गिफ्ट!
  • केंद्र सरकारकडून 1,09,019 लाख कोटींचा निधी जारी
  • कोणत्या राज्यांना किती निधी?
Central Tax Devolution: सणासुदीच्या दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने काही राज्यांना मोठा दिलासा जाहीर केला आहे. अर्थ मंत्रालयाने कर वाटपाअंतर्गत काही राज्यांच्या खात्यांमध्ये ₹१.०९ लाख कोटींचा अतिरिक्त हप्ता ( Central Tax Devolution ) हस्तांतरित केला आहे. ही रक्कम नेहमीच्या मासिक देयकापेक्षा वेगळी आहे. यामुळे राज्यांना त्यांच्या योजना, विकास प्रकल्प आणि इतर आवश्यक खर्च पूर्ण करण्यासाठी लक्षणीय मदत होईल.

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याबाबत केंद्र सरकारने १ ऑगस्ट २०२६ रोजी राज्यांना कर वाटपाचा अतिरिक्त हप्ता वितरित केला आहे. ही रक्कम १० ऑगस्ट रोजी वितरित केलेल्या नियमित मासिक हप्त्यापेक्षा वेगळी आहे. नेमकं काय आहे वेगळेपण? आणि कोणत्या राज्याला किती निधी मिळाला आहे? सविस्तर जाणून घेऊयात.

काय आहे टॅक्स शेअरिंग?

अर्थ मंत्रालयाच्या मते, केंद्र सरकारने गोळा केलेल्या एकूण कर महसुलापैकी ४१% रक्कम राज्यांना दिली जाते. ही रक्कम संपूर्ण आर्थिक वर्षात १४ हप्त्यांमध्ये राज्यांना वितरित केली जाते. यामुळे राज्यांना त्यांच्या कार्यक्रमांसाठी आणि सणांच्या आधी अतिरिक्त निधी उपलब्ध होतो आणि ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या खर्चाचे अधिक चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापन करता येतो. हा निधी विकासकामांसाठी वापरता येतो ज्यामुळे राज्याची वाटचाल व्यवस्थित होते.

कोणत्या राज्यांना किती मिळाला निधी?

या अतिरिक्त हप्त्यात उत्तर प्रदेशला सर्वाधिक रक्कम मिळाली. देशातील इतर प्रमुख राज्यांनाही भरीव रक्कम मिळाली.

उत्तर प्रदेश: अंदाजे ₹१९,२०८ कोटी
बिहार: अंदाजे ₹१०,८४५ कोटी
मध्य प्रदेश: अंदाजे ₹८,०१० कोटी
पश्चिम बंगाल: अंदाजे ₹७,८६६ कोटी
महाराष्ट्र: अंदाजे ₹७,०२२ कोटी

राज्यांना अतिरिक्त पैसे का मिळाले?

केंद्र सरकारने जारी केलेली ही अतिरिक्त रक्कम राज्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्याच्या उद्देशाने आहे. याशिवाय, सण, आरोग्य, शिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि सरकारी योजनांदरम्यान वाढलेल्या खर्चासाठी ही योजना खूप उपयुक्त ठरू शकते. त्यामुळे देश राज्यासह जनतेला याचा लाभ चांगला मिळू शकतो. त्यामुळे हा निधी राज्यासोबतच जनतेसाठी ही तितकाच महत्त्वाचा आहे.

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Web Title: Central tax devolution releases 1 09 lakh crore states

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Published On: Aug 01, 2026 | 07:22 PM

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